Barracuda erhöht Speicherkapazitäten und Performance für seine Backup-Lösungen

Neue Appliance-Modelle bieten deutlich optimiertes Preis-Leistungsverhältnis

Barracuda Backup - Kapazitätserweiterungen

(firmenpresse) - Innsbruck, 6. Februar 2017 - Barracuda Networks hat seinen Backup-Appliances einen Refresh in puncto Kapazitätserweiterung und Performance gegönnt. Die neuen Systeme wurden speziell für die Datensicherheit von Unternehmen und Organisationen weiterentwickelt, die sich mit einer erhöhten Datenanforderung bei gleichbleibend limitierten IT-Ressourcen konfrontiert sehen. Gleichzeitig erhalten IT-Administratoren damit eine effizientere Planungsmöglichkeit, für künftiges Datenwachstum.

Die neuen Backup-Appliances bieten insbesondere für physische Modelle eine signifikant erhöhte Kapazität. Bei den Einstiegsmodellen liegen die Steigerungen bei bis zu 100 Prozent. Dadurch senken sich die Kosten pro Terabyte erheblich. Gleichzeitig erhielten die Appliances Performance-Updates für schnellere Backup-, Wiederherstellungs- und Replikationsprozesse. Die Modelle Barracuda Backup 690, 790 und 890 bieten ab sofort 10-Gigabit-Ethernet-Verbindungen für schnellere Datenübertragungen. Für Kunden mit laufenden Energize Update-Lizenzen ist das Performance-Upgrade kostenfrei. Die neuen Appliances sind für Kunden mit Instant Replacement-Verträgen ab sofort verfügbar.

Wiederherstellung nach Ransomware-Angriff

Barracuda Backup erstellt automatisch aktualisierte Backups, nachdem Dateien geändert wurden und dupliziert sie in die sichere Barracuda-Cloud. Wenn Kriminelle Dateien mittels Ransomware verschlüsseln, lassen sich nach der Beseitigung dieser Malware die verschlüsselten Dateien löschen und schließlich aus einer aktuellen Backup-Datei wiederherstellen.

"Die Performance ist in Zeiten stark zunehmender Ransomware-Angriffe geschäftskritisch, und ein effizienter Datensicherungsprozess ist wichtiger denn je", erklärt Rod Mathews, Senior Vice President und General Manager Data Protection bei Barracuda. "Auch mit dem besten mehrschichtigen Schutz kann ein guter Wiederherstellungsplan die einzige Möglichkeit sein, einen solchen Angriff zu verkraften, ohne ein Lösegeld für die Datenwiederherstellung zu zahlen. Barracuda hat eine hervorragende Erfolgsbilanz darin, Kunden bei der schnellen und effizienten Datenwiederherstellung zu helfen, und diese neuen Verbesserungen unterstreichen unser ständiges Bestreben, unseren Kunden einfache und erschwingliche Datensicherungsstrategien zu ermöglichen."

Preise und Verfügbarkeit

Barracuda Backup ist erhältlich als physische Appliance, als virtuelle Appliance und als Cloud-Service. Alle drei werden zentral über dieselbe webbasierte Benutzeroberfläche verwaltet. Barracuda Backup bietet den Kunden höchst wettbewerbsfähige Kosten pro Terabyte, und Kunden mit aktiven Energize Updates-Verträgen erhalten die aktuellen Firmware-Updates, sobald sie verfügbar werden. Außerdem sind Kunden, die einen Instant Replacement-Vertrag abschließen, alle vier Jahre zum Erhalt einer aktualisierten Appliance berechtigt. Barracuda Backup-Lösungen sind erhältlich über Barracuda Reseller und Managed Service Provider.

Über Barracuda Networks (NYSE: CUDA)

Barracuda vereinfacht die IT-Infrastruktur durch Cloud-fähige Lösungen, die es Kunden ermöglichen, ihre Netzwerke, Applikationen und Daten standortunabhängig zu schützen. Über 150.000 Unternehmen und Organisationen weltweit vertrauen den leistungsstarken, benutzerfreundlichen und kostengünstigen Lösungen, die als physische oder virtuelle Appliance sowie als Cloud- oder hybride Lösungen verfügbar sind. Beim Geschäftsmodell von Barracuda steht die Kundenzufriedenheit im Mittelpunkt. Es setzt auf hochwertige IT-Lösungen auf Subskriptions-Basis, die das Netzwerk und die Daten der Kunden umfassend schützen. Weitere Informationen sind auf www.barracuda.com verfügbar.



