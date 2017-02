Metallrecycling Donauwörth - Loacker Recycling GmbH

Der zuverlässige Ansprechpartner rund um Metallrecycling in Donauwörth ist die Loacker Recycling GmbH

Loacker Recycling GmbH (Bildquelle: Loacker Recycling GmbH)

(firmenpresse) - Stichwort Metallrecycling: Hier ist die Loacker GmbH in Donauwörth führender Komplettanbieter in allen Entsorgungsbereichen. Egal, ob zum Beispiel Eisenschrott oder NE-Metalle, im Metallrecycling hat Loacker stets ein passgenaues Konzept für die Wiederverwertung oder die richtige Entsorgung. Beim Metallrecycling sorgt Loacker mit seinen Experten dafür, dass angelieferte Materialien genau überprüft werden. Der Anbieter in Donauwörth schafft so mit seinem Metallrecycling hochwertige Sekundärrohstoffe. Diese können wiederum von den Loacker-Kunden bestens weiterverarbeitet werden. Das Unternehmen hat rund 2.500 Tonnen der verschiedensten Materialien vorrätig. So liefert optimales Metallrecycling ein umfassendes Angebot, das alle Interessenten zufriedenstellt - mit einem Portfolio von ungefähr 90 verschiedenen Metallqualitäten!

Metallrecycling vom Feinsten - für alle: Wer Bedarf an hochwertigen Werkstoffen von Loacker in Donauwörth hat, wird in jedem Fall auch fündig. Und dabei macht es keinen Unterschied, ob man Groß- oder Kleinkunde ist. Beim Unternehmen in Donauwörth legen alle Mitarbeiter stets allergrößten Wert auf individuellen Kundenservice. Die auf jeden Kunden genau abgestimmte Betreuung gehört ebenso zu den Leistungen, wie die Philosophie des optimalen Konzepts beim Metallrecycling selber. Spezifische Wünsche und Anregungen seitens der Kunden werden jederzeit berücksichtigt. Um das Paket in Sachen Metallrecycling abzurunden, bietet die Loacker Recycling GmbH zusätzlich immer auch den passenden Container, die richtige Box oder den optimalen Behälter. Gewichtgenaues Abrechnen gehört beim Unternehmen zum Service. Ebenso wie die Option, dass Kunden bei Wochenendräumungen Loacker-Behälter mietfrei nutzen dürfen. Wer die Dienste rund um das Metallrecycling nutzen möchte, der profitiert auch vom umfangreichen Fuhrpark des Fachbetriebs in Donauwörth. Somit ist gewährleistet, dass das Metallrecycling von Anfang bis Ende reibungslos vonstattengeht. Denn mit den Fahrzeugen der Loacker Recycling GmbH in Donauwörth kann das zu entsorgende Material problemlos transportiert werden.

Seit den 1950er Jahren schon gibt es das renommierte Unternehmen in Donauwörth. 1999 wurde der Fachbetrieb an die Loacker-Gruppe verkauft, die den erfolgreichen Werdegang der Firma fortsetzt: durch ihr Know-how im Bereich Metall-, Schrott- und Wertstoffhandel - und natürlich umfangreiches Metallrecycling.

www.loacker-donauwoerth.cc





Metallrecycling Donauwörth - Loacker Recycling GmbH Ihr Professioneller Partner

Loacker Recycling GmbH

