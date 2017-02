"Flüssiggas ist Zukunft" - Flüssiggasversorger PROGAS veranstaltet im Februar und März 2017 kostenlose Seminare für das SHK-Fachhandwerk.

Seit 28 Jahren veranstaltet PROGAS im gesamten Bundesgebiet regelmäßig kostenlose Fachseminare. (Bil

(firmenpresse) - "Flüssiggas ist Zukunft" - unter diesem Motto veranstaltet das Unternehmen PROGAS im Februar und März 2017 bundesweit 52 Seminare für das Fachhandwerk der Sanitär-, Heizungs- und Klimabranche (SHK).

Thematische Schwerpunkte liegen einerseits in der Theorie und Praxis der Technischen Regeln Flüssiggas (TRF 2012), andererseits in der Installation und Prüfung von Flüssiggas-Behälteranlagen. Darüber hinaus werden die Folgen der Energieeinsparverordnung erläutert.

"Eine wichtige Säule in unserem Vertriebsmodell bilden Partnerschaften mit mehr als 2.000 Unternehmen der SHK-Branche. Die enge Zusammenarbeit der PROGAS-Experten mit ortsansässigen Fachbetrieben bündelt die Kompetenz und das Know-how beider Seiten, was letztlich unseren Kunden zugute kommt", erklärt Christian Osthof, Marketingleiter von PROGAS. Einen bedeutenden Bestandteil dieser Verbindung bilden die kostenlosen Fachseminare, die PROGAS regelmäßig seit 28 Jahren im gesamten Bundesgebiet veranstaltet. Hier werden den Teilnehmern regelmäßig der aktuelle Stand der Vorschriften vorgestellt und praktische Hinweise für den Arbeitsalltag vermittelt.

An folgenden Seminarorten sind zurzeit noch Anmeldungen möglich. Interessierte können sich per E-Mail an fs(at)progas.de wenden.

Baden-Württemberg

02.03. in Ostfildern (bei Stuttgart)

Bayern

08.02. in Neumarkt (bei Nürnberg)

15.02. in Weyarn (bei München)

20.02. in Neuburg-Dommelstadl (bei Passau)

21.02. in Lappersdorf-Hainsacker (bei Regensburg)

22.02. in Schnaittach-Osternohe (bei Nürnberg)

23.02. in Laimering / Dasing (bei Augsburg)

08.03. in Maierhöfen (bei Kempten im Allgäu)

15.03. in Himmelkron (bei Bayreuth)

Hessen

07.02. in Schlüchtern (bei Fulda)

09.02. in Wölfersheim (bei Gießen)

15.02. in Reichelsheim-Rohrbach (bei Darmstadt)

21.02. in Weimar-Argenstein (bei Marburg)

23.02. in Lohfelden-Kassel

Mecklenburg-Vorpommern

15.03. in Marlow (bei Rostock)

Niedersachsen

22.03. in Geestland (bei Bremerhaven)

28.03. in Hildesheim

29.03. in Lemförde-Stemshorn (bei Osnabrück)

Nordrhein-Westfalen

23.02. in Hürtgenwald (bei Aachen)

09.03. in Attendorn (bei Olpe)

Rheinland-Pfalz

07.03. in Westerburg (bei Limburg an der Lahn)

Saarland

14.02. in Neunkirchen (Saar)

Sachsen

08.03. in Dresden

14.03. in Leipzig

22.03. in Chemnitz-Grüna

Sachsen-Anhalt

21.02. in Magdeburg

Schleswig-Holstein

07.03. in Schleswig

08.03. in Stockelsdorf-Lübeck

Thüringen

16.02. in Arnstadt

21.03. in Gera





Das Unternehmen PROGAS gehört mit 300 Mitarbeitern zu den führenden Flüssiggasversorgern in Deutschland. Der Stammsitz befindet sich in Dortmund. In einem flächendeckenden Vertriebsnetz beliefert der Anbieter private und gewerbliche Kunden sowie öffentliche Einrichtungen zuverlässig mit Flüssiggas nach DIN 51622. Innerhalb der Branche ist PROGAS dabei Wegbereiter für eine Vielzahl innovativer Anwendungen.

