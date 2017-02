Cool stuff

(firmenpresse) - Wir leben nicht nur, um zu arbeiten. Wer sich ein paar Tage coolen Luxus gönnen möchte, steigt neuerdings in dem NIDUM – Casual Luxury Hotel in der Olympiaregion Seefeld ab. Chillig und lässig, unkompliziert und doch exklusiv – das Hotel, das kürzlich von einem jungen Südtiroler Hotelier übernommen wurde, ist erfrischend anders. Mit dem großzügigen Weekend Special relaxen wahre Genießer auch noch am Sonntag bis spät nachmittags im „Roof Top Relax“ des NIDUM. Der Sonntag ist schließlich viel zu wertvoll, um ihn nur mit der Heimreise zu verbringen. Wer auch einen Wochentag zu etwas Besonderem machen möchte, der bekommt mit Midweek Holiday einen Urlaubstag geschenkt. „Cool stuff, isn’t it?“, freut sich Maximilian Pinzger, der neue Boss im Haus. Ein Schritt in das neue NIDUM – Casual Luxury Hotel in der Olympiaregion Seefeld ist ein Schritt in eine andere Welt. Ein innovatives „Luxus-Nest“ hoch über den Dächern des Inntals erwartet den Gast. Das Spa müssen „Mann und Frau von Welt“ gesehen haben. Infinity-Außenpool, drei Saunen, Innenpool mit Whirlpool, Dampfbad – über den Dächern spielt es sich ab. Frische Luft, krasses Panorama und ein entspannendes Ambiente sind die Zutaten für ein außergewöhnliches Wellnesserlebnis. Drei Restaurantbereiche machen das Hotel NIDUM zum Hot Spot für Feinschmecker. Und weil die Party zum Sommer gehört wie die Sonne geht es auf der Apero Terrace und in der Champagnerbar ab. Die Zimmer sind Designersuiten mit traumhaften Ausblicken in die Berge und viel Holz, mit Luxusbädern und Illy-Kaffeemaschine, exklusiven Kosmetikprodukten und vielem mehr. Bis zu 118 m² sind die Suiten groß. „Ohne Krawatte – ohne Sorgen“ verkörpert auch der Hotelier und persönliche Gastgeber Maximilian Pinzger selbst mit jugendlichem Charme das Motto des NIDUM Casual Luxury Hotel.



Midweek Holiday – save 25 %

Nimm 4, zahl 3 (So.–Do.)

Leistungen: Übernachtung inkl. Frühstück und 5-Gänge-Dinner mit Wahlmenü, Infinity Pool, Relaxing Rooftop, Saunas und allen NIDUM Inklusivleistungen





Weekend Special

Wellness am Abreisetag bis 16 Uhr

Leistungen: 2 Nächte inkl. Frühstück und 5-Gänge-Dinner mit Wahlmenü, Infinity Pool, Relaxing Rooftop, Saunas, Wellness auch am Abreisetag bis 16 Uhr, allen NIDUM Inklusivleistungen



