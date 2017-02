Starkes Wachstum der Nutzerzahlen und eine Vielzahl neuer Händler - Locamo startet erfolgreich ins Jahr 2017

Die E-Commerce-Plattform Locamo ist ein Partner des stationären Einzelhandels und nun Trusted Shops-zertifiziert

(firmenpresse) - Ravensburg, 06. Februar 2017 - Über das Weihnachts- und Neujahrsgeschäft nutzten eine Vielzahl neuer Kunden den Online-Marktplatz Locamo, um Geschenke für ihre Liebsten von ihren Lieblingsläden zu bestellen. Passend zum Anstieg der Nutzer gibt es viele neue Händler, die ihre Artikel auf Locamo anbieten. Insgesamt können Käufer jetzt zwischen 200.000 Produkten aus verschiedenen Themenwelten wie "Sport & Lifestyle", "Schmuck & Uhren", oder aus Kategorien wie "Fashion & Bio-Kleidung" auswählen. Zudem wurde Locamo jüngst als Trusted Shop zertifiziert.

Im Vergleich zu den Vormonaten hat sich die Anzahl von Käufen auf Locamo seit Dezember insgesamt mehr als verdreifacht. Über Locamo konnten die Endkunden besondere und einzigartige Geschenke von ihren Lieblingsläden bestellen. Der Online-Marktplatz versteht sich als Partner des stationären Einzelhandels und bietet den Händlern eine digitale Präsenz. Um für die bestehenden und neu hinzukommenden Nutzer eine noch bessere User Experience zu schaffen, plant das E-Commerce Unternehmen für das zweite Quartal des Jahres ein Redesign.

"Die stetig wachsende Kaufrate auf Locamo.de bestätigt uns, dass wir uns auf dem richtigen Weg befinden. Unser Antrieb ist es, unseren Endkunden ein allumfassendes Produktsortiment - vom Craft Beer bis hin zur Kamera - zeigen zu können. Gleichzeitig arbeiten wir täglich daran, unsere Plattform für die Händler so einfach wie nur möglich zu gestalten", so Philipp Bentele, Leiter Marketing & Kommunikation bei Locamo. "Zudem sind wir sehr erfreut, dass immer mehr Einzelhändler die Möglichkeit wahrnehmen, sich selbst und ihre Produkte auf Locamo zu platzieren. So können wir den Endkunden ein einzigartiges Angebot mit vielfältigen Artikeln bieten."

Neue Händler und über 200.000 verschiedene Produkte

Durch weitere Händler, die ihre Produkte auf dem Online-Marktplatz anbieten, erweitert Locamo seine Vielfalt unter anderem in den Bereichen Schmuck, Sport, Heimdekor und Spielwaren. Zu den neuen Händlern gehören beispielsweise der Juwelier Arthur Müller aus dem niedersächsischen Vechta sowie M1 - Sporttechnik aus der Gemeinde Weyarn im oberbayrischen Landkreis Miesbach, ein Anbieter von exklusiven Carbonfahrrädern und E-Bikes. Mit den neu implementierten Produkten erhalten die Kunden die Auswahl von tausenden Artikeln aus den verschiedensten Kategorien.

Passend zu steigenden Produkt-, Händler- und Käuferzahlen wurde Locamo von Trusted Shops als sicherer Shop zertifiziert. Das Gütesiegel Trusted Shops sichert die Qualitätskriterien, den Käuferschutz und den Kundenservice. Die Kaufsicherheit auf Locamo.de ist somit identisch zu der im stationären Laden. Zertifiziert werden lediglich Händler, die ihren Kunden hohe Sicherheitsstandards und einen guten Kundenservice bieten.





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.locamo.de



Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Locamo ist ein bundesweiter Online-Marktplatz, der dem Einzelhandel eine umfassende Eintrittsmöglichkeit in die digitale Welt ermöglicht und gleichzeitig die Käufer zurück in die reale Welt holt. Im Mittelpunkt steht die Vision, den Einzelhandel zu stärken und gleichzeitig den Nutzern im Netz ein ganzheitliches Einkaufserlebnis zu bieten.



Mit der leistungsfähigsten IT-Basis am Markt erschafft Locamo einen starken digitalen Marktplatz für Einzelhändler. Dieser spricht potenzielle Kunden über sämtliche Kanäle hinweg an. Somit können lokale Fachhändler ihre bestehenden Standorte stärken und kostengünstig den Online-Markt neu oder zusätzlich erschließen.



Weitere Informationen finden Sie unter www.locamo.de.

Dies ist eine Pressemitteilung von

Locamo Gmbh& Co. KG

PresseKontakt / Agentur:

F&H Public Relations GmbH

Simone Strobel

Brabanter Str. 4

80805 München

locamo(at)fundh.de

0 89 / 12175 - 167

www.fundh.de



Datum: 06.02.2017 - 15:00

Sprache: Deutsch

News-ID 1452721

Anzahl Zeichen: 3230

Kontakt-Informationen:

Firma: Locamo Gmbh& Co. KG

Ansprechpartner: Philipp Bentele

Stadt: Ravensburg

Telefon: 0751 / 76916 - 202





Diese Pressemitteilung wurde bisher 78 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung