ArisGlobal präsentiert LifeSphere(TM) RIMS

Das cloudbasierte, regulatorische Informationsmanagementsystem der

nächsten Generation umfasst branchenübliche Standardpraktiken und

erweiterte IDMP-Compliance



ArisGlobal, ein führender Anbieter von integrierten

Softwarelösungen auf Cloudbasis für die Biowissenschaften,

präsentiert LifeSphere(TM) RIMS (http://bit.ly/2jxKOIX), ein

cloudbasiertes, regulatorisches

Multi-Tenant-Informationsmanagementsystem (Regulatory Information

Management System, RIMS). Das System, das sich auf einen auf Prozesse

und Arbeitsabläufe ausgerichteten Ansatz zur Abwicklung aller

Geschäftsabläufe im Hinblick auf regulatorische Angelegenheiten

stützt und hierzu eine komplett IDMP-konforme Datenstruktur nutzt,

läutet eine neue Ära der RIMS-Modernisierung und -Innovation ein.

Dank anpassbarer, rollenbasierter Konfigurationsmöglichkeiten bei

Arbeitsabläufen, Sicherheit und in anderen Bereichen lässt sich die

intuitive Benutzeroberfläche leicht auf Mitarbeiter auf globaler und

regionaler Ebene bzw. aus Tochtergesellschaften ausrichten, was eine

erfolgreiche unternehmensweite Einführung ermöglicht. Mit der Lösung,

die auf branchenüblichen Standardabläufen beruht, kommen Kunden in

den Genuss regelmäßigerer Upgrades, die schneller und mit minimalen

Geschäftsauswirkungen sowie geringeren Investitionskosten

implementiert werden können, wodurch sich eine globale Einführung in

wenigen Wochen umsetzen lässt.



(Logo: http://mma.prnewswire.com/media/448785/ArisGlobal_Logo.jpg

)



- Die LifeSphere(TM) RIMS Lösung im Überblick

(http://bit.ly/2khVn6k)



"LifeSphere(TM) RIMS integriert branchenübliche Standardpraktiken,

die auf unserer zwanzigjährigen Erfahrung mit regulatorischen

Verfahrensweisen sowie der aktiven Mitarbeit und dem Feedback einer

etablierten Anwendergemeinschaft beruhen, um praxisbezogene Probleme



zu lösen", so Wim Cypers, Senior Vice President, Regulatory. "Es ist

eine unvergleichlich reichhaltige und flexible Lösung, die alle

regulatorischen Prozesse und ihre Abwandlungen bewältigen kann."



Die Möglichkeiten von LifeSphere(TM) RIMS:



- Die grundlegenden Tracking Module für regulatorische

Angelegenheiten (RA): Produktregistrierung, Einreichungsprozesse

und Interaktion mit Behörden bieten eine einheitliche Lösung für

das Tracking sämtlicher RA-Geschäftsabläufe sowie Echtzeit-Einblick

in laufende Zulassungsverfahren, Genehmigungen, Zusagen, offene

Anfragen der Behörden sowie bevorstehende Verlängerungen, um die

Compliance zu gewährleisten. Zusätzliche Module für das Tracking

von Anträgen auf klinische Prüfungen, Global Change Management

sowie Dossierplanung und -vorbereitung sind in Planung.

- Das Compliance-Modul deckt ISO-, IDMP- und EU-Erweiterungen ab und

bietet nicht nur eine Komplettlösung für Antrags-Compliance,

sondern auch die geschäftlichen Vorteile eines zentralen

Produktwörterbuchs.

- Umfangreiche Funktionen für die Automatisierung von

Geschäftsabläufen ermöglichen Prognosen, Antragsplanung und

Performance-Tracking für eine bessere Entscheidungsfindung.

- Out-of-the-Box-Schnittstellen zu Dokumentmanagementsystemen und

konfigurierbare Datenaustauschmechanismen verbessern

funktionsübergreifende Prozesswirkungsgrade, Zusammenarbeit,

Kontrolle und Transparenz der einzig gültigen Informationsquelle

(Single Source of Truth).

- Die Multi-Tenant-Cloudplattform auf SaaS-Basis verkürzt den

Entwicklungszyklus für funktionale Upgrades für die sich ständig

ändernden Vorschriften, steigert die Agilität und

Reaktionsfähigkeit im Hinblick auf Änderungen und minimiert die

technologischen Risiken. Falls nötig bieten wir eine Bereitstellung

vor Ort an.



Über ArisGlobal



Die cloudbasierten Lösungen von ArisGlobal ermöglichen eine

globale Arzneimittelentwicklung und die Einhaltung gesetzlicher

Bestimmungen innerhalb der Biowissenschaften und der

Gesundheitsindustrie. Seine Cloudplattform unterstützt den gesamten

Produktlebenszyklus einschließlich der klinischen Entwicklung,

Zulassung, Sicherheit, Pharmakovigilanz und medizinischer

Kommunikation. Hunderte von Arzneimittel- und

Medizingeräteherstellern, CROs und Aufsichtsbehörden nutzen

ArisGlobals fortschrittliche technische Lösungen - vom

Informationsmanagement für behördliche Bestimmungen, Strategien für

Risikobewertung und -minderung bis hin zu Managementsoftware für

medizinische Informationen und klinische Studien - um bessere und

fundiertere Entscheidungen zu treffen, die Compliance zu

gewährleisten, Risiken zu reduzieren und die betriebliche Effizienz

zu erhöhen. ArisGlobal hat seinen Hauptgeschäftssitz in den USA und

unterhält Niederlassungen in Europa, Indien und Japan. Besuchen Sie

arisglobal.com (http://www.arisglobal.com/) oder folgen Sie

ArisGlobal auf LinkedIn

(https://www.linkedin.com/company/aris-global) und Twitter

(https://twitter.com/Aris_Global).







Pressekontakt:

Chad Kurz | +1-609-360-4067 | ckurz(at)arisglobal.com



Original-Content von: ArisGlobal, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

ArisGlobal

Datum: 06.02.2017 - 16:11

Sprache: Deutsch

Kontakt-Informationen:

Firma: ArisGlobal

Stadt: Chicago





