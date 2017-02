Worldcom Group stellt 10 Kommunikationstrends für 2017 vor

Unsicherheiten, Vertrauen, Videos, Social Content und das Engagement der Mitarbeiter sind Kernthemen für 2017

(firmenpresse) - München, 06.02.2017 - Worldcom Public Relations Group, das weltweit führende Netzwerk inhabergeführter PR-Agenturen, hat aktuelle globale Entwicklungen unter die Lupe genommen und deren Bedeutung für die Kommunikationsbranche in 2017 analysiert.

Vertrauen spielt dieses Jahr eine zentrale Rolle, da politische Entwicklungen, wie der Brexit oder die Wahlen in den Vereinigten Staaten, weltweit für Verunsicherung sorgen. In diesen Zeiten können Marken nur erfolgreich sein, wenn sie mit überzeugenden Botschaften das Vertrauen von Kunden und Stakeholdern gewinnen. Ein weiterer Trend, der daraus hervorgeht, ist laut Worldcom-Experten das steigende Bedürfnis nach "Vertrauenswürdigen Quellen". Unternehmen haben die Chance, sich mit stichhaltigen Daten und umfangreichem Hintergrundwissen als Experten und Meinungsführer zu positionieren. Zudem werden Arbeitskräfte in unsicheren Zeiten umso mehr auf die Wahl ihres Arbeitgebers achten beziehungsweise sehr zögerlich beim Jobwechsel sein. Unternehmen müssen daher Maßnahmen ergreifen, um das Mitarbeiter-Engagement zu steigern. Das ist auch ein wichtiger Aspekt bei der Rekrutierung neuer Talente.

Bezogen auf die Medienlandschaft erwarten die Worldcom-Experten die zunehmende Integration verschiedener Kanäle und die Verschmelzung von bezahlten und redaktionellen Inhalten. Kampagnen für Leadgenerierung und Thought Leadership werden mehrere Kanäle umfassen, um den größtmöglichen Nutzen für das Unternehmen zu erzielen. Gleichzeitig werden redaktionelle Inhalte über Advertising weiterverbreitet, damit höhere Reichweiten erzielt werden.

Auch die Aufbereitung der Inhalte selbst wird sich verändern, denn die Zahl der Journalisten sinkt weiterhin, während der Einfluss von Online-Plattformen steigt. Um Artikel für die Online-Leser attraktiver zu gestalten, werden sich Inhalte von rein informativen Texten hin zu themenspezifischen Inhalten mit einem Mehrwert für die Leser verändern. Gleichzeitig können Unternehmen ihre Zielgruppen über Online Communities ansprechen. Firmen werden dazu die Social Media Communities, für die sich ihre Zielgruppen interessieren, ebenfalls in ihre Strategie aufnehmen.

Die Bedeutung von Mobile nimmt weiter zu, was Unternehmen bei der Ausarbeitung ihrer Digitalstrategie beachten müssen. Visuelle Inhalte werden ebenso an Bedeutung gewinnen. Denn aufgrund von kürzeren Aufmerksamkeitsspannen wird es immer schwieriger, die Zielgruppen zu erreichen und zu begeistern. Mit ausdrucksstarken Bildern und neuen Technologien wie Virtual Reality, Augmented Reality und 360°-Videos, können Unternehmen ihre Kernbotschaften schneller übermitteln und die Markenerfahrung noch interessanter und besser gestalten.

Worldcom PR Group hat für ihre Kommunikations-Prognosen die Erwartungen von ihren weltweit verteilten PR-Experten über die Auswirkungen aktueller Geschehnisse, Technologien und Trends eingeholt und zusammengefasst. Neben der HBI Helga Bailey GmbH aus München haben Partneragenturen aus Albuquerque, Amsterdam, Atlanta, Bangkok, Brisbane, Brüssel, Budapest, Cleveland, Kopenhagen, Denver, Hong Kong, Indianapolis, Lima, London, Los Angeles, Milan, Minneapolis, New York, Paris, Prag, Phoenix, Rochester, Sao Paolo, St. Louis, Stockholm, Virginia Beach, Washington DC und Wisconsin teilgenommen.

Über Worldcom Public Relations Group

Worldcom Public Relations Group ist das weltweit führenden Netzwerk unabhängiger PR-Beratungsfirmen und umfasst weltweit 143 Partnerbüros mit mehr als 2300 Mitarbeitern in 107 Städten auf sechs Kontinenten. Insgesamt erzielten die Worldcom-Partneragenturen 2012 einen Gewinn von 343 Millionen US-Dollar und betreuten 3286 Kunden. Etwa 90 Kunden von Worldcom-Partneragenturen bekamen durch ihre Agenturen wertvolle Geschäftskontakte zu anderen Worldcom-Partnern vermittelt. Die Gruppe wurde 1988 gegründet, damit die stärksten, kompetentesten unabhängigen Public-Relations-Agenturen nationale, internationale und multinationale Kunden mit der Flexibilität und Kundenorientierung beraten, wie sie nur unabhängige Agenturen bieten. Durch die Worldcom PR Group haben Kunden den unmittelbaren Zugang zur umfassenden Kompetenz von PR-Profis, die die jeweilige Landessprache beherrschen und auch mit Kultur und Märkten ihrer Region bestens vertraut sind.



Verbinden Sie sich mit Worldcom Public Relations Group via Facebook www.facebook.com/worldcompr und LinkedIn www.linkedin.com/company/worldcom-public-relations-group. Informieren Sie sich über die Worldcom Public Relations Group unter www.worldcomgroup.com sowie www.worldcomprgroupemea.com.





Über die HBI Helga Bailey GmbH - International PR & MarCom

Die HBI Helga Bailey GmbH - International PR & MarCom wurde vor über 30 Jahren in München gegründet und ist heute eine der dynamischsten und innovativsten Technologie-Agenturen in Deutschland. HBI erzielt herausragende Ergebnisse für Unternehmen aller Größenordnungen und zählt Start-Ups sowie multinationale Konzerne zu seinen Kunden, von denen viele bereits fast ein Jahrzehnt mit HBI zusammenarbeiten. Die Berater der Agentur bestechen durch ihre Leidenschaft für Technologie und sind Experten für Unternehmenssoftware, Telekommunikation, industrielle Automatisierung, medizinische Geräte und Unterhaltungselektronik. HBI ist auf integrierte Kommunikation spezialisiert und bietet neben klassischer und digitaler PR auch Beratung und Trainings sowie Marketing und Event Services. Die Agentur ist seit vielen Jahren Partner der Worldcom PR Group und unterstützt deutsche Unternehmen bei der internationalen Expansion sowie internationale Firmen beim Markteintritt in Deutschland.



Informieren Sie sich über HBI unter www.hbi.de, www.prblog-hbi.de sowie www.facebook.com/hbi.gmbh.

Kommentare zur Pressemitteilung