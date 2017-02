Ein Mann namens Albert: Neue Dramaserie "Genius: Einstein" startet am 27. April bei National Geographic (FOTO)

National Geographic präsentiert die erste rein fiktionale Serie

der Sendergeschichte



- Die zehnteilige Dramaserie "Genius: Einstein" beleuchtet das

Leben und Schaffen von Albert Einstein

- In den Hauptrollen brillieren der Oscar-Gewinner Geoffrey Rush,

Johnny Flynn und Emily Watson

- Die Serie von Ron Howard und Brian Grazer über den genialsten

Wissenschaftler seiner Zeit zeigt National Geographic ab 27.

April immer donnerstags um 21.00 Uhr



Die Relativitätstheorie machte den in Ulm geborenen theoretischen

Physiker berühmt - doch hinter den weitreichenden wissenschaftlichen

Erkenntnissen und dem großen Namen Einstein steht ein ganz normaler

Mann namens Albert. National Geographic präsentiert ab dem 27. April

mit "Genius: Einstein" die erste komplett fiktionale Serie der

Sendergeschichte. Die zehnteilige Dramaserie, die auf Walter

Isaacsons Buch "Einstein: His Life and Universe" basiert, zeigt

National Geographic kurz nach der US-Premiere immer donnerstags ab

21.00 Uhr. Zum Start erwartet die Zuschauer am 27. April eine

Doppelfolge.



Angeführt wird der großartige Cast von "Genius: Einstein" von

Oscar-Gewinner Geoffrey Rush ("The Kings Speech"), der den älteren

Albert Einstein spielt, während Johnny Flynn ("Lovesick") in die

Rolle des Genies in seinen Jugendzeiten schlüpft. An der Seite des

Wissenschaftlers glänzt die Oscar-nominierte Emily Watson ("Breaking

the Waves") in der Rolle von Einsteins zweiter Ehefrau Elsa.

Ebenfalls mit an Bord sind unter anderem Michael McElhatton ("Game of

Thrones") als Einsteins frühes Vorbild Dr. Philipp Lenard und Seth

Gabel ("Fringe") als sein langjähriger Freund Michele Besso. Als

ausführende Produzenten stehen hinter dem Projekt die Hollywoodgrößen

Ron Howard, der bei der Auftaktepisode auch Regie führte, und Brian



Grazer. National Geographic zeigt "Genius: Einstein" als globale

Eventserie in 171 Ländern und in 45 Sprachen.



Axel Gundolf, Director TV der FOX Networks Group Germany und

Programmverantwortlicher von National Geographic, betont: "Mit

'Genius: Einstein' schlagen wir in der langen erfolgreichen

Geschichte von National Geographic ein neues Kapitel auf. Wir freuen

uns sehr, dass gerade dieser spannende Stoff um einen der größten

Wissenschaftler aller Zeiten die Basis für unsere erste komplett

geskriptete Serie ist. Die tolle Produktion rund um die Macher Ron

Howard und Brian Grazer zeigt uns neben der wissenschaftlichen auch

eine ganz private Seite von Albert Einstein. Zudem ist der brillante

Geoffrey Rush wie geschaffen für diese Rolle."



Für seine erste geskriptete Serie ging National Geographic auch in

Sachen Promotion neue Wege: Das Genie Albert Einstein covert "Bad

Romance" von Lady Gaga auf der Violine. Der Spot lief - ebenfalls

erstmalig in der Sendergeschichte - letzte Nacht beim NFL-Finale.



Über "Genius: Einstein":



Die Dramaserie beleuchtet in zehn Episoden die spannende

Geschichte eines phantasievollen, rebellischen und genialen

Physikers, der ungeeignet für einen Lehrauftrag schien, aber eines

der größten Mysterien des Universums entschlüsselte. Neben Albert

Einsteins außergewöhnlichen wissenschaftlichen Erkenntnissen wirft

"Genius: Einstein" zudem einen genauen Blick auf das Privatleben

Einsteins, auf seine leidenschaftlichen und komplexen persönlichen

Beziehungen und seine schwerwiegenden Herausforderungen als Jude im

beginnenden Nazi-Deutschland sowie als Immigrant in den USA.



Sendetermine:



- Zehnteilige Dramaserie "Genius: Einstein" ab 27. April um 21.00

Uhr auf National Geographic

- Start mit einer Doppelfolge, danach immer donnerstags eine neue

Folge ab 21.00 Uhr

- Wahlweise im englischen Original oder der deutschen

Sprachfassung

- Alle Episoden im Anschluss an die Ausstrahlung auch über Sky Go,

Sky On Demand und mit Sky Ticket verfügbar



Über National Geographic im TV:



National Geographic Partners LLC (NGP), ein Joint Venture der

National Geographic Society und 21st Century Fox, veröffentlicht

weltweit Premium-Content zu den Themen Wissenschaft, Abenteuer und

Forschung. NGP vereint die Pay TV-Sender National Geographic, Nat Geo

Wild und Nat Geo people mit den weiteren Kanälen von National

Geographic wie das National Geographic Magazin, National Geographic

Studios, digitale Medien und Social Media-Plattformen, Bücher,

Karten, Kindermedien sowie zusätzlichen Aktivitäten wie Reisen,

Events, Archiv und das Lizenz- und E-Commerce Geschäft. National

Geographic hat sich seit knapp 130 Jahren der Mission verschrieben

immer weiter voran zu gehen und erreicht monatlich 730 Millionen

Menschen in 172 Ländern und in 43 Sprachen auf der ganzen Welt. 27

Prozent der Einnahmen von National Geographic Partners LLC wird

genutzt, um die National Geographic Society bei der Förderung der

Wissenschaft und Bildung zu unterstützen. In Deutschland wird

National Geographic Partners LLC vertreten durch die Fox Networks

Group Germany. Der Deutschland-Sitz des Unternehmens ist München.







