Immobilienreport - Pullach bei München

(firmenpresse) - Pullach ist eine Gemeinde südlich von München, direkt links der Isar gelegen. Auf der rechten gegenüberliegenden Seite der Isar liegt das bekannte Grünwald. Wenn es um Immobilien geht, kann man bei Pullach durchaus von Bestlage sprechen. Pullach bietet einen guten Blick auf die Alpen, einen malerischen Ortskern, reges Gemeindeleben. Die Immobilienpreise liegen hier im Vergleich zu anderen Gemeinden im Münchener Umland deutlich höher. Pullach bleibt außerdem interessant durch den weitgehenden Wegzug des Bundesnachrichtendienstes nach Berlin und dadurch frei werdende Grundstücke. Die künftige Entwicklung auf dem Immobilienmarkt in Pullach dürfte weiterhin spannend bleiben.

Immobilienpreise und Quadratmeterpreise in Pullach, (statistische Mittelwerte, Angebotspreise 2016):

Häuserangebote in Pullach:

106 Häuser standen im letzten Jahr in Pullach zum Verkauf, meist handelte es sich dabei um Einfamilienhäuser und Doppelhaushälften. Im Ganzen war die Zahl der Angebote im Vergleich zu den Vorjahren nur leicht rückläufig, die Hauspreise in Pullach sind im letzten Jahr allerdings um durchschnittlich 17,5 % angestiegen.

Zu den aktuellen Preisen:

Häuser der Kategorie Einfamilienhaus/Villa kosteten bei 100 bis 150 m² Wohnfläche im Schnitt 1,25 Mio. EUR, bei 150 bis 200 m² rund 1,5 Mio. EUR und bei 200 bis 300 m² durchschnittlich 2,5 Mio. EUR. Villen ab 300 m² kosteten meist zwischen 3 und 4 Mio. EUR, im Extremfall wurde aber z. B. auch ca. 15,5 Mio. EUR für eine 1.100 m² Villa verlangt.

Doppelhaushälften lagen bei 120 bis 150 m² bei durchschnittlich 1,2 Mio. EUR Kaufpreis, größere Doppelhaushälften mit 150 bis zu 280 m² erreichten je nach Lage, Zustand, Ausstattung Preise zwischen 860.000 und 2,2 Mio. EUR, wobei im Durchschnitt etwa 1,4 Mio. EUR verlangt wurden.

Wohnungsangebote in Pullach:

Für Wohnungen gab es 31 Verkaufsangebote. Auch hier war ein leichter Rückgang zu verzeichnen, während die verlangten Preise im Vorjahresvergleich um durchschnittlich 12 % zulegten.

Die meisten der inserierten Wohnungen hatten zwischen 100 und 150 m² Fläche und kosteten durchschnittlich etwa 750.000 EUR. Größere Wohnungen gab es von 150 bis 175 m², wobei durchweg mehr als 1 Mio. EUR verlangt wurde, durchschnittlich ca. 1,2 Mio. EUR.

Kleinere Wohnungen mit 70 bis 100 m² kosteten im Angebot durchschnittlich 490.000 EUR. Einige Wohnungen mit 25 bis 35 m² waren ebenfalls im Angebot, hier war mit durchschnittlich 155.000 EUR zu rechnen. Der Quadratmeterpreis für die meisten Wohnungen lag im Bereich 5.000 - 8.000 EUR, der Durchschnitt lag bei etwa 6.700 EUR.

"Pullach ist einfach herrlich am westlichen Isarhochufer gelegen und deswegen mit seinem malerischen Ortszentrum und seinen Ortsteilen Großhesselohe und Höllriegelskreuth ein sehr beliebter Wohnort.", meint Immobilienmakler Rainer Fischer, Immobilienmakler für München und Inhaber der Fischer Immobilien vom Rotkreuzplatz in München.

Quellen: Wikipedia, Auswertung vom Immobilienmakler-Büro Fischer, München, Immobilienpreise und Quadratmeterpreise aus dem Statistikprogramm der IMV Marktdaten GmbH. Dieser Bericht ersetzt keine qualifizierte Wertermittlung eines Sachverständigen oder Maklers aus München bzw. Pullach. Auch handelt es sich dabei um Durchschnittswerte, die nur bedingt zu individuellen Kalkulationen herangezogen werden können. Keine Gewähr für Korrektheit und Vollständigkeit der Angaben.





Über Rainer Fischer Immobilien: Das Personenunternehmen hat seinen Sitz seit 1995 in München am Rotkreuzplatz. Es hat sich auf die Vermarktung von Wohnimmobilien im Großraum München spezialisiert. Seit Bestehen wurden über 750 Häuser, Eigentumswohnungen und Grundstücke an solvente Käufer vermittelt. Das Maklerunternehmen arbeitet unter anderem mit externen Finanzierungsberatern zusammen, präsentiert alle Angebote auf sieben verschiedenen Internetplattformen und geht auch mal neue Wege in der Vermarktung von Immobilien. Telefonische Erreichbarkeit ist 7 Tage die Woche sichergestellt.

