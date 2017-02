Raumklima nach Wunsch mit Split-Wärmepumpe

Nur ein Gerät für Heiz-, Kühl- und Warmwasserbetrieb

Foto: wolf.eu (No. 5744)

(firmenpresse) - sup.- Angenehme und bedarfsgerechte Innentemperaturen, ein gesundes Raumklima zu jeder Jahreszeit sowie Warmwasser-Komfort ohne Kompromisse: Die heutigen Ansprüche an die Gebäudetechnik in Wohnhäusern lassen sich mit veralteten oder unzulänglichen Gerätekomponenten nicht umsetzen. Schon gar nicht, wenn auf eine weitere Vorgabe Wert gelegt wird, die in den letzten Jahren immer mehr an Bedeutung gewonnen hat: Weil zur Wärmeerzeugung wertvolle Energie benötigt wird, sollen Heizkessel und Co. so effizient wie möglich arbeiten, um die Umwelt und die Wohnnebenkosten zu entlasten. Damit sind die wichtigsten Koordinaten genannt, die bei einer zeitgemäßen Gebäudesanierung als Orientierung dienen sollten: Wohlbehagen, Komfort und Energieeffizienz. Eine Zielsetzung, die mittlerweile immer häufiger durch die Installation einer Wärmepumpe erreicht wird. Diese Anlagen nutzen als Energieträger die reichhaltigen Wärmereserven, die permanent in der Luft, im Erdreich oder im Grundwasser gespeichert sind. Selbst in der kälteren Jahreszeit kann die spezielle Technologie diese so genannte Umgebungswärme zur Raumbeheizung und Warmwasserbereitung nutzen.

Ein Gerät aus der neuesten Wärmepumpen-Generation hat jetzt gleich in vier Kategorien das begehrte Gütesiegel Plus X Award erhalten: Die Split-Luft/Wasser-Wärmepumpe des Systemspezialisten Wolf Heiz- und Klimatechnik (Mainburg) wurde in Design, Funktionalität, High-Quality sowie in Ökologie ausgezeichnet. Damit würdigt der weltweit größte Innovationspreis für Technologie, Sport und Lifestyle neben der Optik, der intuitiven Bedienung und den Regelungsoptionen der Split-Wärmepumpe auch deren Funktionsumfang. Ebenso energieeffizient wie beim Heiz- und Warmwasserbetrieb verhält sich das Gerät nämlich auch bei der Kühlung der Räume. Die Wärmepumpen-Technologie, die dem umgekehrten Prinzip eines Kühlschranks entspricht, wird in der warmen Jahreszeit einfach modifiziert und erzeugt dann angenehm kühle Innentemperaturen (www.wolf.eu). Trotz dieser Mehrfach-Talente erlaubt die Split-Bauweise eine flexible, kostengünstige und vor allem äußerst platzsparende Installation: Die komplette Luftführung findet in einer Gerätekomponente für die Außenaufstellung statt, während ein kompaktes und extrem geräuscharmes Innenmodul für die bedarfsgerechte Umsetzung der Heiz-, Kühl- und Warmwasseraufgaben zuständig ist. Die Integration in die übrige Gebäudetechnik erfolgt komfortabel über eine zentrale Regelung bzw. mit einem LAN/WLAN-Schnittstellenmodul auch als Bestandteil einer vernetzten SmartHome-Lösung.





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.supress-redaktion.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Supress

Redaktion Ilona Kruchen

Dies ist eine Pressemitteilung von

Supress

PresseKontakt / Agentur:

Supress

Ilona Kruchen

Alt-Heerdt 22

40549 Düsseldorf

redaktion(at)supress-redaktion.de

0211/555548

http://www.supress-redaktion.de



Datum: 06.02.2017 - 11:42

Sprache: Deutsch

News-ID 1452540

Anzahl Zeichen: 2671

Kontakt-Informationen:

Firma: Supress

Ansprechpartner: Ilona Kruchen

Stadt: Düsseldorf

Telefon: 0211/555548





Diese Pressemitteilung wurde bisher 93 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung