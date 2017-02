Totgeschwiegen - aktuelle Biografie enthüllt die Folgen von Inzest, erzählt aber auch von Mut und Hoffnung

Monika Furger erinnert sich in "Totgeschwiegen" an eine dunkle und traurige Vergangenheit, aber auch an Lichtblicke in der Dunkelheit.

"Totgeschwiegen" von Monika Furger

Eine beschauliche Wanderung auf einem Panoramaweg bei Sonnenschein war es nicht, das Leben, wie es Monika Furger kennengelernt hat. Ihr Lebensweg führte durch Nacht, Nebel und Kälte, vorbei an Abgründen, durch Steinschlaggebiete und Lawinenzüge. Trotz aller Schicksalsschläge hat Monika Furger ihren Humor nicht verloren, ist unternehmungslustig geblieben und nimmt Anteil an Sorgen und Nöten ihrer Mitmenschen. Eine Ahnengalerie besitzt Monika Furger keine, ihre Ahnen kennt sie kaum und hat auch keinen Grund, stolz auf ihre Vorfahren zu sein. Zu traurig sind die Geschichten, die sie mit ihrer Vergangenheit verbinden. Dunkel und traurig fühlt sich ein Blick zurück an, kalt, frostig, eisig ?



Die eigene Familie kann man sich nicht aussuchen. Diese hat aber auf das eigene Leben eine enorme Auswirkung. Im Falle von Monika Furger hielt das Leben eine besondere Herausforderung bereit, denn sie wurde durch einen Inzest geboren. Ihre bewegende Biographie "Totgeschwiegen" beschreibt Schicksalsschläge, aber auch immer wieder aufkeimenden Mut und Hoffnung. Darin zeigt die Autorin, mit welchen Problemen, Herausforderungen und Vorurteilen ein Inzestopfer zu kämpfen hat. Das Leben ist in ihrem Fall von ständigem Auf und Ab geprägt. Dennoch legt Furger trotz ihrer Vergangenheit kein trostloses Buch vor, sondern Erinnerungen, die aufzeigen, dass das Leben trotz der denkbar schlechtesten Startbedingungen viel Freude bereithält.



"Totgeschwiegen" von Monika Furger ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-7345-8940-9 zu bestellen. Der tredition Verlag hat es sich zum wichtigsten Ziel gesetzt, jungen und unbekannten Autoren die Veröffentlichung eigener Bücher zu ermöglichen, aber auch Verlagen und Verlegern eine Kooperation anzubieten. tredition veröffentlicht Bücher in allen Medientypen, vertreibt im gesamten Buchhandel und vermarktet Bücher seit Oktober 2012 auch aktiv.



Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: www.tredition.de









Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. Das moderne Verlagskonzept von tredition verbindet die Freiheiten des Self-Publishings mit aktiver Vermarktung sowie Service- und Produktqualität eines Verlages. Autoren steht tredition bei allen Aspekten der Buchveröffentlichung als kompetenter Partner zur Seite. Durch state-of-the-art-Technologien wie das Veröffentlichungstool "publish-Books" bietet tredition Autoren die beste, schnellste und fairste Veröffentlichungsmöglichkeit. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und e-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für Ihren Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Passende Publishing-Lösung hält tredition darüber hinaus auch für Unternehmen und Verlage bereit. Mit über 40.000 veröffentlichten Büchern ist tredition damit eines der führenden Unternehmen in dieser Branche.



tredition GmbH

