Karneval in Venedig

Vom 18. bis 28. Februar 2017 steht Venedig wieder Kopf. Ein buntes und spektakuläres Treiben herrscht dann an allen bekannten Plätzen, in Höfen, Gassen und auf dem Wasser. Farbenprächtige Masken und Kostüme, wo keiner weiß, wer dahinter steckt, machen dieses Fest zu einem besonderen Schauspiel. Für viele der schönste Karneval der Welt.



Buchtipp Mystica Venezia:

Eine verschwundene Braut, ein Sensenmann als Gondoliere, eine blinde Malerin, ein seltsames Zeichen an einer Mauer und ein geheimnisvoller Orden, Guido hat sich seine Hochzeitsreise nach Venedig dann doch etwas anders vorgestellt. Verzweifelt macht er sich gemeinsam mit seiner Schwägerin Ana Karina in den Wirren des Karnevals, der durch die engen Gassen der Lagunenstadt tobt, auf die fast aussichtslose Suche nach Christina Maria und stößt dabei auf eine uralte Legende.

Broschiert: 264 Seiten

Verlag: Karina-Verlag (13. November 2015)

Sprache: Deutsch

ISBN-10: 3903056707

ISBN-13: 978-3903056701



Format: Kindle Edition

Dateigröße: 1515 KB

Seitenzahl der Print-Ausgabe: 218 Seiten

Gleichzeitige Verwendung von Geräten: Keine Einschränkung

Verlag: Karina Verlag (11. November 2015)

Verkauf durch: Amazon Media EU S.à r.l.

Sprache: Deutsch

ASIN: B017WMM7WW

X-Ray:

Nicht aktiviert

Word Wise: Nicht aktiviert

Verbesserter Schriftsatz: Aktiviert



Mehr über die Autorin erfahren Sie unter:

http://christineerdic.jimdo.com/

https://literatur-reisetipps.blogspot.de/



Britta Kummer ist Autorin. Sie schreibt Kinder-, Jugend- und Kochbücher, wurde in Hagen geboren und wohnt heute in Ennepetal. Inzwischen ist auch ein Buch zum Thema MS auf dem Markt.

Ihr Buch „Willkommen zu Hause, Amy" wurde im Januar 2016 mit dem Daisy Book Award ausgezeichnet. Der Kärntner Lesekreis „Lesefuchs“ vergibt in unregelmäßigen Abständen diese Auszeichnung für gute Kinder- und Jugendliteratur.

http://brittasbuecher.jimdo.com/



http://kindereck.jimdo.com/

http://pressemeldungen.jimdo.com/

https://www.instagram.com/brittasbuchtipps/



