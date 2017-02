Bremer besteigt Aconcagua für Spendenkampagne

Bremen. Nicolas Scheidtweiler hat sein Hilfsprojekt 7summits4help mit der Besteigung des 6.962m hohen Aconcagua erfolgreich fortgesetzt. Der in den Anden gelegene höchste Berg Südamerikas steht im Mittelpunkt der zweiten Projektphase. Durch die Besteigung des Anden-Gipfels sammelt Nicolas für den German Doctors-Einsatz in Nicaragua.

Das Inka-Team auf dem Gipfel des Aconcagua 2016 - 7summits4help

(firmenpresse) - „Der Aconcagua ist mit fast 7.000 Metern eine enorme Herausforderung für Körper und Geist. Ich bin froh über das internationale und motivierte Team auf der Expedition“, erläutert Initiator Nicolas Scheidtweiler. Zwei Bergführer und acht Bergsteiger sind am 18. Dezember 2016 gestartet. Am 29. Dezember konnten um 13:50 Uhr sechs der Teilnehmer den Gipfel des Aconcagua erreichen.



Auch wenn der Gipfel hinter Nicolas liegt, läuft die Spendenkampagne weiter. Unter dem Titel „Zahnärztliche Versorgung der Landbevölkerung in Nicaragua“ unterstützen die German Doctors die verarmte Landbevölkerung zahnmedizinisch. „5 EUR helfen, die Zahnbehandlung eines Kindes durchzuführen. Es wäre schön, wenn noch ein paar Spenden hinzukommen“, erklärt der Initiator.



Die Spendenkampagne ist noch bis zum 30. Juni 2017 geöffnet. Das Spendenformular finden Interessenten unter www.7summits4help.com/spenden .





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://7summits4help.com/



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Über 7summits4help:

Das Projekt 7summits4help sammelt Spenden für Hilfsprogramme auf den sieben Kontinenten. Nicolas Scheidtweiler suchte lange nach einer Idee, den Menschen, denen er auf seinen Reisen und in den Einsätzen begegnete, zu helfen. 7summits4help startet 2016 und läuft bis 2021. In diesem Zeitraum besteigt Nicolas Scheidtweiler auf eigene Kosten die Seven Summits und will Spendengelder bis zu 250.000 EUR sammeln, die direkt den German Doctors zufließen. Weitere Informationen unter www.7summits4help.com.



Über die German Doctors e.V.:

Die German Doctors wurde vor über 30 Jahren in Bonn gegründet. Seitdem führte die Hilfsorganisation 6.700 Einsätze mit mehr als 3.100 Medizinerinnen und Medizinern durch. Schwerpunkte sind die Gesundheitsversorgung und die Ausbildung benachteiligter Menschen in den Einsatzregionen. Die German Doctors sind mit dem offiziellen DZI-Spendensiegel ausgezeichnet. Weitere Informationen unter www.german-doctors.de.

Dies ist eine Pressemitteilung von

Scheidtweiler PR

Leseranfragen:

n/a

PresseKontakt / Agentur:

Nicolas Scheidtweiler

H.-H.-Meier-Allee 72

28213 Bremen

mobil: 0151 – 27506385

pr(at)7summits4help.com

Datum: 06.02.2017 - 15:42

Sprache: Deutsch

News-ID 1452756

Anzahl Zeichen: 1255

Kontakt-Informationen:

Firma: Scheidtweiler PR



Meldungsart: Erfolgsprojekt

Versandart: Veröffentlichung

Freigabedatum: 06.02.2017

Anmerkungen:



n/a

Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung

Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.