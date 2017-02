staublos Gebäudereinigung München - Innovation für die Zukunft

Fast jedes Büro wird täglich von einer Reinigungsfirma besucht. Mittlerweile gibt es in München und Umgebung unzählige Dienstleister. Leider gibt es immer mehr Fälle in denen qualitative Arbeit außen

(firmenpresse) - Staublos Gebäudereinigung ist seit dem Jahr 2011 ein zuverlässiger und kompetenter Partner für viele Firmen in München. Von kleinen bis großen Objekten betreuen wir alle unsere Kunden mit der nötigen Professionalität. Der wichtigste Punkt neben der Leistung ist die Kommunikation. Diese sollte immer in regelmäßigen Abständen erfolgen. Wir unterscheiden uns hier von anderen Dienstleistern. Durch konstruktive Kritik versuchen wir unsere Arbeit auf das höchste Level zu optimieren. Das Erscheinungsbild der Büros ist neben der Internetadresse heutzutage das Aushängeschild einer Firma schlechthin.

Neben der Büroreinigung wird die rotierende Unterhaltsreinigung von Gewerbeflächen, aber auch die Fenster- oder Fassadenreinigung von Bürokomplexen angeboten.



Intern versuchen wir durch Fort und Weiterbildungen unser Wissen für unsere Partner zu erweitern. Ein ganz wichtiger Punkt ist uns auch die faire Bezahlung unserer Mitarbeiter. Der Job ist physisch sehr anstrengend und sollte auch gemäß dem bezahlt werden. Darüber hinaus liegt der Fokus auf einem angemessenen Preis-/Leistungsverhältnis, um eine langfristige Kundenzufriedenheit und damit wiederkehrende Reinigungsaufträge zu garantieren. Ein unverbindliches Angebot kann im Rahmen einer kostenfreien Erstberatung telefonisch oder per Online-Kontaktformular angefordert werden.









