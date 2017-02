Digitale Revolution für die regionale Werbung

Watermann Business Portals GmbH, ein Startup in 31749 Auetal, startet zum 01. Februar 2017 das neue innovative Internet Portal Werbung-So-Einfach.de, für Monitorbildwerbung im regionalen Bereich.

Werbung vor Ort die auch gesehen wird!

(firmenpresse) - Wer ärgert sich als Unternehmer im regionalen Markt nicht auch über die eingeschränkten Möglichkeiten für Werbung. Meist sind nur Angebote örtlicher Printmedien verfügbar. Diese sind auch noch teuer und haben in der heutigen digitalen Zeit einen sehr eingeschränkten Werbeerfolg, bzw. landen nach einem Tag spätestens in der Papiertonne.

Mit dem Internet Portal www.Werbung-So-Einfach.de wird für die regionale Werbung eine neue innovative Plattform angeboten.



Das Konzept:



Unternehmen vor Ort mit Kundenwartebereichen wie Shops, Bäckereien oder ähnliches, bieten zukünftig Werbeflächen in Form eines TV/Monitor an und melden diese bei dem Internet Portal Werbung-So-Einfach.de an. Auf dem Internet Portal können dann von Werbende Firmen sehr einfach Werbekampagnen in Form von Werbebildern für den TV/Monitor erstellt werden und dann auf den Werbeflächen zur Anzeige gebracht werden. Spezielle Kenntnisse oder Programme für die Bildbearbeitung sind hierbei nicht erforderlich. Der Anbieter der Werbefläche vor Ort, bestimmt dabei als Eigentümer des TV/Monitor, den individuellen Preis für die Anzeige. Die Anzeige wird mit einem Klick durch den Anbieter der Werbefläche freigeschaltet und automatisch angezeigt. Garantiert wird der Werbenden Firma dabei eine 15 Sekunden Anzeige auf dem TV/Monitor, mit fortlaufenden Wiederholung nach spätestens drei Minuten. Das Internet Portal Werbung-So-Einfach.de bildet auf einfache Art und Weise alle Prozesse, inkl. Rechnungserstellung für den Anbieter der Werbefläche, ab.

Des Weiteren bietet das Internet Portal viele nützliche Funktionen. Dabei können auch alle TV/Monitore weltweit angeklickt werden und sich die jeweiligen laufenden Werbebilder in der Vorschau angezeigt werden.

Detaillierte Informationen zu Funktionen und Konditionen erhalten Sie auf dem Internet Portal.



www.Werbung-So-Einfach.de - Einfach Besser Werben



Werbung, die vor Ort auch gesehen wird!







Die Watermann Business Portals GmbH mit Sitz in 31749 Auetal, wurde im Jahr 2016 als Familienunternehmen gegründet.

Die Firma bietet in Deutschland und Österreich ein B2B Web Portal für regionale Werbung an. Hierbei kommt eine neue innovative TV/Monitor-Box zum Einsatz, die es Unternehmen kostengünstig ermöglicht, Werbebotschaften auf Werbeflächen vor Ort anzuzeigen.



Unser Anspruch:

Mit maßgeschneiderten, einfachen und ganzheitlichen Lösungen die individuellen Wünsche, Erwartungen und Anforderungen unserer Kunden im Bereich der regionalen Werbung zur vollsten Zufriedenheit erfüllen.



