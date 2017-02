Das Qualitätssiegel in der Immobilienbranche

Best Finance Immobilien GmbH aus Stuttgart

als »BELLEVUE BEST PROPERTY AGENT 2017« ausgezeichnet

Best Finance Immobilien GmbH

(firmenpresse) - Diese Auszeichnung gilt als Ritterschlag: Seit 2006 zeichnet BELLEVUE - Europas größtes Immobilienmagazin - jedes Jahr empfehlenswerte Immobilienunternehmen aus Deutschland und aller

Welt als BELLEVUE BEST PROPERTY AGENTS aus. Zu den besten Immobilienunternehmen, die das begehrte Siegel in diesem Jahr, dem bereits zwölften seit Bestehen der Auszeichnung, erhalten haben, gehört die Firma Best Finance Immobilien GmbH aus Stuttgart.

Als einziges unabhängiges Qualitätssiegel in der Branche der Immobiliendienstleister genießt die Auszeichnung BELLEVUE BEST PROPERTY AGENTS ein beachtliches Renommee - national und international. Eine sechsköpfige Jury aus namhaften Profis der Immobilienwirtschaft und BELLEVUE-Redakteuren prüft jedes Jahr neu, welche Unternehmen das Siegel verdienen und ausgezeichnet werden.

Zu den wichtigsten Kriterien gehören dabei Seriosität und Erfahrung, Marktkenntnis, objektive Beratung, Angebotsvielfalt und Qualität sowie AfterSales-Services.

Yvonne Lüer, Best Finance Immobilien GmbH: »Wir freuen uns sehr über diese Auszeichnung und sind sehr stolz darauf, dass unsere Arbeit auf diese Weise so prominent gewürdigt wird. Es ist eine ehrenvolle Anerkennung für unsere langjährige Arbeit, unsere breite Kompetenz und unseren besonderen Kundenservice.«







Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.bf-im.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Wir finden den richtigen Käufer für Sie - schnell, zuverlässig und sicher!



Wir wissen, worauf es bei der Vermittlung einer Immobilie ankommt: Exzellente Marktkenntnis, kompetente Beratung, zielorientierte Käuferansnsprache.



Als erfolgreiches und anerkanntes Immobilienunternehmen aus Stuttgart mit mehr als 13 Jahren Markterfahrung und über 15 Mitarbeitern sind wir die "erste Adresse" für den Verkauf Ihrer Immobilie. Größe zählt - Persönlichkeit noch mehr! Aus diesem Grund steht Ihnen bei uns über den gesamten Verkaufsprozess hindurch ein fester Ansprechpartner zur Seite.



Durch eine enge Kooperation mit der Best Finance Vermögensmanagement GmbH und deutschlands marktführender Wohnungsgenossenschaft für investierende Mitgliedschaften, der Eventus eG, bieten wir Ihnen ein hochqualitatives Ratgeberpaket zu den Themen Erbschaft, Sanierung, Baufinanzierung und Immobilienversicherung.



Wählen Sie beim Immobilienverkauf Ihren persönlichen Makler des Vertrauens und die Kompetenz unseres Unternehmens.



Dies ist eine Pressemitteilung von

Best Finance Immobilien GmbH

Leseranfragen:

Am Kochenhof 12, 70192 Stuttgart

PresseKontakt / Agentur:





Datum: 06.02.2017 - 11:40

Sprache: Deutsch

News-ID 1452527

Anzahl Zeichen: 1422

Kontakt-Informationen:

Firma: Best Finance Immobilien GmbH

Ansprechpartner: Yvonne Lüer

Stadt: Stuttgart

Telefon: 0711 / 351 686 310



Meldungsart:

Anmerkungen:



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung

Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.