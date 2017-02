WOGRA @ YouTube - Softwareentwicklung in der Praxis

Was soll ein Softwaredienstleister mit einem YouTube-Kanal? Vor allem, wenn es um Individualsoftware geht und nicht um die Vermarktung von Standard-Lösungen? Doch genau darin liegt die Stärke des Augsburger Unternehmens WOGRA, sagt Geschäftsführer Wolfgang Graßhof: "Wir haben Erfahrung mit ganz unterschiedlichen Projekten. Dadurch können wir mit einem großen und vielfältigen Wissen aufwarten. Und das möchten wir teilen."

(firmenpresse) - Der Softwaredienstleister hat im letzten Jahr damit begonnen, regelmäßig interne Weiterbildungen (WOGRA KnowHow-Transfers) durchzuführen. Alle Mitarbeiter können daran teilnehmen, egal ob Technologien aus der Programmierung, Software-Architektur oder Methoden vorgestellt werden. Und auch jeder Mitarbeiter kann so einen KnowHow-Transfer abhalten. Dies obliegt nicht nur z.B. dem Chief Software Architect. Wenn jemand eine interessante Technologie vorstellen möchte, die seiner Meinung nach gut in die WOGRA passen würde, dann kann er das hier tun.

Damit dieses Wissen nicht verloren geht, werden die Videos aufgezeichnet.



OpenSource als Unternehmenseinstellung



Bei WOGRA lebt man die Einstellung, dass man durch ein gutes Miteinander nur gewinnen kann. Dass dies nicht nur intern im Kollegenkreis gelebt wird, sondern auch mit anderen Firmen, zeigt sich an der aktiven Beteiligung der WOGRA an Netzwerken wie CommendIT. Auch die Veranstaltungsreihe "Forum Digitale Transformation", die WOGRA vor 2 Jahren gestartet hat, zielt auf den gemeinsamen Austausch und auf ein Miteinander ab. Mit WMS hat das Team von Wolfgang Graßhof eine eine modellgetriebene Entwicklungsplattform geschaffen, die unter wms-project.com OpenSource zur Verfügung steht. Damit der Fortschritt, den die modellgetriebene Softwareentwicklung bietet, auch gelebt werden kann.



WOGRA auf YouTube - ein Auszug der Playlist



Anhand der Videos im Kanal der WOGRA kann man gut erkennen, wie vielschichtig das Portfolio des Unternehmens aus Augsburg aufgestellt ist. WOGRA ist nicht nur in der reinen Softwareentwicklung und Software-Architektur tätig, sondern auch sehr stark in der Qualitätssicherung und Konzepterstellung:



- GitLab im Entwicklungsprozess

- Plattformübergreifende Entwicklung mit QML

- Bootstrap und AngularJS für REST-Service

- Java Dynamic Proxy

- REST und HATEOAS

- Apache Lucene

- Git Grundlagen

- Spring Grundlagen

- Maven Grundlagen





Die Playlist wird immer weiter ergänzt. Wolfgang Graßhof: "Wir wünschen viel Spaß beim Stöbern und Anschauen und freuen uns über Feedback!"





WOGRA hilft mittelständischen und großen Unternehmen dabei , die komplexen Aufgaben der digitalen Transformation umzusetzen. Dabei unterstützt das Augsburger Unternehmen bei Themen wie der Verbesserung der Kundensicht und -erlebnisse, der Vereinfachung von Unternehmens-prozessen oder bei der Umsetzung neuer Geschäftsideen und –modelle. Geschäftsführer Wolfgang Graßhof und sein Team tun das, indem sie technologische Innovationen nutzen – Methodenkenntnisse anwenden – und die Innovationen in Zusammenarbeit mit den Kunden vorantreiben.



WOGRA bietet das Expertenwissen aus mehr als 100 Softwareprojekten. Mit seiner Lösungskompetenz schafft der Softwaredienstleister Lösungen, die seinen Kunden neue Einnahmequellen eröffnet, Kundenbeziehungen verbessert oder das Wissen aus dem Geschäftsalltag in neue Geschäftsideen und -modelle wandelt.

