Husqvarna Automower  Sinnvolles Zubehör für Ihren Rasenmähroboter

Der Husqvarna Automower Mähroboter kann mit einer Reihe von Zubehöroptionen entscheidend erweitert werden.

(firmenpresse) - Die Rasenmähroboter der Husqvarna Automower Serie können mit einer Reihe von Zubehör und Zusatzoptionen ausgestattet werden. So ermöglicht Automower-Connect z.B. die direkte Steuerung des Mowers via Smartphone, das Offroad-Kit erlaubt den Einsatz in sehr unebenem oder steilem Gelände und das LED-Headlight-Kit stattet den Husqvarna Automower mit LED Scheinwerfern aus.



Die Husqvarna Automower Rasenroboter sind bereits ohne entsprechendes Zubehör äußerst umfangreich z.B. mit GPS-Navigation, Li-ION Akkus, Silent-Drive-Motoren oder Wetter-Timer ausgestattet. Auf Wunsch des Kunden können jedoch weitere Ausstattungsoptionen installiert werden.



Weiteres Zubehör wie z.B. Wandhalter, Taschen, Rucksäcke oder Garagen ermöglichen z.B. die bestmögliche Unterbringung des Husqvarna Automowers.







Rasenroboter-Fachhandel.de bietet Ihnen als qualifizierter Automower-Experte das komplette Produktprogramm rund um den Husqvarna Automower® Rasenmähroboter. Als Fachhändler für Gartentechnik sind wir bereits seit 1929 aktiv und liefern seit 1997 Produkte rund um die automatischen Rasenmäher von Husqvarna. Neben Husqvarna Automowern® bieten wir dabei innovatives Zubehör, notwendige Ersatzteile sowie den vollen Service für Ihren Husqvarna Automower®. In der Saison 2017 finden Sie bei uns die neusten Husqvarna Automower® Modelle 105, 310, 315, 420, 430X, 440 und 450X.

SETZER Motor- und Gartentechnik

Rasenroboter-Fachhandel.de

SETZER Motor- und Gartentechnik

Riedweg 10

D-74538 Rosengarten

Tel.: 0791-6478

Fax: 0791-8860

eMail: info(at)rasenroboter-fachhandel.de

Firma: SETZER Motor- und Gartentechnik

Ansprechpartner: Heinz Setzer

Stadt: 74538 Rosengarten

Telefon: 0791-6478



