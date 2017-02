Casio bringt 4K Ultra HD 5.000-Lumen-Projektor auf den Markt

(ots) - Casio Computer Co., Ltd. kündigte heute den

Projektor ohne Quecksilber-Lampe XJ-L8300HN für Juni dieses Jahres

an. Mit 4K Ultra High Definition (UHD)-Auflösung (3840 × 2160 Pixel)

und einer Helligkeit von bis zu 5.000 Lumen bietet der neue Projektor

kristallklare Projektion selbst auf großen Leinwänden in

Konferenzräumen oder Sälen. Mit diesem neuen Produkt betritt Casio

den Markt für hochauflösende Projektoren mit großer Helligkeit für

professionelle Anwendungen - den Markt, für den ein rasantes Wachstum

bis zum Jahr 2020 prognostiziert wird.



Seit einigen Jahren steigt die Beliebtheit von 4K-Technologie für

eine Vielzahl von digitalen Geräten, insbesondere für PCs. Parallel

zu dieser Verbesserung der Videobildqualität wird ein Wachstum des

Marktanteils hochauflösender Modelle für den professionellen Einsatz

einschließlich 1080p und 4K von derzeit unter 10 % auf über 30 % im

Jahr 2020 erwartet.*1.



*1 Laut Marktforschung von Futuresource Consulting Ltd. zu

hochauflösenden Projektoren für Geschäftsanwender mit mindestens

1080p.



Mit einem 4K-DLP®-Chip projiziert der XJ-L8300HN Bilder von rund

8,3 Millionen Pixeln und erzielt dabei eine deutlich ansprechendere

Farbtreue und Bildqualität als herkömmliche Projektoren. Er richtet

sich daher insbesondere an Anwender, die ihrem Publikum hochpräzise

und detaillierte Bilder wie Diagramme, technische Pläne und

Konstruktionszeichnungen zeigen. Mit der hohen Helligkeit von bis zu

5.000 Lumen ist der XJ-L8300HN ideal für hell beleuchtete Umgebungen

sowie für die größeren Leinwände in großen Konferenzräumen und

Hörsälen.



Der neue Projektor zeichnet sich durch einfache Bedienung und

erstklassige Betriebsleistung aus. Die Lichtquelle mit einer langen

Lebensdauer von bis zu 20.000 Projektionsstunden ist dank der

Technologie ohne Lampe vollkommen frei von Quecksilber. Der



XJ-L8300HN verfügt über Lens-Shift-Funktion zur Korrektur der

Bildpositionierung sowie über eine Super Resolution-Funktion, mit der

das Signal bei Filmen und Bildern mit niedriger Auflösung so

hochgerechnet wird, dass die Bildqualität einer höheren Auflösung

entspricht.



Als ein führender Hersteller von Projektoren mit SSI-Lichtquellen

mit einem weltweiten Marktanteil von 63 %*2 wird Casio die

Entwicklung von Projektoren mit hoher Auflösung und hoher Helligkeit

fortsetzen und sein großes Angebot an Projektoren ohne

Quecksilber-Lampe weiter ausbauen.



*2 Laut einer Untersuchung von Futuresource Consulting Ltd. auf

Grundlage der weltweiten Verkaufszahlen für Projektoren mit

SSI-Lichtquellen ab 2.500 Lumen von April 2015 bis März 2016.



Ein Pressefoto und technische Daten finden Sie unter folgendem

Link: www.casio-projectors.eu/de/presse/detail/2588/



Weitere Informationen unter www.casio-projectors.eu oder

www.casio-europe.com







