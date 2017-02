perma Schmiersysteme im Einsatz: Lüfteranlagen

Flyer - perma Schmiersysteme im Einsatz: Lüfteranlagen

(firmenpresse) - Euerdorf. Die wirtschaftliche Instandhaltung von Lüfteranlagen hat in den vergangenen Jahren immer mehr an Bedeutung für die Betreiber gewonnen. Lüfteranlagen werden meist unter außergewöhnlichen Einsatzbedingungen betrieben. Staub oder Fördermedien werden aufgewirbelt, können in das Lagersystem eindringen, was zu erhöhtem Verschleiß und damit zu einer Reduzierung der Lebensdauer der Bauteile führt.

Schmierstellen an Gebläsen und Ventilatoren, wie Lagerung, Abdichtung der Lüfterwelle, aber auch die Antriebswelle, müssen in regelmäßig kurzen Zeitintervallen geschmiert werden. Diese sind oft nur schwer zugänglich, befinden sich in Gefahrenbereichen oder Ex-Schutz Zonen. Dadurch werden die Schmierstellen meist unregelmäßig geschmiert, was zu vorzeitigem Verschleiß führt. Witterungseinflüsse und härteste Umgebungsbedingungen fordern jedoch eine zuverlässige und robuste Nachschmierung für reibungslose Betriebs- und Prozesssicherheit.

Mit dem perma FLEX, je nach Anforderung der Schmierstelle mit 60 oder 125 cm³ Schmierstoffvolumen wählbar, können diese Schmierstellen optimal versorgt werden. Das System arbeitet im Temperaturbereich von -20 °C bis +60 °C und dichtet zusätzlich die Schmierstellen ab, was vor Eindringen von Verschmutzungen schützt. Der perma FLEX besitzt außerdem die Ex-Schutz-Zulassung, d. h. er kann in Explosionszonen eingesetzt werden. Die Schmierung erfolgt permanent, auch bei laufender Anlage. Der perma FLEX spendet wahlweise von 1 bis 12 Monaten. Wechselintervalle und damit der Einsatz von Instandhaltungspersonal sind somit gut planbar.

Die Montage der Schmiersysteme kann direkt an der Schmierstelle erfolgen oder mittels Schlauchleitung aus schwer zugänglichen oder gefährlichen Bereichen ausgelagert werden. Somit reduzieren sich die Aufenthaltszeiten in Gefahrenbereichen, da auch der Wechsel der Schmiersysteme außerhalb erfolgen kann. Dies erhöht die Arbeitssicherheit.

Einsatz und Wechsel der perma Schmiersysteme erfolgt einfach per Hand und ohne Spezialwerkzeug. Außerdem bietet perma-tec auf Wunsch rund um das Produktprogramm kompetenten Service an, auch vor Ort, wenn es der Kunde wünscht.

Seit über 50 Jahren steht der Name perma für innovative und kreative Schmierlösungen. Die Einzel- und Mehrpunktschmiersysteme von perma-tec werden weltweit in nahezu allen Anwendungsbereichen und Industriezweigen eingesetzt.



Die Marktführerschaft von perma-tec im Bereich der Einzelpunktschmierung basiert auf den vielfach patentierten und speziell zertifizierten Produkten. Alle perma Produkte werden in der deutschen Zentrale entwickelt, getestet sowie produziert und entsprechen dem Qualitätsstandard 'Made in Germany'.



Durch langjährige Vertriebserfahrung sowie ein globales Netzwerk an eigenen Niederlassungen und kompetenten Partnern in aller Welt, bietet perma-tec zahlreiche Lösungen für höchste technische Kundenanforderungen.

perma-tec GmbH& Co. KG

perma-tec GmbH & Co. KG

Doris Bauer

Hammelburger Straße 21

97717 Euerdorf

d.bauer(at)perma-tec.com

+49 9704 609-3663

http://www.perma-tec.com



Firma: perma-tec GmbH& Co. KG

Ansprechpartner: Doris Bauer

Stadt: Euerdorf

Telefon: +49 9704 609-3663





