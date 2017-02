BASELWORLD 2017 öffnet in Kürze ihre Pforten

(firmenpresse) - Bald ist es wieder soweit. Die BASELWORLD 2017 steht in den Startlöchern und mit großer Spannung blickt die ganze Welt auf die Luxushauptstadt. Vom 23. – 30. März 2017 präsentieren rund 1500* Unternehmen aus der Schmuck- und Uhrenbranche ihre neusten Kollektionen.



Die Welt fokussiert sich jedes Frühjahr auf Basel, wenn die BASELWORLD, die bedeutendste Uhren- und Schmuckmesse der Welt, ihre Tore öffnet.



Rund 4400 Journalisten waren für die Baselworld in 2016 akkreditiert, Die Eröffnungs- Pressekonferenz wurde durch einen Live-Stream übertragen, den weltweit über 11.000 Journalisten verfolgten.



Messe mit langer Tradition: Die erste Uhren- und Schmuckmesse geht auf das Jahr 1917 zurück, als sie ein Bereich der Basler Mustermesse war. 1931 erhielt die Veranstaltung dann einen eigenen Pavillon. Aber erst 1972 öffnete sich die Messe für ausländische Aussteller, die damals aus Deutschland, Frankreich, Großbritannien und Italien kamen. Vierzehn Jahren später kamen noch Aussteller aus der ganzen Welt dazu.



1973 erhielt die Messe den Namen Europäische Uhren- und Schmuckmesse (EUSM). Ab 1983 wurde sie einfach BASEL 83 genannt, wobei jede weitere Messe die eigene Jahreszahl erhielt (ab 2000 dann Basel2000, usw.). Seit 2003 heißt sie offiziell BASELWORLD.



Von allen Fachmessen hat die BASELWORLD wohl das internationalste Besucherprofil. Sie bietet einen umfassenden Blick auf den weltweiten Markt. Hier erhält man wie nirgends wo anders Einblick in die Bedürfnisse der Kunden aus Asien, dem Nahen Osten, Japan, Europa und der immer noch sehr zahlreichen USA-Kunden. Die BASELWORLD bietet zweifellos die beste Gelegenheit, neue Kontakte zu knüpfen. In Basel muss man einfach dabei sein!



Mit einer Fläche von fast 200'000 m2 ist die BASELWORLD die größte Messe, welche in der Schweiz durchgeführt wird. Mit den präsentierten Neuheiten und Trends bestätigt die BASELWORLD ihre weltweit führende Stellung als Leitmesse der Uhren- und Schmuckbranche.





Auch dieses Jahr wird sich wohl der Andrang, der sich aus Aussteller, Einkäufer, Presse und Besucher zusammensetzt, auf ca. 150.000 belaufen.



Wenn das Wort Superlative jemals für eine Show gerechtfertigt war, dann verdient diesen Begriff die BASELWORLD mit Sicherheit.



„UHREN-KATALOGE“ wird, wie in den vergangenen Jahren auch, wieder vor Ort sein und auf der Website bzw. den Facebook Kanal über die Messe berichten.



Abzuwarten ist, ob sich wie im September auf der Hongkong Uhrenmesse ein Großteil an Smartwatch Besitzern den Weg in die Hallen findet. In vielen Gesprächen auf der Hongkonger Uhrenmesse wurde eines ganz klar: „Der Smartwatch Besitzer von heute ist der Uhrenträger von morgen.“



Davon auszugehen ist auch, dass wie in der Vergangenheit, die BASELWORLD Daily News erscheint. Die BASELWORLD Daily News werden wohl wieder an allen Halleneingängen verteilt und liegen auch im Pressezentrum, im Newscorner, in den Shuttlebussen und Hotelschiffen. Des Weiteren über die Website als e-Paper oder als PDF zum online lesen.



Neben bequemen Schuhen die ein „Muss“ auf dieser Messe sind sollte man sich noch die hilfreiche kostenlose App herunterladen. Die App hilft Ihnen, Ihren Messebesuch optimal zu planen. Interaktive Hallenpläne sowie detaillierte Informationen zu den Ausstellern und Medien und tägliche Artikel aus den Daily News stehen Ihnen hier zur Verfügung.



Messedaten - Öffnungszeiten sind wie folgt:



BASELWORLD 2017

23. - 30. März 2017

Messe Basel, Schweiz



Täglich von 9 -18 Uhr

(außer Do., 30. März: 9 - 16 Uhr)







*(Die genaue Zahl der Aussteller wird erst an der Eröffnung der Baselworld am 23. März kommuniziert.)









Kommentare zur Pressemitteilung