360° Kanada-Tag am 14.Mai 2017 in Bergheim

Kanada zu Gast in Bergheim bei Köln – am 14. Mai 2017 findet der erste 360° Kanada-Tag statt

(firmenpresse) - Das Magazin 360° Kanada und die Deutsch-Kanadische Gesellschaft (DKG) feiern 150 Jahre Kanada und präsentieren am 14. Mai 2017 das Traumreiseland Kanada in all' seinen Facetten im Medio.Rhein.Erft in Bergheim bei Köln.



Drei Multivisionsshows der Kanada-Experten Elvira und Hans G. Pfaff über den Westen, den Osten und den Norden Kanadas, über 20 Vorträge insbesondere zu Reisethemen, eine abwechslungsreiche Ausstellung mit einer Vielzahl von Kanada-Anbietern sowie kulturelle und kulinarische Highlights aus Kanada werden die Besucher der Veranstaltung kurzweilig unterhalten. Musikalisch sorgt der kanadische Singer/Songwriter Morgan Finlay aus Vancouver während des gesamten Events für kanadisches Flair.



Der 360° Kanada-Tag 2017 präsentiert dabei das Land als einzigartiges Reiseziel, aber auch Themen wie Work & Travel, Schul- und Studienaufenthalte, Auswanderung sowie Kultur und Produkte aus Kanada finden ihren Platz auf dem Event. Somit bietet der 360° Kanada-Tag 2017 passend zum Konzept der 360°-Magazinreihe eine Rundum-Betrachtung der Destination Kanada.



Der Eintrittspreis für den 360° Kanada-Tag 2017 beträgt 10 € im Vorverkauf (bis 31. März), danach und am Veranstaltungstag 15 €. Mitglieder der DKG und Abonnenten des Magazins 360° Kanada nehmen kostenfrei teil.



Alle Besucher erhalten auf dem 360° Kanada-Tag zudem im Rahmen des Eintrittspreises die mehr als 120 Seiten umfassende 360° Kanada Spezialausgabe „Canada 150“ mit 150 Reisetipps aus allen Provinzen und Territorien sowie viel Wissenswertem über das zweitgrößte Land der Erde.



Während des 360° Kanada-Tags 2017 wird ein Kanada-Quiz mit Gewinnspiel veranstaltet. Als 1. Preis wird eine Flugreise für zwei Personen nach Kanada verlost (weitere Preise: Weinpaket aus Kanada, Jahresabos 360° Kanada, Kanada-Kalender, Buchpreise und kulinarische Preise).



Folgende Aussteller haben bereits zugesagt: Destination Canada (Canada Specialists beraten vor Ort), Air Canada, Boomerang Reisen, Canada Dream Tours, Carl Duisberg Centren, Deutsch-Kanadische Gesellschaft, DIAMIR Erlebnisreisen, Erlebe-Fernreisen, Handcrafted Spirits, jacob associates, Mein Kanada Shop, SK Touristik, Vladi Private Islands, wine in motion, 360° Kanada, weitere Aussteller werden folgen.





Das ausführliche Programm inklusive Ablaufplan wird Ende März veröffentlicht.













Seit 2008 publiziert 360° medien mettmann Reiseliteratur in Form von Magazinen, Büchern, Kalendern für die Traumdestinationen Neuseeland (www.360grad-neuseeland.de, seit 2008), Kanada (www.360grad-kanada.de, seit 2010), Australien (www.360grad-australien.de, seit 2013) und das südliche Afrika (www.360grad-afrika.de, seit 2016) heraus.



Flaggschiffe sind jeweils quartalsweise erscheinende Printmagazine (360° Neuseeland, 360° Kanada, 360° Australien und 360° Afrika, mit jeweils 80 - 100 Seiten Umfang pro Ausgabe.



Bücher, Monatskalender, Informatiosnbroschüren, digitale Medien, Social-Media-Plattformen sowie ein Online-Shop für Reiseliteratur und mehr (www.360grad-medienshop.de) runden das Verlagsportfolio ab.



Weitere Informationen zu den Büchern sowie zum gesamten Verlagsprogramm auf http://360grad-medienshop.de/



