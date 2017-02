Fitnesstrainer: ein wahrer Kundenmagnet

Fitnesstrainer leiten Kurse, arbeiten als Personal-Trainer oder betreuen Kunden im Fitnessstudio. Der Beruf Fitnesstrainer ist heute gefragter denn je. Da er eine verantwortungsvolle Aufgabe hat.

Antonio Silva

(firmenpresse) - Vor zwanzig Jahren bestand die Aufgabe eines Fitnesstrainers darin, Trainingspläne nach immer dem gleichen Muster zu erstellen. Der Fitnesskunde erhielt in sechsmonatigem Rhythmus einen neuen Fitnessplan, und er schien damit zufrieden. Welche Gründe lassen sich anführen, weshalb dies heute nicht mehr gilt? Die Kundenansprüche und Erkenntnis sind enorm gestiegen was Service, Fitnessgeräte und Atmosphäre (Fitnessstudio Design) betrifft. Ein professioneller, vielfältig agierender Fitnesstrainer ist deshalb enorm wichtig.



Die Fitness Trainingspläne haben sich geändert



Früher zielte ein Trainingsplan auf Kraft und Ausdauer ab, heute dominiert ein ausgewogenes Verhältnis von Kraft, Ausdauer, Beweglichkeit, Koordination und Schnelligkeit. Dass Fitnesskunden sich dauerhaft verletzungsfrei und gesund bewegen können, dass sie in bestimmten Gelenken über ausreichend Stabilität und in anderen Gelenken über ausreichend Beweglichkeit verfügen, sollte in einem optimalen Trainingsprogramm heutzutage berücksichtigt werden. Derartige Trainingsqualitätsbetreuung rekrutiert man ausschließlich aus top ausgebildeten Trainern. www.antoniosilva.de



Entstehung effektiver Kundenbindung



Sie entsteht, wenn Kundenerwartungen und -Bedürfnisse übertroffen werden.

Die Trainingsbetreuung in Ihrem Fitnessstudio muss folgende Minimalstandards erfüllen:

. durch neue regelmäßig sechswöchig wechselnde Trainingsprogramme

. Trainingsbetreuung durch zwei Trainer auf der Trainingsfläche pro Vormittag, durch drei Trainer ab

17.00Uhr

. Sharing Trainings System, Trainingsbetreuung in Vierergruppen, ausgerichtet auf bestimmte

Trainingsthemen wie Bauch oder Beine/PO, jeweils für die Dauer von dreißig Minuten



Aufgaben des Fitnesstrainers



Ein guter Fitnesstrainer hat feste Aufgaben. Trainingsbetreuung der Gäste ist eine davon. Des Weiteren gilt, den Schwerpunkt auf den Verkauf von Sporternährungsprodukte zu legen.



Bei einem Ernährungscheck Termin wird dreißig Minuten über das speziell auf den Kunden ausgerichtete Ernährungs-bzw. Sporternährungskonzept beraten. Zu beachten ist hierbei der exakt ausgewiesene Eiweiß- und Mineralienbedarf des Trainierenden. Um diese spezielle Beratung abzurunden, sollte dem Kunden an der Theke die Palette der Eiweiß- und Mineraldrinks vorgestellt und erläutert werden und ihm abschließend eine Probe angeboten werden.



Erfahrungsgemäß kaufen ca 70% aller Kunden eine Dose Eiweißpulver bzw. konsumieren nach jeder Trainingseinheit einen Eiweiß Shake.



Verkauf von Dienstleistungen



Eine sehr wichtige Aufgabe hinsichtlich der Kundenbindung ist der Verkauf von extra Abo Modulen (Vibrationstraining, Massageliege, Getränke Abo). Legen Sie fest, welche Module dem Kunden verkauft werden müssen, ohne dass bei diesem das Gefühl entsteht, von der Angebotsbreite überfrachtet zu werden.



Beauftragung von Kunden, Kunden zu werben

Ist Ihnen bewusst, dass jedes Fitnessmitglied bis zu sechs neue Kunden pro Jahr empfehlen könnte?



Organisieren Sie für das ganze Jahr im Abstand von zwei Monaten ein jeweils neues "Kunden werben Kunden" Bonusprogramm mit immer wieder neuen Prämien für Mitglieder, die Ihnen neue Kunden werben. Unter http:/www.gutscheine.de/ finden Sie viele interessante Ideen dazu. Die Aufgabe des Trainers besteht darin, den Kundenstamm immer wieder auf dieses Thema anzusprechen. Ist Ihnen bekannt, dass 20% der Stammkundschaft 80% des Umsatzes generieren? Es ist unbestritten, dass eine loyale Stammkundschaft ein Fitnessstudio am Leben hält.



Warum werden Kunden untreu? Dafür verantwortlich sind Fitnessstudiomitglieder, die dem Studio gegenüber keine emotionale Bindung aufbauen und damit leicht abzuwerben sind. Daraus ergibt sich die Frage nach dem größten emotionalen Bindungsfaktor für ein dauerhaftes Kundenpotential.



Mehrfachprofit durch Kundenreaktivierung



Der Wechsel eines Teils der Fitness Kunden zur Konkurrenz gehört zum unternehmerischen Alltag. Viele dieser ehemaligen Kunden lassen sich jedoch zurückgewinnen. Durch die telefonische, bewusst in die Monate Dezember bzw. August gelegte Kontaktierung aller Kunden, die vor einem Jahr gekündigt haben, erhalten Sie Ihrerseits Informationen über Ihr eigenes Fitnessstudio sowie über das Geschäftsgebaren der Konkurrenz. Bieten Sie dem Kunden ein "Rückkehraktionspaket" an. Es sollte einen Monat kostenloses Training beinhalten. Ein Teil der angesprochenen Kunden wird sich möglicherweise zurückorientieren. Für die weitere Kundenbindung sollten Sie reaktivierte Kunden nach ca vierzehn Tagen fragen, ob sie mit den Optimierungsmaßnahmen Ihres Fitnessstudios zufrieden sind. Im günstigsten Fall werden sie ein neues Abo abschließen.



Schritt für Schritt zum Erfolg



Präsentieren Sie den o.a. Aufgaben- und Maßnahmenkatalog während Ihrer Mitarbeiterbesprechung und legen Sie das Programm für die zeitliche Abfolge jedes einzelnen Schrittes fest. Von primärer Wichtigkeit ist die zeitnahe Realisierung Ihres Programms. "Anpacken statt Aufschieben" sollte damit die Maxime Ihres Erfolgs sein.



Übersicht der Aufgaben eines Fitnesstrainers

?Trainingspläne Erstellung

?Trainingsbetreuung und Kunde Motivation (Bindungsfaktor)

?Verkauf von Sporternährungsprodukte

?Verkauf von Dienstleistungen

?Kunden werben Kunden

?Telefonische Kundenreaktivierung











Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.formedo.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Antonio e Silva: International anerkannter Experte für Gesundheitswirtschaft & Fitnessstudio Consulting: - Marketing Management Konzepten für Fitnessstudios - kennt den internationalen Gesundheits-und Fitnessmarkt wie seine eigene Westentasche: Seit nunmehr 34 Jahren sammelt er Erfahrungen in einem der wohl härtesten Wirtschaftsbereiche,dem internationalen Freizeit- und Fitness-Markt. Dabei kommen ihm seine Marktkenntnisse im In- und Ausland zugute, die ihm helfen, Trends und neue Entwicklungen für viele prominente Unternehmen in der Fitness Industrie umzusetzen. Durch zahlreiche Beiträge und seiner Tätigkeit als Referent (über 200 Fachartikel- Fitness Management International ,BodyMedia, Bodylife, FitnessClub, EuropeanSports), 3 Fitness Management Bücher und 1 Multi Media Fitness Manager CD) in der Internationalen Fachpresse hat sich Antonio e Silva darüber hinaus einen Namen gemacht. Antonio Silva bietet zur Zeit etwa 140 Seminare pro Jahr an und betreuet in jedem Jahr mehr als 1.700 Seminarbesucher.



Dies ist eine Pressemitteilung von

formedo GmbH

Leseranfragen:

Schloßbergstr. 28, 38315 Hornburg

PresseKontakt / Agentur:





Datum: 06.02.2017 - 15:00

Sprache: Deutsch

News-ID 1452722

Anzahl Zeichen: 5882

Kontakt-Informationen:

Firma: formedo GmbH

Ansprechpartner: Antonio Silva

Stadt: Hornburg

Telefon: 01722704735



Meldungsart:

Anmerkungen:



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung

Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.