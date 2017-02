Was es bei einer Immobilienerbschaft zu beachten gilt

König Immobilien informiert über das richtige Vorgehen im Erbfall

(firmenpresse) - Testamentseröffnung, Erbschein oder Annahme der Erbschaft - diese Themen stellen sich bei einer Immobilienerbschaft unweigerlich. Schnell fühlen sich Hinterbliebene überfordert. Denn die eigentliche Zeit der Trauer wird durch viele Fragen und Aufgaben überdeckt. Das Team von König Immobilien unterstützt Erben beim Umgang mit einer hinterlassenen Immobilie.



Hinterbliebene, die eine Wohnung oder ein Haus geerbt haben, stehen schnell vor der Frage, wie es mit der Immobilie weitergehen soll. "Wir wissen aus unserer langjährigen Erfahrung, dass es bei einer Erbschaft um mehr geht, als ein Objekt", erklärt Björn König, Geschäftsführer der König Immobilien GmbH aus Homberg. "Darum nehmen wir uns viel Zeit für die Menschen und deren Geschichten und gehen so gemeinsam alle Optionen durch, was mit der Immobilie passieren soll."



Schon für die Entscheidung, ob das Erbe überhaupt angenommen werden soll, ist es wichtig, den Wert der Immobilie zu kennen. Daher nehmen die geschulten Berater von König Immobilien eine professionelle Wertermittlung vor. So können Erben besser entscheiden, ob sie die Wohnung oder das Haus behalten und selbst bewohnen möchten bzw. zu einem Verkauf oder einer Vermietung tendieren und welcher Betrag eventuell an mögliche Miterben ausgezahlt werden soll. In allen Fällen stehen die Makler von König Immobilien ihren Kunden vertrauensvoll und einfühlsam zur Seite.



"Eine Immobilienerbschaft ist eine komplexe Angelegenheit, bei der es viele Anforderungen zu beachten und Formalitäten zu erledigen gilt", weiß Björn König. Dabei müssen sowohl rechtliche als auch finanzielle Aspekte berücksichtigt werden. "Gerade, wenn es dann zum Verkauf kommen sollte, ist die Unterstützung durch einen erfahrenen und kompetenten Experten ratsam." Denn dieser ist bestens mit den Abläufen und Fallstricken vertraut und kennt sich in allen aufkommenden Immobilienfragen aus.



"Uns ist es sehr wichtig, dass wir unsere Kunden entlasten und Überforderungen hinsichtlich der der vielen anstehenden Entscheidungen, der zu erledigenden Aufgaben und der aufkommenden Emotionen vorbeugen", erklärt Björn König. "Die Zeit zum Trauern sollte nicht zu kurz kommen."





1991 in Homberg gegründet, ist die König Immobilien GmbH mit drei Filialen auf den Verkauf, die Vermietung und Verwaltung von Bestands- und Neubauimmobilien in Nordhessen spezialisiert. Zum professionellen Komplettservice für Käufer, Verkäufer und Vermieter mit allen damit verbundenen Dienstleistungen gehören zudem die Erstellung von Energieausweisen sowie die umfassende, bankenneutrale Finanzierungsberatung. Auch die Verwaltung von Wohn- und Sondereigentum gehört zum umfangreichen Leistungsportfolio, und König Immobilien zählt hier zu den führenden nordhessischen Anbietern. Darüber hinaus ist die König Immobilien GmbH im Rahmen ihrer Kooperation mit der Tochterfirma BK Wohnungsbaugesellschaft mbH auch kompetenter und zuverlässiger Partner für den Bau von Wohnimmobilien in Massiv- oder Holz-Ständer-Bauweise.



König Immobilien GmbH

