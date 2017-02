„Best of the Alps“

(firmenpresse) - Das Seefelder Hochplateau liegt auf 1.200 Metern und ist schlichtweg ein Traum für Wanderer und Biker. Das Prädikat „Best of the Alps“ Urlaubsregion unterstreicht, dass sich Gäste in Seefeld auf eine einzigartige Alpendestination und unvergessliche Erlebnisse in den Bergen freuen können. 650 Kilometer ausgezeichnete Wander-, Berg- und Kletterrouten warten auf die Naturbegeisterten. Über 60 bewirtschaftete Hütten und Almen laden die Wanderer auf eine Einkehr und kulinarische Schmankerl ein. Profi und Hobbysportler schätzen das weite Netz an Lauf- und Nordic Walking Strecken in der Region. Die Radfahrer sind auf Rad-, Mountainbike- und E-Bikes-Strecken aller Schwierigkeitsgrade unterwegs. Wer am liebsten am Green seine Freizeit verbringt, schlägt am 18-Loch-Platz Seefeld-Wildmoos und am 9-Loch-Platz Seefeld Reith in einer beeindruckenden Bergkulisse ab. Jetzt ist die Urlaubswelt über dem Inntal um eine Attraktion reicher. Mit dem neuen NIDUM – Casual Luxury Hotel hat ein trendiges Haus für eine „new generation of travellers“ eröffnet. So definiert der junge Hotelier Maximilian Pinzger sein Hotel. Luxuriös und anders lässt es sich dort gut leben, verschnaufen, fein essen und eine großartige Zeit verbringen. Die Zimmer sind Designersuiten mit traumhaften Ausblicken in die Berge und viel Holz, mit Luxusbädern und Illy-Kaffeemaschine, exklusiven Kosmetikprodukten und vielem mehr. Bis zu 118 m² sind die Suiten groß. In drei Restaurantbereichen wählt jeder Gast seinen Lieblingsgeschmack. Weil die Aussicht einfach atemberaubend ist, spielt sich das süße Leben auf der Apero-Terrasse und im Roof-Top-Relax mit Infinity Pool ab. Das NIDUM – Casual Luxury Hotel ist ein Treffpunkt für eine Generation von Reisenden, die ohne Zwänge und in legerer Atmosphäre Luxus und gehobenen Stil genießen möchte. „Ohne Krawatte – ohne Sorgen“ verkörpert auch der Hotelier und persönliche Gastgeber Maximilian Pinzger selbst mit jugendlichem Charme das Motto des NIDUM Casual Luxury Hotel, das mit insgesamt 57 Zimmern und Suiten Klasse abseits der Masse bietet.





Midweek Holiday – save 25 %

Nimm 4, zahl 3 (So.–Do.)

Leistungen: Übernachtung inkl. Frühstück und 5-Gänge-Dinner mit Wahlmenü, Infinity Pool, Relaxing Rooftop, Saunas und allen NIDUM Inklusivleistungen



Weekend Special

Wellness am Abreisetag bis 16 Uhr

Leistungen: 2 Nächte inkl. Frühstück und 5-Gänge-Dinner mit Wahlmenü, Infinity Pool, Relaxing Rooftop, Saunas, Wellness auch am Abreisetag bis 16 Uhr, allen NIDUM Inklusivleistungen





