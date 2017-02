BeautyGuide X - Schönheit perfektioniert

(firmenpresse) - London, im Februar 2017. Der Trend scheint ungebrochen: immer mehr Menschen entscheiden sich für kosmetische Eingriffe und (ärztliche) Anti-Aging-Maßnahmen. Das Aussehen kann optimiert werden, Müdigkeit aus dem Gesicht verschwinden, der Körper geformt werden. Alleine der Absatz von Botox und Fillern steigt seit Jahren unaufhörlich, die Branche erwartet eine Verdopplung in Deutschland bis 2020! Was bislang allerdings fehlte, ist ein Magazin, welches ausschließlich zu den Themen rund um plastische Chirurgie und Smart-Aging berichtet. www.beautyguide-x.com schließt nun diese Lücke. Denn, was in Amerika schon längst zum guten Ton gehört, ist auch in Europa kein Tabu mehr. Mittlerweile werden minimal-invasive Eingriffe offen zugegeben und auch die größeren OPs nicht mehr verschwiegen.

Die Fülle an Behandlungen ist dabei nahezu unüberschaubar geworden, von Kälteanwendungen bis Cellulite-Treatments, von Fadenlifting bis Hyaluron-Unterspritzungen: die Möglichkeiten sind schier unermesslich. Und: es werden ständig neue Anwendungen entwickelt, oder die vorhandenen verbessert.

Welchen Laser setzt man wofür ein, was gibt es Neues bezüglich Liftings? Was in Sachen Brust-OP? Welche Trends entstehen in anderen Ländern?

www.beautyguide-x.com berichtet kurz und prägnant über innovative, aber auch bewährte Methoden. Zudem werden interessante Facts dargestellt, z.B. die Tatsache, dass mancher Zollbeamter in China Probleme hat, die aus Korea zurückreisenden Beautypatienten anhand des Fotos im Pass wegen des geänderten Aussehens nach OP wiederzuerkennen.

www.beautyguide-x.com ist unterhaltsam und zugleich seriös. Die Macher legen besonderen Wert auf den Serviceteil, der unter anderem ein Laserlexikon, weiterführende Literatur, aber auch Ärztelisten und Beschreibungen von Wellnesseinrichtungen bietet. Ärzte, Fachleute aus Beauty und Gesundheit sowie ein internationales Netzwerk an Korrespondenten sorgen stetig dafür, dass alle News und Trends aus der Welt der Ästhetik ihren Weg in das Magazin finden.

Herausgeber:

Fast Lane Publishers Ltd.

35-37 Ludgate Hill, Of.7

London EC4M 7JN

UK

Pressekontakt D / A / CH

mittelstaedt media gmbh

Schloßstr. 23

82031 Grünwald

beauty(at)beautyguide-x.com

+49.89.23230748





BeautyGuide X ist das erste Online-Magazin, das sich ausschließlich mit Themen rund um Schönheitsoperationen, Anti-Aging-Maßnahmen sowie apparativer Kosmetik beschäftigt.

Fast Lane Publishers

mittelstaedt media

Linda Mittelstaedt

Schloßstr. 23

82031 Grünwald

media(at)mittelstaedt-media.com

08923230748

www.mittelstaedt-media.com



Firma: Fast Lane Publishers

Ansprechpartner: Gordon Smith

Stadt: London

Telefon: +44-01801-48961995





