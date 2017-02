Funkfernsteuerung - Neue Wege in Sicherheit, Technik und Design

Die neue Generation im Tastentunk

PocketEvo® - modulare Bauweise, frei konfigurierbare Tasten

(firmenpresse) - Mit dem PocketEvo® präsentiert NBB Controls + Components GmbH eine brandneue Sicherheits-Funkfernsteuerung der ganz neuen Generation.

Mit ihrer nunmehr 40-jährigen Erfahrung auf diesem Gebiet liefert der Marktführer erneut einen Tastensender „Made in Germany“.



Ein robustes Spezialgehäuse sorgt dafür, dass der Tastensender selbst dem Einsatz unter extremen Anforderungen standhält.

Die integrierte, umlaufende Schutzgummierung, in Verbindung mit dem glasfaserverstärkten Kunststoffkern, schützt optimal. Alle elektronischen Bauteile halten dadurch extremen mechanischen Einwirkungen von außen stand.



Das neue Design des PocketEvo® bietet maximale Funktionalität wie z. B. proportionale oder gestufte Tasten, aber auch frei konfigurierbare Tasten. Jeder Kundenwunsch kann erfüllt werden.

Eine modulare Bauweise in drei unterschiedlichen Baugrößen bietet u. a. auch die Möglichkeit zum Einsatz eines 2,3“-Farbdisplays.

Kompakt, handlich und bedienfreundlich erlaubt der PocketEvo® das Arbeiten unter völligen Sicherheits-bedingungen ohne Einschränkung der Effektivität des Maschinenbetriebes.

Daraus ergeben sich die konsequente Optimierung des Arbeitskräftepotentials und eine Minimierung der Risiken bei der Arbeit.



Aber auch an einen eventuellen Servicefall hat der Hersteller aus Baden-Württemberg gedacht.

Sollte es dazu kommen, können dank der SMP-Technologie (Surface Mounted Push Buttons) die SMP-Tasten ganz einfach vor Ort gewechselt werden. Selbst das Gehäuse bleibt beim Tastenwechsel geschlossen, sodass keine Schutzmaßnahmen gegen Verschmutzung zu treffen sind.

Die flexibel konzipierte Komplettlösung findet in den unterschiedlichsten Bereichen eine sichere Anwendung.

Die komplette Produktpalette und Anwendungsbereiche finden Sie im Internet unter www.nbbcontrols.de.







Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://nbbcontrols.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Seit Gründung im Jahre 1977 entwickelte sich NBB zu einem Marktführer für digitale Sicherheits-Funkfernsteuerungen.

NBB ist weltweit in den wichtigsten Märkten vertreten und deckt die gesamte Anwendungsvielfalt für professionelle Funkfernsteuerungen ab. Nach dem Leitbild „Qualität Made in Germany“ entwickelt und produziert NBB ausschließlich in Deutschland unter Einhaltung strengster Sicherheits-Normen und leistet so einen essentiellen Beitrag zur Konformität und Wirtschaftlichkeit seiner internationalen Kunden.



