Kunst im Foyer der LV 1871: Was in uns lebt

Was in uns lebt. Wie eng Mensch und Natur verbunden sind, zeigen die Werke von Maler Gerd Bannuscher im Foyer der LV 1871 in München.

(firmenpresse) - Ab 8. Februar lädt die neue Ausstellung im Foyer der Lebensversicherung von 1871 a. G. München (LV 1871) Besucher ein zu einer Reise in die Natur mitten im Stadtzentrum. Der Eintritt ist frei.

Seit vielen Jahren beschäftigt sich Gerd Bannuscher intensiv mit der Frage nach der Verbundenheit zwischen Mensch und Tier. "Woher wir kommen, ist evolutionsgeschichtlich erklärbar", sagt der Künstler. "Ob wir unseren Verwandten jedoch gefühlsmäßig noch nahe stehen und verantwortungsvoll handeln, ist fraglich." Sein Appell: "Wir sollten uns mehr als Teil der Natur sehen und mit ihr leben."



Konzentration aufs Wesentliche



In seiner Malerei steht deshalb die respektvolle Begegnung zwischen Mensch, Tier und Natur im Mittelpunkt. Durch überlebensgroße Formate lässt Gerd Bannuscher den Betrachter besonders nahe an das gezeigte Objekt herantreten. Mit seiner gestochen scharfen Linienführung und den meist schwarzen Hintergründen verstärkt er die Konzentration auf das Wesentliche.



Wirklichkeit ins Poetische übersetzt



Die aus haarfeinen Acrylfarbschichten bestehenden Werke wirken in ihrer Schlichtheit und Innerlichkeit. Es entsteht eine Übersetzung der Wirklichkeit ins Poetische. Gerd Bannuscher ist ein phantastischer Realist. Er wurde 1957 in Nordfriesland geboren. Seit 1986 ist er als freischaffender Künstler tätig. Er lebt und arbeitet als realistisch visionärer Maler in Schleswig Holstein.



Kunst im Stadtzentrum ab 8. Februar



Die Ausstellung im Foyer der LV 1871 am Maximiliansplatz 5 in München ist vom 8. Februar bis 31. Mai montags bis freitags von 9:00 bis 18:00 Uhr zu sehen. Als in München ansässiges Versicherungsunternehmen bietet die LV 1871 kulturinteressiertem Publikum im Herzen von München öffentlich zugängliche Kunstausstellungen, in denen Werke von renommierten Künstlern und Nachwuchskünstlern präsentiert werden. Mehr unter www.kunstimfoyer.de









