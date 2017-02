Das 3sat Magazin "Kulturzeit" auf der Berlinale 2017

Über 335.000 verkaufte Eintrittskarten, über 20.000 Fachbesucher

aus 122 Ländern, Kunst, Glamour, Party und Geschäft. Die Berlinale

ist jedes Jahr eines der großen Kulturereignisse in der deutschen

Hauptstadt. Das 3sat-Magazin "Kulturzeit" blickt ab Freitag, 10.

Februar 2017, 19.20 Uhr, täglich mit "Berlinale Zoom" themenbezogen

auf die Ereignisse bei den Berliner Filmfestspielen 2017, lässt

Filmemacher und Berlinale-Verantwortliche zu Wort kommen und stellt

herausragende Produktionen vor.



"Kulturzeit extra: Berlinale 2017 - die Filme, die Stars, die

Bären" bewertet darüber hinaus am Sonntag, 19. Februar, 21.45 Uhr,

die Bärenvergabe der Jury um Hollywood-Veteran Paul Verhoeven. Welche

Preise haben überrascht, gab es Fehlgriffe, wer ging leer aus?

Außerdem: alle Stars, Highlights, natürlich die Skandale und

Kontroversen wie auch die zentralen Themen des Festivals, darunter

Rassismus, Revolution und Europa. Die Berlinale hat schließlich einen

Ruf als Filmfest, das sich politisch einmischt.



Folgende Beiträge sind ab 10. Februar in "Kulturzeit" geplant:



Freitag, 10. Februar: Das österreichische Kino und weitere Highlights



Seit Jahren mischen die Österreicher im internationalen Kino ganz

oben mit, auch auf der Berlinale sind sie mit interessanten Filmen

vertreten: Josef Hader, Kabarettist, Schauspieler und Drehbuchautor,

gibt sein mit Spannung erwartetes Regie-Debüt mit "Wilde Maus". Er

selbst spielt die Hauptrolle. Ebenfalls zu sehen: "Untitled",

filmisches Vermächtnis des renommierten Regisseurs Michael Glawogger

und darüber hinaus junges wildes österreichisches Kino. Ferner eine

kritische Würdigung des Eröffnungsfilms.



Montag, 13. Februar: Kind sein, Familie sein - in einer Welt, die aus

den Fugen fällt





In der westlichen Welt stehen Demokratie und ihre westlichen

Ordnungen mehr denn je auf dem Prüfstand - bedroht von Terror,

Turbokapitalismus und politischem Populismus. Im Lichte dieser

Entwicklungen rücken im Kino in besonderer Weise die Mikroformen der

Gesellschaft ins Zentrum: Einblicke in dysfunktionale

Familienstrukturen und Coming-of-Age-Geschichten in einer Welt im

Umbruch. "Kulturzeit" zeigt Beispiele aus dem Wettbewerb und den

Nebenreihen - besonders dem Kinder- und Jugend-Programm "Generation",

das seit 40 Jahren ein ambitioniertes und besonderes Programm auf der

Berlinale zeigt.



Dienstag, 14. Februar: Deutsches Kino auf der Berlinale



Es herrscht euphorische Stimmung im deutschen Kino seit dem

internationalen Siegeszug von "Toni Erdmann". Können die deutschen

Filmschaffenden auf der Berlinale mit weiteren Höhepunkten glänzen?

Gleich drei Filme von deutschen Regisseuren - Volker Schlöndorff,

Andres Veiel, Thomas Arslan - sind im internationalen Wettbewerb im

Rennen um den Goldenen Bären. Das 3sat-Magazin stellt unter anderem

den Dokumentarfilm von Andres Veiel über Joseph Beuys vor und hebt

deutsche Perlen in den Nebenreihen des Filmfestes.



Mittwoch, 15. Februar: Europakrise, Demokratie auf dem Prüfstand



Europas Krise manifestiert sich als großes Thema auf der Leinwand

und wird auf der Berlinale aus unterschiedlichen filmischen

Perspektiven betrachtet. So ist Sally Potters hochkarätig besetzter

Film "The Party" - ein Highlight des Wettbewerbs - über eine

Privatparty einzelner Politiker inspiriert von den aktuellen

Entwicklungen in der britischen Politik. Realitätsnah ist das

portugiesische Drama "Colo" von Teresa Villaverde, das auf den

Mikrokosmos Familie in einem von Arbeitslosigkeit gebeutelten

Portugal blickt. Was Europa definiert und was Europa trennt, ist auch

Thema in vielen dokumentarischen Filmen.



Donnerstag, 16. Februar: Der IS-Terror und seine Folgen im Kino



Ob es an der Geschichte der einst geteilten Stadt liegt oder an

der geostrategischen Position Berlins: Das politische Kino spielt auf

der Berlinale traditionell eine wichtige Rolle. Die anhaltende

Bedrohung durch Terror und Gewalt überall auf der Welt, die Berlin

gerade leidvoll erlebt hat, spiegelt sich in unterschiedlichen

Facetten im Kino. Auch eine Folge des Terrors: Flüchtlingsströme quer

durch Europa. Im Wettbewerbsfilm "The Other Side of Hope" gibt der

finnische Filmemacher Aki Kaurismäki den Geflüchteten erneut eine

Stimme. Andere Filmschaffende richten ihr Augenmerk auf den Kern des

Schreckens selbst, arbeiten ihn dokumentarisch oder auch fiktiv auf.



Freitag, 17. Februar: Die Bilanz: Tops und Flops des Wettbewerbs



Die Bärenjagd geht in die heiße Phase - dann hat die Jury rund um

den niederländischen Hollywood-Regisseur Paul Verhoeven das letzte

Wort. "Kulturzeit" zieht Bilanz und benennt seine Favoriten,

präsentiert kompakt die Highlights der Berlinale - und verschweigt

auch nicht die größten Ausfälle.







