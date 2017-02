Kunst im Ohr: SWR2 bei der 14. art Karlsruhe (FOTO)

"SWR2 Zeitgenossen" mit Isabel Pfeiffer-Poensgen (Vernissage,

15.2.) / "SWR2 Journal am Mittag" live (18.2.) / Künstler,

Galeristen, Sammler beim "SWR2 Messe-Talk" (18./19.2.)



Wenn vom 16. bis 19. Februar auf der 14. art Karlsruhe rund 200

Galerien aus 11 Ländern ihre Kunst ausstellen, berichtet SWR2 wieder

aus dem Foyer der Halle Ost. Auf dem Programm stehen Diskussionen mit

interessanten Protagonisten der Szene: live in "SWR2 Journal am

Mittag" (18.2.) und in zwei "SWR2 Messe-Talks" (18./19.2.) . Zur

Vernissage am Mittwoch, 15. Februar, um 15:30 Uhr spricht Susanne

Kaufmann (SWR2) in "SWR2 Zeitgenossen" mit Isabel Pfeiffer-Poensgen,

Generalsekretärin der Kulturstiftung der Länder. Dabei geht es auch

darum, welche Auswirkungen das neue Kulturgutschutzgesetz auf den

Kunstmarkt hat. Die Ausstrahlung des Gesprächs ist am Samstag, 18.

Februar 2017, um 17:05 Uhr in SWR2.



Bildhauer Daniel Wagenblast schnitzt am SWR2-Stand Am Samstag, 18.

Februar, um 12:33 Uhr berichtet das "SWR2 Journal am Mittag" live von

der art Karlsruhe. Zu den Inhalten der Sendung zählt ein Rundgang

über die Messe mit Florian Illies, Popliterat und diesjähriger Juror

für den "Hans Platschek Preis für Kunst und Schrift". Nach welchen

Kriterien Galerien für die Messe ausgewählt werden, berichtet die

Kölner Galeristin Anja Knoess im Gespräch mit Moderatorin

Marie-Dominique Wetzel. Der Stuttgarter Holzbildhauer Daniel

Wagenblast schnitzt während der Sendung am Stand von SWR2 eine

Skulptur. Zu Wort kommt natürlich auch der frischgekürte

art-Karlsruhe-Preisträger 2017.



"SWR2 Messe-Talks" am Wochenende



Am Samstag und Sonntag, 18. und 19. Februar, jeweils ab 16 Uhr

verspricht der "SWR2 Messe-Talk" mit Susanne Kaufmann und

Marie-Dominique Wetzel weitere Einblicke in eine harte Branche mit

sensiblen Waren. Vom schmerzhaften Entlassen der eigenen



Kunstproduktion in den Markt erzählt die Künstlerin Marion Eichmann

aus Berlin - schließlich sind Kunstwerke wie Kinder. Die Frage, wie

man sich als Galerist in einem globalisierten Kunstmarkt behaupten

kann, beantwortet der Freiburger Galerist Albert Baumgarten. Welche

wichtige Rolle persönliche Vernetzung in der Szene spielt, erläutert

der Karlsruher Sammler und Förderer Henning Rickmann.



SWR2 Stand auf der art Karlsruhe: Foyer Ost, Stand I 05 Alle

Gespräche zum Nachhören und Nachschauen auch auf

www.SWR2.de/artkarlsruhe



