Südtiroler Sterneschmied

(firmenpresse) - “Für mich ist köstliches Essen, wie die Aussöhnung mit einer Welt, die aus den Fugen geraten ist. Es ist so wie ein beruhigendes Versprechen von genussvoller Freude in der Gemeinsamkeit mit Familie und Freunden und auch von Einfachheit. Feines Essen kann genauso gut ein hausgemachter Kaiserschmarren auf der Skihütte sein, wie ein mehrgängiges Dinner im Michelinstern-Restaurant”, umschreibt Alexander Ortner sein besonderes Verhältnis zu exzellenter Küche. “Worauf es mir ankommt sind drei entscheidende Faktoren: die besten und frischesten Zutaten, Kreativität und Liebe bei der Zubereitung”.



Die Fragsburger Michelinsterne



Der Besitzer des märchenhaften 5 Sternehotels “Castel Fragsburg” hoch über Meran ist seit Jahrzehnten ein Wegbereiter der Gourmet-Szene Südtirols. “Bei der Auswahl meiner Köche habe ich nie auf Auszeichnungen geachtet, im Gegenteil keiner von ihnen war prämiert, als sie auf die Fragsburg kamen.” Dafür sind alle prämiert von der Fragsburg weggegangen. Die jüngsten Beispiele: Sternekoch Luis Haller, der nach seiner dritten Saison seinen ersten Michelinstern verliehen bekam und ihn über 8 Jahre auf der Fragsburg gehalten hat. Und sein Nachfolger Christoph Terschan, der als jüngster Sternekoch in Südtirol im November 2016 als Chefkoch auf der Fragsburg mit seinem ersten Stern prämiert wurde.



Kulinarisches Triumvirat



Dabei hört der zweifache Vater, der jeden Tag für seine Söhne selbst kocht, es nicht gern, wenn man ihn als Gourmet bezeichnet. “Gourmets nennen sich viele heute, weil es ein Modewort geworden ist. Ich bin einfach nur ein Mensch, der Wert auf erstklassiges Essen legt”, stellt er richtig. “Meine Söhne haben einen viel feineren Gaumen als ich. Schon als kleine Buben konnten sie die einzelnen Gewürze und Zutaten aus dem Essen herausschmecken”, erinnert sich der Direktor des kleinsten 5 Sternehotel Südtirols stolz. “Die Köche auf der Fragsburg wissen, dass ich und meine Söhne der wichtigste Masstab sind, mit dem sie gemessen werden. Wir sind der Chef’s Table und ein kulinarisches Triumvirat”, schmunzelt der passionierte Rissotto-Spezialist. “Wenn ich nicht zufrieden bin, kann ich nicht erwarten, das es meine Gäste sein werden”. Der “Direttore” wie er von seinen Angestellten ehrfurchtsvoll genannt wird, ist anspruchsvoll. “Da muss es sich auch ein Sternekoch gefallen lassen, dass ich das Essen zurückschicke, wenn es nicht passt”. Alexander Ortner erinnert sich stets an die Worte seines Vaters Hubert, von dem er die Fragsburg vor fast 40 Jahren übernommen hat: “Ein Haus steht und fällt mit dem guten Essen”. Wahrscheinlich ist der Hotelier deshalb zu einem Sterneschmied Südtirols geworden.





Feines Südtirol mit mediterraner Opulenz



Auch in der neuen Saison, die am 7.4. rechtzeitig vor Ostern beginnt, nimmt sich der Burgherr, der seit fast 10 Jahren mit der Fragsburg zur internationalen Elitevereinigung “Relais & Chateâux gehört, eines neuen Chefkochs an. Dessen Vorgänger Terschan ist aus privaten Gründen ins Ausland gewechselt. “Enzo ist mir in Corvara im Berghotel Ladinia aufgefallen. Dort hat er mir ein sensationelles Menü mit glasierten Rote Beete Knödel und Zwiebelsuppe mit Speckschnecken und Graukäseschaum kredenzt. Er hat bei den Dreisterne-Köchen Gualtiero Marchesi und Massimiliano Alajmo, also den besten seines Fachs in Italien gelernt und vereint die beiden Küchen, für die ich am meisten schwärme: Feines Südtirol mit mediterraner Opulenz”, freut Alexander Ortner sich auf den gebürtigen Sizilianer. “Wenn wir wieder einen Stern gewinnen, dann wäre das natürlich die schönste Bestätigung. Doch wichtiger ist mir noch, dass es meinen Söhnen, mir und unseren Gästen schmeckt.”



3.678 Zeichen

Abdruck honorarfrei,

Belegexemplar erbeten!







Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.fragsburg.com



Dies ist eine Pressemitteilung von

mk Salzburg

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:Leseranfragen:

Castel Fragsburg

Frau Isabelle Hahn

Fragsburg 3

I-39012 Meran

Tel.: +39/(0)0473/24 40 71

Fax: +39/(0)0473/24 44 93

E-Mail: info(at)fragsburg.com

www.fragsburg.com



PresseKontakt / Agentur:

Media Kommunikationsservice Ges.m.b.H.

PR-Agentur für Tourismus

A-5020 Salzburg, Bergstraße 11

Tel.: +43/(0)662/87 53 68-127

Fax: +43/(0)662/87 95 18-5

www.mk-salzburg.at

E-Mail: office(at)mk-salzburg.at

Datum: 06.02.2017 - 14:50

Sprache: Deutsch

News-ID 1452710

Anzahl Zeichen: 3845

Kontakt-Informationen:

Firma: mk Salzburg



Meldungsart: Unternehmensinformation

Versandart: Veröffentlichung

Freigabedatum: 06.02.2017



Diese Pressemitteilung wurde bisher 86 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung