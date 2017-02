85. Seniorengeburtstagsparty der Rüsselsheimer Volksbank

Rüsselsheim, 2.2.17

(firmenpresse) - Die Rüsselsheimer Volksbank veranstaltet mit großem Erfolg zum 85. Mal die Seniorengeburtstagsparty im Adlersaal. Eingeladen waren alle Mitglieder, die ihren 65., 70., und 75. Geburtstag feierten. Danach erfolgt die Einladung jährlich.

Um die 200 Mitglieder wurden feierlich im Adlersaal von der Volksbank empfangen. Timo Schmuck (Leiter Vertrieb/Marketing) begrüßte die Gäste im Namen des Vorstandes. Unter den Jubiläumskindern befand sich der auch ehemalige langjährige Aufsichtsratsvorsitzende Siegbert Reinig mit seiner Ehefrau. Den ältesten Teilnehmern gratulierte Herr Schmuck mit einem Blumenstrauß. "Als einer der größten Personenvereinigungen in Rüsselsheim tragen wir zur Weiterentwicklung der Stadt und der Umgebung bei. Es ist uns wichtig, die Region und die Mitglieder zu fördern", ruft Timo Schmuck voller Überzeugung den Gästen zu. Als besonderes Highlight verloste die Volksbank zwei Eintrittskarten für die Vorstellung des Tigerpalastes am 10. Juni 2017 während des Hessentages in Rüsselsheim.

Im ersten Programmpunkt erfreuten sich die Mitglieder an dem Auftritt der Musikklasse der Immanuel-Kant-Schule unter der Leitung von Christof Enders. Pop-, Filmsongs und weitere bekannte Musikstücke fanden beim Publikum begeistert Anklang. Das gemeinsame Singen von Volksliedern mit Rüdiger Schmidt animierte die Gäste zum Mitmachen.

Der Auftritt des Zauberers, Matthias Drechsel, faszinierte das Publikum und brachte es zum Staunen. Mit seinen spektakulären Zauberkünsten ließ er eine 20 Mark Münze aus einem Briefumschlag verschwinden und an einem anderen Ort wiedererscheinen.

Den krönenden Abschluss bildete der bekannte Shanty-Chor aus Rüsselsheim. Die Gäste sangen begeistert die Seemannslieder mit. Gut gelaunt verabschiedete Timo Schmuck die Gäste und freute sich schon auf die im Mai stattfindende 86. Seniorengeburtstagsparty. Die Rüsselsheimer Volksbank veranstaltet für Ihre Mitglieder viele Events. Mehr erfahren Sie unter www.R-Volksbank.de/veranstaltung.





Die Volksbank Rüsselsheim ist der Partner für Finanzangelegenheiten in der Region. Im Vordergrund steht der persönliche Kontakt zum Kunden, um die Bedürfnisse und Wünsche der Menschen optimal zu bedienen. Zum angebotenen Produktportfolio gehören Produkte für Privat- und Firmenkunden ebenso wie Existenzgründer. Das genossenschaftliche Credo garantiert dabei verlässliche und sichere Kundenbeziehungen.

Rüsselsheimer Volksbank eG

Rüsselsheimer Volksbank eG

Timo Schmuck

Bahnhofstrasse 15-17

65428 Rüsselsheim

timo.schmuck(at)R-Volksbank.de

06142/857-218

http://www.r-volksbank.de



Firma: Rüsselsheimer Volksbank eG

Ansprechpartner: Timo Schmuck

Stadt: Rüsselsheim

Telefon: 06142/857-218





