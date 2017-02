Safer Internet Day: Sicher unterwegs im Netz

G DATA gibt Tipps zum wirkungsvollen Schutz vor Internet-Gefahren

(PresseBox) - Cyber-Attacken sind ein Bestandteil des Alltags. Immer häufiger berichten Medien vom Diebstahl sensibler Daten oder gefährlicher Schadsoftware. Dennoch sind noch nicht alle Anwender mit den Bedrohungen im Internet und effektiven Schutzmaßnahmen vertraut. Der jährliche internationale Safer Internet Day findet in diesem Jahr am 07. Februar 2017 unter dem Motto ?Be the change: unite für a better internet? statt. G DATA unterstützt diesen Aktionstag mit einem besonderen Ratgeber, der die häufigsten Bedrohungen erklärt und hilfreiche Tipps zum effektiven Schutz gibt.

Was sind Trojaner, Ransomware oder Phishing-Attacken? Wie erkennen Anwender rechtzeitig eine Bedrohung und schützen sich? G DATA hat zum Safer Internet Day eine eigene Webseite mit den wichtigsten Tipps und Erklärungen rund um das Thema ?Das Internet nutzen? Aber sicher? veröffentlicht: https://www.gdata.de/safer-internet-day/

Was ist der Safer Internet Day?

Der Safer Internet Day (SID) ist ein von der Europäischen Union jährlich veranstalteter weltweiter Aktionstag für mehr Sicherheit im Internet. Dieser findet jedes Jahr am zweiten Tag der zweiten Woche des zweiten Monats statt. Die Initiative ruft weltweit zu Aktionen und Veranstaltung rund um das Thema Internetsicherheit auf.



IT Security wurde in Deutschland erfunden: Die G DATA Software AG gilt als Erfinder des AntiVirus. Das 1985 in Bochum gegründete Unternehmen hat vor mehr als 30 Jahren das erste Programm gegen Computerviren entwickelt. Heute gehört G DATA zu den weltweit führenden Anbietern von IT-Security-Lösungen.

Testergebnisse beweisen: IT Security ?Made in Germany? schützt Internetnutzer am besten. Seit 2005 testet die Stiftung Warentest Internet Security-Produkte. In allen neun Tests, die von 2005 bis 2016 durchgeführt wurden, erreichte G DATA die beste Virenerkennung. In Vergleichstests von AV-TEST demonstriert G DATA regelmäßig beste Ergebnisse bei der Erkennung von Computerschädlingen. Auch international wurde G DATA Internet Security von unabhängigen Verbrauchermagazinen als bestes Internetsicherheitspaket ausgezeichnet ? u.a. in Australien, Belgien, Frankreich, Italien, den Niederlanden, Österreich, Spanien und den USA.



Das Produktportfolio umfasst Sicherheitslösungen für Endkunden, den Mittelstand und für Großunternehmen. G DATA Security-Lösungen sind weltweit in mehr als 90 Ländern erhältlich.

G DATA ist Lösungspartner der Microsoft Cloud Deutschland und als einziger Antiviren-Hersteller mit einer speziell auf die Azure-Architektur abgestimmten Managed Endpoint Security vertreten.

Weitere Informationen zum Unternehmen und zu G DATA Security-Lösungen finden Sie unter www.gdata.de.





Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 06.02.2017

