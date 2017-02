Online Marketing für Automotive mit Benzin im Blut

(firmenpresse) - Schon seit vielen Jahren ist die in Neustadt a.d. Aisch ansässige Agentur SPEEDMEDIAGROUP im automobilen Online-Business tätig. Neben eigenen Blogs und Communities, verfasst die Online Agentur redaktionelle Beiträge, betreibt Content Marketing und sorgt für die Meinungsbildung in den sozialen Medien. Die Online Marketing-Agentur konzentriert sich mit ihrem Servicespektrum jetzt ganz auf den Automotive-Sektor.



Onlinemarketing für Fahrzeuge aller Art, Motorsport, Zubehör, Services und Events



Unternehmen aus der Automotive Branche mit Online Marketing unterstützen, das will die SPEEDMEDIAGROUP. Automobile, Sportwagen, Motorräder, Motorsport, Zubehör, Dienstleistungen und Veranstaltungen sind die wichtigsten Themenschwerpunkte, die von der Online Marketing-Agentur betreut werden.



Die Agentur für neue Medien, unterstützt Unternehmen und Firmen aus dem gesamten Automotive Umfeld. Beim Umsetzen neuer Onlinestrategien und dem Einstieg ins Online Marketing helfen die eingefleischten Autoblogger, Automotive-Geeks und Online-Marketeers mit Benzin im Blut, ihren Kunden aus dem B2C- und B2B-Bereich mit kreativen Ideen, um bei deren Zielgruppe im Netz zu punkten.



Agenturinhaber Uwe Rost: "SPEEDMEDIAGROUP pflegt und betreut bereits bestehende Websites, Unternehmensblogs und Social Media Plattformen. Unser Know-how über Fahrzeuge, Motorsport und Events kombinieren wir vollumfänglich mit dem Online Marketing. Wir bringen frischen Wind in vorhandene Onlinestrukturen. So kann sich das Unternehmen voll und ganz auf den täglichen Business konzentrieren."



SMG - Management von digitalen Inhalten



Mit Leidenschaft und Benzin im Blut produziert das Team neben Pressemeldungen und Pressefotos, auch digitale Inhalte für die sozialen Medien. Gemanagt werden Content und Beiträge. SMG befasst sich aber auch mit dem Storytelling und der Betreuung und Einrichtung von Corporate Blogs. Neben dem Management von Social Media Kanälen und der Betreuung von sozialen Netzwerken und Communities unterstützt die SPEEDMEDIAGROUP Kunden bei der Online-Kommunikation am Point of Interest.





SPEEDMEDIAGROUP will für seine Kunden der Multiplikator für das Online Marketing für Fahrzeuge, Events und Dienstleistungen sein. Mit adrenalingeladenen Inhalten erreicht man ein fahrzeugaffines Publikum im World Wide Web.









http://www.speedmediagroup.com



Gegründet im Januar 2015 in Neustadt a.d. Aisch, unterstützt die SPEEDMEDIAGROUP speziell Firmen aus dem Automotive-Sektor beim Online Marketing. Das Portfolio der Online Agentur umfasst neben dem Erstellen von Pressemitteilungen und Pressefotos, das Corporate Blog-, Content- und Social Media-Management. Schon seit 1997 sind die Onliner mit Benzin im Blut mit eigenen automobilen Webprojekten und Blogs im Netz vertreten.



SPEEDMEDIAGROUP

Am Schnerrer 31a, 91413 Neustadt

Firma: SPEEDMEDIAGROUP

Ansprechpartner: Uwe Rost

Stadt: Neustadt

Telefon: 09161 664 883



