Live-Webinar zum Thema Kundenzufriedenheit messen

Teilnahme am 17. Februar 2017

(firmenpresse) - Köln, 06.02.2017: Das Deutsche Institut für Marketing präsentiert das Live-Webinar zum Thema "Kundenzufriedenheit messen". Am 17. Februar 2017 können Interessierte am Webinar teilnehmen.

Kundenzufriedenheit ist wohl die Größe, die den Unternehmenserfolg am meisten beeinflusst. Das Ziel jedes Unternehmens ist es, die Kunden zufriedenzustellen und somit zu binden. Doch was ist Kundenzufriedenheit überhaupt und wie kann diese gemessen werden? Welche Gründe sprechen für eine regelmäßige Messung? Diese und weitere spannende Fragen werden im Webinar vom Deutschen Institut für Marketing zum Thema "Kundenzufriedenheit messen" beantwortet.

Kundenzufriedenheit lässt sich messen!

Im Webinar lernen die Teilnehmer alle relevanten Aspekte rund um das Thema Kundenzufriedenheit kennen. Dabei steht zunächst die Messung dieser Größe im Fokus. Die Zufriedenheit der eigenen Kunden zu kennen, ist für Unternehmen jeglicher Größe und aus allen Branchen von hoher Relevanz. In diesem Webinar wird vermittelt, wie wichtig die Kundenzufriedenheit wirklich für den Erfolg eines Unternehmens ist und warum eine Kundenzufriedenheitsanalyse regelmäßig durchgeführt werden sollte. Auch den Prozess einer Kundenzufriedenheitsanalyse lernen die Webinar-Teilnehmer detailliert kennen.

Weitere Informationen

Am Freitag, den 17.02.2017 von 15:00 Uhr bis 16:00 Uhr können Sie am Live-Webinar teilnehmen. Der Fachexperte Bastian Foerster, Projektleiter der Marktforschung am Deutschen Institut für Marketing, wird das Webinar durchführen und Ihnen das Thema Kundenzufriedenheitsanalyse näher bringen.

Mehr Details zum Webinar und weitere Informationen zum Thema "Kundenzufriedenheit messen" finden Interessierte unter: https://www.marketinginstitut.biz/blog/kundenzufriedenheit-messen-e-learningkit





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.marketinginstitut.biz



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Das Deutsche Institut für Marketing ist ein auf Marketing spezialisiertes Dienstleistungsunternehmen mit den Kompetenzfeldern Marktforschung, Marketingberatung und Marketingtrainings. Im Zentrum der Arbeit stehen praxis- und prozessorientierte Lösungen im Marketingumfeld der Kunden. Dabei verknüpft das Institut fundierte Forschung mit innovativer Unternehmenspraxis. Das DIM wurde mit dem Internationalen Deutschen Trainings-Preis 2009 in Silber und dem Premium Standard des ITCR ausgezeichnet.

Dies ist eine Pressemitteilung von

DIM Deutsches Insitut für Marketing GmbH

PresseKontakt / Agentur:

DIM Deutsches Insitut für Marketing GmbH

Michael Prof. Dr. Bernecker

Hohenstaufenring 43-45

50674 Köln

presse(at)marketinginstitut.biz

(0) 221 99 555 100

http://www.marketinginstitut.biz



Datum: 06.02.2017 - 13:00

Sprache: Deutsch

News-ID 1452630

Anzahl Zeichen: 2026

Kontakt-Informationen:

Firma: DIM Deutsches Insitut für Marketing GmbH

Ansprechpartner: Michael Prof. Dr. Bernecker

Stadt: Köln

Telefon: (0) 221 99 555 100





Diese Pressemitteilung wurde bisher 95 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung