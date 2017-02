Supermicro macht mit mehr als 30.000 MicroBlade(TM) Servern eines der weltweit leistungsfähigsten Rechenzentren mit PUE von 1,06 möglich

(ots) - Super Micro Computer,

Inc. (NASDAQ: SMCI), ein weltweit führendes Unternehmen in Rechen-,

Speicher- und Netzwerktechnologien und Green Computing, meldet den

Einsatz seines disaggregierten MicroBlade(TM) Systems in einem

Rechenzentrum, das mit über die weltweit höchste Dichte und

Energieeffizienz verfügt.



Ein im Bereich Technologie führendes Fortune-100-Unternehmen setzt

mehr als 30.000 Supermicro MicroBlade Server in seiner

Rechenzentrumsanlage in Silicon Valley mit einer Power Usage

Effectiveness (PUE) von 1,06 ein, um dem wachsenden Rechenbedarf des

Unternehmens gerecht zu werden. Das neue Datacenter bringt, im

Vergleich zu einem traditionellen Rechenzentrum mit einer PUE, die

bei 1,49 oder höher liegt, eine 88-prozentige Verbesserung der

Gesamtenergieeffizienz. Das Unternehmen peilt nach Abschluss der

Erstellung mit 35 Megawatt IT-Lastleistung jährliche Einsparungen in

Höhe von 13,18 Mio. USD bei den Energiekosten für das gesamte

Rechenzentrum an.



Das Supermicro MicroBlade-System stellt eine völlig neue Art von

Computing-Plattform dar. Es handelt sich um ein leistungsstarkes und

flexibles 3U- oder 6U-Komplettsystem mit extrem hoher Dichte, das mit

14 oder 28 hot-swap-fähigen MicroBlade Server Blades ausgestattet

ist. Das System bietet eine um 86% Prozent verbesserte

Energieeffizienz und Kühlleistung in der gemeinsam genutzten

Infrastruktur sowie eine Verbesserung von 56 Prozent hinsichtlich

Systemdichte und geringere anfängliche Investitionen, verglichen mit

1U Servern. Die Lösung verfügt über 280 Intel® Xeon® Prozessor Server

pro Rack und sorgt mit einem disaggregierten Rack Scale Design für

Einsparungen von 45 - 65 Prozent bei den Investitionsausgaben pro

Aktualisierungszyklus.





"Das MicroBlade System stellt mit 280 Intel Xeon Prozessor Servern

in einem 9-Foot-Rack und einer bis zu 86-prozentigen Verbesserung der

Systemkühlleistung ganz neue Regeln auf", erklärt Charles Liang,

President und CEO von Supermicro. "Wir haben Supermicros

Engineering-Team am Standort Silicon Valley und unsere globalen

Service-Kapazitäten nutzen können, um eng mit der IT-Abteilung des

Unternehmens zusammenzuarbeiten, und innerhalb von fünf Wochen eine

Lösung, vom Designkonzept bis zum optimal abgestimmten, qualitativ

hochwertigen Produkt mit voller Supply-Chain-Unterstützung und

Auslieferung im großen Maßstab bereitgestellt. Mit unserem neuen

MicroBlade und SuperBlade haben wir die Spielregeln der

Blade-Architektur neu definiert -die Blades sind bereits erste Wahl,

was Rechenleistung, Energieeffizienz, ein auf weniger Verkabelung

ausgelegtes Design und Gesamtbetriebskosten angeht, und uns ging es

darum, sie auch zur Option mit den geringsten Anschaffungskosten für

unsere Kunden machen".



Die disaggregierte Architektur des Supermicro MicroBlade löst die

wechselseitigen Abhängigkeiten zwischen den wichtigen Teilsystemen

eines Servers auf, was ein unabhängiges Upgrade von CPU und

Arbeitsspeicher, I/O, Speicher sowie Energieversorgung und Kühlung

möglich macht. Jetzt kann jede Komponente dem Mooreschen Gesetz von

Leistungsverbesserungen und Effizienzsteigerungen gemäß rechtzeitig

aktualisiert werden, ohne dass man auf einen einheitlichen,

monolithischen Aktualisierungszyklus für den Server warten muss.



"Eine disaggregierte Server-Architektur ermöglicht, die

unabhängigen Upgrades der Rechenmodule durchführen zu können, ohne

den Rest des Gehäuses einschließlich Vernetzung, Speicher, Lüfter und

Netzteile, wo das Aktualisierungstempo deutlich langsamer ist,

ersetzen zu müssen", erläutert Shesha Krishnapura, Intel Fellow und

Intel IT CTO. "Durch die Aufteilung von CPU und Arbeitsspeicher lässt

sich jede der Ressourcen unabhängig auffrischen. Dies macht es

Rechenzentren möglich, die Ausgaben für Aktualisierungszyklen zu

reduzieren. Eine disaggregierte Intel Rack Scale Design

Server-Architektur wird, über einen Aktualisierungszyklus-Zeitraum

von drei bis fünf Jahren betrachtet, im Durchschnitt

leistungsfähigere und effizientere Server zu niedrigeren Kosten als

herkömmliche Rip-and-Replace-Modelle liefern, weil Rechenzentren die

Übernahme neuer und verbesserter Technologien unabhängig optimieren

können."



MicroBlade ist der perfekte Baustein für die Rechenzentrum-Lösung

im Rack Scale Design. Die Vernetzung über alle Server Blades wird in

nur zwei Ports für Uplink über einen integrierten Switch

zusammengefasst. Die Notwendigkeit für Top-of-Rack (ToR)-Switches

und komplexe Verkabelung entfällt damit. Die um 99% reduzierte

Verkabelung des MicroBlade Systems sorgt für eine deutliche

Verbesserung des Luftstroms, was wiederum die Belastung der

Kühlgebläse verringert und sich in weiter reduzierten Betriebskosten

niederschlägt. Die bis zu 86-prozentige Effizienz des Kühlgebläses

wird durch gemeinsame Nutzung von vier Kühlventilatoren und

integrierten Netzteilen für alle 14 MicroBlade Server Blades

erreicht. Das MicroBlade-Gehäuse ist mit einem Chassis Management

Modul für einheitliche Verwaltung und redundanten,

Titanium-Level-zertifizierten digitalen 2000 Watt Netzteilen mit 96%

Energieeffizienz konfiguriert. Supermicro MicroBlade wird mit IPMI

2.0 als Industriestandard und Redfish API ausgeliefert, das

entwickelt wurde um den Verwaltungsaufwand in großen Rechenzentren zu

senken. Der MicroBlade unterstützt darüber hinaus DP Intel Xeon

E5-2600 v4/v3 Prozessoren (Blade-Server Artikelnummern

MBI-6128R-T2/T2X).



Zusätzlich zum MicroBlade stellt Supermicro eine neue SuperBlade®

Architektur mit erweiterten Einsatzoptionen vor. Der X10 Generation

SuperBlade unterstützt bis zu 10/14/20 ES-2600 v4

Dual-Prozessorknoten pro 7U Chassis und verfügt über viele Funktionen

des MicroBlade Systems. Die neuen 8U SuperBlade® Systeme nutzen die

gleichen Ethernet-Switches, Chassis Management Module und Software

wie MicroBlade für ein noch höheres Maß an Zuverlässigkeit,

Wartungsfreundlichkeit und Erschwinglichkeit. Die Systeme sind für

die Unterstützung von DP und MP Prozessoren bis zu 205 Watt als

Blades in sowohl halber als auch voller Bauhöhe ausgelegt. Ganz

ähnlich sind die neuen 4U SuperBlade Systeme, die mit bis zu 140

Dual-Prozessor Servern oder 280 Einzel-Prozessor Servern pro 42U Rack

Leistung und Effizienz maximieren.



Informationen zu dem im Einsatz befindlichen MicroBlade 3U Gehäuse



- Über 30.000 Intel® Xeon® Prozessor-basierte Supermicro®

MicroBlade(TM) Server Blades

- Jedes 3U MicroBlade Gehäuse besteht aus 14 hot-swap Server Blades

- 56% bessere Raumnutzung und Dichte im Rechenzentrum im Vergleich

zur bisher eingesetzten Lösung

- Bis zu 96,5% weniger Kabelbedarf

- Bis zu 2 Ethernet-Switches 2x 40Gb/s QSFP oder 8x 10Gb/s SFP+

Uplinks pro Gehäuse

- Hocheffiziente, gemeinsam genutzte digitale Titanium-Level (96%+)

Netzteile

- 45% bis 65% Einsparungen bei den Investitionsausgaben aufgrund der

disaggregierten Hardware-Architektur



Informationen zum MicroBlade 6U Gehäuse



- Bis zu 28 hot-swap Blade-Server (56 UP oder 28 Xeon DP Knoten)

- Bis zu 98% weniger Kabelbedarf

- Bis zu 2 GbE-Switches mit 2x 40Gb/s QSFP oder 8x 10Gb/s SFP+

Uplinks pro Gehäuse

- Bis zu 8 (redundante N+1 oder N+N) 2000 W digitale

Titanium-zertifizierte hocheffiziente (96%) Netzteile



Das neue 8U SuperBlade Gehäuse



- Bis zu 20 2-Socket Blade-Server in halber Bauhöhe

- Bis zu 10 4-Socket Blade-Server in voller Bauhöhe

- Ein 100G EDR IB- oder Omni-Path-Switch

- Bis zu 2 Ethernet-Switches (1G, 10G) für Ethernet-Konnektivität i

- Ein Chassis Management Modul (CMM)

- Bis zu 8x (redundante N+1 oder N+N) 2200 W digitale Titanium-Level

(96%) Netzteile



Das neue 4U SuperBlade Gehäuse



- Bis zu 14 2-Socket Blade-Server mit halber Bauhöhe

- Bis zu 28 Single-Socket Blade-Server Knoten

- Bis zu 2 Ethernet (1G, 10G oder 25G)-Switches

- Bis zu 4 (redundante N+1 oder N+N) 2200 W digitale Titanium-Level

(96%) Netzteile

- Ein Chassis Management Modul (CMM)



Typische MicroBlade Blade-Server

(https://supermicro.com/products/MicroBlade/module/)



3U/6U MicroBlades

(https://www.supermicro.com/products/nfo/MicroBlade.cfm) -

Entwickelt, um als Komplettlösung mit ultrahoher Dichte, extrem

niedrigem Stromverbrauch, der besten Leistung pro Watt und Dollar,

hoher Skalierbarkeit und einfachstem Service größere Vorteile als die

meisten Architekturen mit Industriestandards zu bieten. Das

MicroBlade Gehäuse nimmt bis zu 2x Ethernet-Switches (10G oder 1G)

und bis zu 2 Chassis Management Module auf, und kann bis zu 4 oder 8

redundante (N+1 oder N+N) 2000 W hocheffiziente Titanium-Level (96

%+) Netzteile mit Kühlventilatoren aufnehmen.



MBI-6119G-C4/T4 - 28 Intel® Xeon® Prozessor-Knoten der E3-1200 v5

Produktfamilie pro 6U (bis zu 196 Knoten pro 42U) oder 14 Knoten je

3U mit 4x 2,5" SAS SSD, RAID 0,1,1E,10 oder 4x 2,5" SATA HDD.



MBI-6219G-T (https://www.supermicro.com/products/MicroBlade/module

/MBI-6219G-T.cfm) - 56 Intel® Xeon® Prozessor-Knoten der E3-1200 v5

Produktfamilie pro 6U (bis zu 392 Rechenknoten pro 42U Rack) oder 28

Knoten je 3U mit 2x 2,5" SSD pro Knoten.



MBI-6218G-T41X (https://www.supermicro.com/products/MicroBlade/mod

ule/MBI-6218G-T41X.cfm)/-T81X - 56 Intel® Xeon® Prozessor-Knoten der

D-1581/1541 Produktfamilie pro 6U (bis zu 392 Rechenknoten pro 42U

Rack) oder 28 Knoten je 3U mit bis zu 16 Kernen und integriertem

10GbE pro Knoten.



MBI-6118G-T41X (https://www.supermicro.com/products/MicroBlade/mod

ule/MBI-6118G-T41X.cfm)/-T81X - 28 Intel® Xeon® Prozessor-Knoten der

D-1541/D-1581 Produktfamilie pro 6U (bis zu 196 Rechenknoten pro 42U

Rack) oder 14 Knoten je 3U mit 8 Kernen und integriertem 2x 10GbE.



MBI-6219G-T7LX (https://www.supermicro.com/products/MicroBlade/mo

dule/MBI-6218G-T41X.cfm)/-T8HX - 56 Intel® Xeon® Prozessor-Knoten der

E3-1578L v5/E3-1585 v5 Produktfamilie pro 6U (bis zu 392 Rechenknoten

pro 42U Rack) oder 28 Knoten je 3U mit Intel® Iris(TM) Pro Graphics

P580 und integriertem 10GbE pro Knoten.



MBI-6119G-T41X (https://www.supermicro.com/products/MicroBlade/mo

dule/MBI-6118G-T41X.cfm)/-T8HX - 28 Intel® Xeon® Prozessor-Knoten der

E3-1578L v5/E3-1585 v5 Produktfamilie pro 6U (bis zu 196

Rechenknoten pro 42U Rack) oder 14 Knoten je 3U mit Intel® Iris(TM)

Pro Graphics P580 und integriertem 2x 10GbE.



MBI-6128R-T2 (https://www.supermicro.com/products/MicroBlade/modul

e/MBI-6128R-T2.cfm)/-T2X (https://www.supermicro.com/products/MicroBl

ade/module/MBI-6128R-T2X.cfm) - 28 Intel® Xeon® DP

Prozessor-Knoten der E5-2600 v4 Produktfamilie pro 6U (bis zu 196

Rechenknoten pro 42U Rack) oder 14 Knoten je 3U mit 1GbE- und

10GbE-Option.



Weitere Informationen zu den Supermicro MicroBlade(TM)-Lösungen

finden Sie unter: https://www.supermicro.com/products/MicroBlade/.



Für einen Überblick über das gesamte Angebot von Supermicro an

hochleistungsfähigen, hocheffizienten Server-, Speicher- und

Netzwerklösungen besuchen Sie bitte www.supermicro.com.



Folgen Sie Supermicro auf Facebook

(https://www.facebook.com/Supermicro) und Twitter

(https://twitter.com/Supermicro_SMCI), um neueste Nachrichten und

Ankündigungen zu erhalten.



Informationen zu Super Micro Computer, Inc. (NASDAQ: SMCI)



Supermicro® (NASDAQ: SMCI), der führende Wegbereiter im Bereich

hochleistungsfähiger und hocheffizienter Servertechnologie, zählt

weltweit zu den größten Anbietern von fortschrittlichen Building

Block Solutions® für Rechenzentren, Cloud Computing, Unternehmens-IT,

Hadoop/Big Data, HPC sowie eingebetteten Systemen. Im Rahmen der "We

Keep IT Green®"-Initiative engagiert sich Supermicro für den

Umweltschutz und bietet Kunden die energieeffizientesten und

umweltfreundlichsten Lösungen am Markt.



Supermicro, SuperBlade, MicroBlade, Building Block Solutions und

We Keep IT Green sind Warenzeichen und/oder eingetragene Warenzeichen

von Super Micro Computer, Inc.



Intel und Xeon sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen

der Intel Corporation in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern.



Alle anderen Marken, Namen und Warenzeichen sind Eigentum der

jeweiligen Inhaber.



SMCI-A







