Mehr Spaß und Freude am Leben spüren: bald mit "Monday Sunshine"!

Mrs. X veröffentlicht bald ihre neue Single "Monday Sunshine". Dieser Powersong steht für Energie, Kraft, Optimismus.

(firmenpresse) - Wenn Du einmal in Deinem Leben zurückschauen würdest, wirst Du dich sicherlich an einige Situationen erinnern, die für Dich eine große Herausforderung waren und viel Kraft gekostet haben. Wo ist dann eine Quelle, die Dir helfen wird, Deine Kräfte aufzutanken und deine Energie wieder zurück zu gewinnen? Könnte es vielleicht gute optimistische Musik sein?

Nun bekommen wir bald eine wunderbare Chance für ein Musikstück mit enormen Potenzial uns in hoffnungsvolle Optimisten zu verwandeln.

Am 17. Februar 2017 veröffentlicht die geheimnisvolle, maskentragende Sängerin und Komponistin Mrs. X ihre neue Single "Monday Sunshine". Die Single wird weltweit auf allen bekannten Download- und Streaming- Plattformen (iTunes, Amazon, Spotify, GooglePlus und andere) erhältlich sein und kann ab sofort vorbestellt werden.

In einer englischsprachigen Popmusik-Komposition geht es um die wichtigen Lebensmomente: Wiederaufstehen, auch wenn man gefallen ist; in die Zukunft optimistisch blicken, auch wenn´s gerade nicht so rosig aussieht; die Vergangenheit hinter sich lassen und einen Neuanfang wagen.

Manchmal sind es die einfachen Dinge, die die größte Wirkung haben: eine Auszeit, ein Spaziergang, oder, eben, Sonnenschein an einem Montag.

Natürlich ist "Monday Sunshine" keine Medizin oder meditative Musik und darf als solche nicht verstanden werden. Dennoch spricht vieles dafür, dass die optimistische Musik uns positiv beeinflusst und gute Gefühle weckt, warum dann nicht sich von der Positivität von "Monday Sunshine" inspirieren lassen?

Worum geht´s denn in "Monday Sunshine"? Die Hauptprotagonistin des Songs findet sich in einer schwierigen Lebenssituation, entkräftet, ausgepowert und einen Ausweg suchend. Der Tag ist wolkig und trübt die Stimmung zusätzlich. Plötzlich bildet sich eine kleine Lücke in den Wolken und ein Sonnenstrahl durchbricht die graue Watteschicht. Das Gefühl der Wärme und Geborgenheit verspürend, entscheidet die Hauptfigur neue Wege zu gehen. So sagte zum Beispiel Christian Friedrich Hebbel: "Die Hoffnung ist wie ein Sonnenstrahl, der in ein trauriges Herz dringt. Öffne es weit und lasse sie hinein".



Die Krönung ist im eleganten Endspiel des Refrains zu hören: "Und mein Leben beginnt wieder" - singt Mrs. X: "And my life begins again".

Da Mrs. X bekannterweise ihre Musiker für die Musikproduktionen sorgfältig weltweit aussucht, so zeigt sich bei "Monday Sunshine" wieder ein internationales Team der Kreativen für die Ergebnisse verantwortlich. Gesungen von Mrs. X, ist der Song ein Produkt der Zusammenarbeit von Musiker aus Brasilien, UK, USA, Jamaika, Kanada und Deutschland.

Der preisgekrönte Produzent Sefi Carmel aus London, der bereits mit Mrs. X zusammen für die Erfolge der beiden Songs "80 Miles Away" und "He Plays Rock n Roll" verantwortlich ist, kreiert wieder ein unvergesslicher Sound. Sefi ist der "Soundzauberer", wie ihn die Sängerin nennt, er sorgt für den modernen eleganten Sound von Mrs. X.

Auch die Rapper sind wieder dabei: YYZ aus Kanada, mit seiner schönen Stimme, liefert einen energetischen Rap-Performance. Man kann seinem Optimismus und Charme einfach nicht widerstehen! Auch M. Dwizzy ist wieder dabei und ist für den Rap-Hintergrund Vocals verantwortlich. Verzierte Backing Vocals von Tempo und dezente, filigrane Gitarrenriffs von Omer Marrantz runden das Bild ab.

Auf der Platte befinden sich zwei Versionen von dem Lied, mit und ohne Rap-Part, ganz nach dem Prinzip von Mrs. X deklariertem Popmusik-Stil "Pop á la carte".

Es gibt auch ein Remix auf der Single, kreiert von dem brasilianischen DJ KZNZK.

Warum noch ein Remix? "Es ist wie ein Blick von einer ganz anderen Seite", erklärt Mrs.X. "Als Komponistin bin ich natürlich sehr von meiner eigenen Vision überzeugt. Doch KZNZK präsentiert seine Version, die den Song aus anderem Blickwinkel zeigt: diejenige, die ihre "Batterien" tanzend aufladen, werden den Remix von "Monday Sunshine" sofort schätzen!

"Ich bin eine sehr positive Person", sagt die maskierte Sängerin. "Dennoch kommt es trotzdem mal zu einigen Höhen und Tiefen im Leben", erzählt Mrs. X weiter. "Deswegen wollte ich meine Erfahrung mit den Menschen teilen und hoffe, dass "Monday Sunshine" positive Energie weitergeben wird".

Na also, positiv sein und Energie tanken - bald ganz einfach mit "Monday Sunshine! Die Single by Mrs. X, produziert von Sefi Carmel, ist ab dem 17. Februar 2017 auf allen bekannten Plattformen (iTunes, Spotify, GooglePlus, Deezer, Amazon und anderen) und insgesamt auf mehr als 250 digitalen Shops weltweit erhältlich.

Bleib positiv und gib nicht auf - mit "Monday Sunshine"!











