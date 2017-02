Anmeldung jetzt freigeschaltet - Equal Pay Day Koeln 2017

- Equal Pay Day am 13.03.2017 in der VHS Koeln- Anmeldung jetzt freigeschaltet- Workshops und Podiumsdiskussion mit Teilnehmerinnen aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft

(Bildquelle: Businessfotografie Inga Haar)

(firmenpresse) - Unter dem Motto "Endlich partnerschaftlich durchstarten" veranstaltet die Regionalgruppe Koeln der Business and Professional Women (BPW) Germany den Equal Pay Day 2017 in Koeln. Der Aktionstag zum Thema Entgeltgleichheit findet am 13.03.2017 von

18 bis 21 Uhr im FORUM Volkshochschule am Neumarkt statt. Der Eintritt ist frei.

Der Equal Pay Day symbolisiert den Tag im Jahr, bis zu dem Frauen im Vergleich zu ihren maennlichen Kollegen statistisch gesehen umsonst arbeiten - aufgrund der Lohnluecke von aktuell 21 Prozent. Der internationale Aktionstag fur gleiche Bezahlung von Frauen und Maennern findet 2017 zum 10. Mal statt - ein Grund zu feiern?

Zum zehnjaehrigen Jubilaeum erwartet die Besucherinnen und Besucher des Koelner Aktionstages ein abwechslungsreiches Programm. Elfi Scho-Antwerpes, MdB, Buergermeisterin der Stadt Koeln, eroeffnet die Veranstaltung mit einem Rueckblick auf "10 Jahre Equal Pay Day". "Frauen im Karneval" stehen im Mittelpunkt des Vortrags von Barbara Lampl, KG Apollonia, Beraterin Empathic Business.

Die anschlieende Podiumsdiskussion steht unter dem Motto "Endlich partnerschaftlich durchstarten! 10 Jahre Equal Pay Day - (k)ein Grund zum Feiern?!".

Auf der Buehne - eine vielfaeltige Runde aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft: Dagmar Dahmen, Gleichstellungsbeauftragte Stadt Koeln, Maxi-Karine Stamer, Geschaeftsfuehrerin Wilde & Partner und Vorstand BFBM, Fabienne Stordiau, Geschaeftsfuehrerin Allround Team Agentur, daneben Petra Schellhase, Mitglied der Gewerkschaft der Polizei und stellv. Gleichstellungsbeauftragte, Marie-Agnes Kratz, Betriebsraetin Bayer CropScience AG und Mitglied IGBCE, Eva Pohl, Beauftragte fur Chancengleichheit am Arbeitsmarkt bei der Agentur fur Arbeit Koeln, desweiteren Claudia Vogt, Leiterin Fleet and Remarketing und Petra Sorge-Booms, Leiterin Marketing FSO und Mitglied im Verband berufstatiger Muetter, beide Ford Werke, sowie Robert Franken, Digital & Diversity Berater und Brigitte Lausch, Mitglied im BPW-Bundesvorstand.

Parallel zur Podiumsdiskussion haben Besucherinnen und Besucher die Moeglichkeit, sich in kostenlosen Workshops von Experten aus der Praxis zu Themen wie Startup-Gruendung und Online-Marketing beraten zu lassen. Zum Ausklang der Veranstaltung erwartet die Gaeste Comedian und Podcaster Frank Eilers mit seiner Keynote "Ich bin ein Feminist".

Die Veranstaltung beginnt um 18:00 Uhr im FORUM Volkshochschule am Neumarkt Eingeladen sind Frauen und Maenner jeden Alters. Der Eintritt ist frei, Anmeldung ist erforderlich. Ab sofort ist die Anmeldung moeglich unter http://doo.net/veranstaltung/7933/buchung Dort steht auch der Programmflyer zum Download zur Verfuegung.

Weitere Informationen zum Akionstag auf https://www.facebook.com/equalpaydaykoeln/

Pressefotos stehen unter http://www.equalpayday.de/presse/ zur Verfuegung.

Zum Veranstalter:

Mit rund 40 Clubs und rund 1.800 Mitgliedern ist der Business and Professional Women (BPW) Germany e.V. eines der groeten und aeltesten Berufsnetzwerke fuer angestellte und selbststaendige Frauen in Deutschland. Der in den 30er Jahren entstandene und nach der Aufloesung unter den Nationalsozialisten 1951 neu gegruendete gemeinnuetzige Verband unterstuezt berufstaetige Frauen auf vielfaeltige Weise: Neben persoenlichem Austausch, Vortraegen, Tagungen und Mentoring leistet das Netzwerk politisch-gesellschaftliche Lobbyarbeit auf nationaler und internationaler Ebene und engagiert sich fur humanitaere Zwecke. Der BPW Germany kooperiert mit Wirtschaft, Medien, Politik und unterstuetzt seine Partner in Fragen der Unternehmensverantwortung und Chancengleichheit im Beruf. 2008 initiierte das Netzwerk den Equal Pay Day in Deutschland, der internationale Aktionstages fur Entgeltgleichheit zwischen Frauen und Maennern, und erhielt dafur 2009 die Auszeichnung "Ort im Land der Ideen".

Der BPW Germany ist Teil des BPW International, der in rund 100 Landern, darunter 31 europaeischen Laendern, vertreten ist und Beraterstatus bei den Vereinten Nationen und beim Europarat geniet. Auerdem ist der BPW Germany Mitglied im Deutschen Frauenrat und in der United Leaders Association (ULA).

Pressekontakt:

Martina Budde, Projektleitung Equal Pay Day Koeln 2017, BPW e.V. Regionalgruppe Koeln

mn.budde(at)gmail.com

Mobil: 0172 5334058

BPW e.V. Regionalgruppe Koeln Rolandstrae 61, 50677 Koeln

BPW Germany e.V. Schlostrae 25, 12163 Berlin





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.bpw-koeln.de/equal-pay-day/



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Mit rund 40 Clubs und rund 1.800 Mitgliedern ist der Business and Professional Women (BPW) Germany e.V. eines der groeten und aeltesten Berufsnetzwerke fuer angestellte und selbststaendige Frauen in Deutschland.

Dies ist eine Pressemitteilung von

BPW Germany e.V., Regionalgruppe Kln

PresseKontakt / Agentur:

BPW Germany e.V., Regionalgruppe Kln

Martina Budde

Rolandstrae 61

50677 Kln

mn.budde(at)gmail.com

0172 5334058

http://www.bpw-koeln.de/equal-pay-day/



Datum: 06.02.2017 - 09:15

Sprache: Deutsch

News-ID 1452331

Anzahl Zeichen: 5125

Kontakt-Informationen:

Firma: BPW Germany e.V., Regionalgruppe Kln

Ansprechpartner: Martina Budde

Stadt: Kln

Telefon: 0172 5334058





Diese Pressemitteilung wurde bisher 34 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



ber einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite wrden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung