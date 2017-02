Topfhimbeere von LANDGEFÜHL® bringt Nascherlebnis auf den Balkon

(firmenpresse) - Mit dem Trend zu kleineren Stadtgärten, steigt der Wunsch nach schönen Gehölzen für Terrasse und Balkon. Wenn die zierenden Gehölze dann noch ein Naschen von Früchten ermöglichen, ist die Freude doppelt. Im LANDGEFÜHL®-Sortiment gibt es ab diesem Jahr die kübelgeeignete Topfhimbeere ?Süßer Medikuss'.

Die kompakte, selbstfruchtende Himbeere erreicht maximal einem Meter Wuchshöhe. Damit eignet sich das Naschobst besonders für den Topfgarten auf dem städtischen Balkon. Doch auch im Topf auf der ländlichen Terrasse passt die winterharte Himbeere. Natürlich ist die Pflanze auch geeignet für ein Hochbeet, im Obstgarten oder im Beet.

Das stachellose Obstgehölz erlaubt von Juni bis September das Ernten von aromatischen Himbeeren. Die großen, süßen Früchte eignen sich wie übliche Himbeeren als Naschobst in Müsli und Joghurt sowie zum Einkochen von Marmelade oder zum Einfrieren. Aus den getrockneten Blättern lässt sich zudem ein wohltuender Himbeerblättertee zubereiten.

Steckbrief Topfhimbeere 'Süßer Medikusss'

Name:Topfhimbeere 'Süßer Medikusss'

Botanischer Name:Rubus idaeus

Standort:sonnig bis halbschattig



Winterhärte:sehr gut

Blätter:grün, kleinblättrig

Blütenfarbe:weiß

Blütezeit:Mai bis August

Früchte:rot leuchtend, selbstfruchtend

Erntezeit:Juni bis September

Höhe:ca. 100 cm

Nutzung:essbar, Kübelpflanze

Pflege:gelegentlich düngen, Rückschnitt nach der Ernte

Im Gartencenter:Juli - August

Einer Mutterhimbeere wird im Winter zweieinhalb Jahre vor dem Verkauf ein Trieb entnommen und in nährstoffreiche Erde gesteckt. Der Trieb trägt kein Laub, damit all seine Kraft in das Wachstum der Wurzeln geht.



Sebastian aus Edewecht bettet den kleinen Trieb mit seinen kleinen Wurzeln im darauffolgenden Frühjahr in einen eigenen kleinen Topf in einer 9er-Platte um. Dort macht sie es sich mit 23 Schwestern gemütlich und hat genug Platz, um seine Wurzeln richtig auszubreiten und groß und stark zu werden.





Ein Jahr später erfolgt der nächste Umzug in einen größeren Topf, um nach noch einem Jahr Wachstum die LANDGEFÜHL®-Qualität zu erhalten.









