Denkpulver.org verleiht die Quartalstrüffel Winter 2016/2017

Das Trüffelschwein der Kinderliteratur wurde fündig

Das Denkpulver-Trüffelschwein (Bildquelle: fotolia)

(firmenpresse) - Aus der großen Fülle von Kinderliteratur besondere Buchtitel zu entdecken, dieser Aufgabe hat sich www.Denkpulver.org verschrieben.

Mit Leidenschaft und Engagement findet Denkpulvers Trüffelschwein ausgewählte Kinderbücher, die künstlerisch anspruchsvoll sind: Bücher zum Genießen, zum Machen, zum Denken, zum Lachen, vom Denken, von der Zeit, von Tieren, vom Leben mit Kindern und vom Leben mit Erwachsenen. Denkpulver ist ein Plädoyer für anspruchsvolle Kinderliteratur - und solche Bücher werden erschnüffelt und betrüffelt.

Seit einem Jahr wirkt Denkpulvers Trüffelschwein erfolgreich und meldet somit stolz 23 Titel, die mit insgesamt 45 Trüffeln ausgezeichnet wurden- gezählt ohne die Quartalstrüffeln, die den jeweils besten zusätzlich verliehen werden.

Ingeborg Stüber und Christa Küppers sind die Köpfe von Denkpulver, kreativ und wortgewandt und mit einer gemeinsamen Kindheit versehen, sowie gemeinsamen Kinderbüchern, die unterschiedlich in der Erinnerung interpretiert wurden und noch werden.

Das Trüffelschwein wurde erneut fündig. Die Quartalstrüffel 2016/2017 gewann ein Buch, das in manchen Augen nicht als Kinderbuch geeignet zu sein scheint. Thé Tjong-Khing, Hieronymus - Ein Abenteuer in der Welt des Hieronymus Bosch, lautet der Titel.

"Auf großformatigen Seiten breitet der niederländische Illustrator eine grausig schöne Welt aus, die in ihrer Farbenkraft der von Hieronymus Bosch gleichkommt und durch die lockere Strichführung leicht und zugänglich bleibt. Ein Kunststück! " heißt es in der Begründung der Denkpulver-Jury.

Beim Betrachten der Bilder stellt sich die Frage nach Traum oder Abenteuer und jede der Seiten bietet genug Erzählstoff für ein weiteres Buch. Aufregend und anregend hat Illustrator Thé Tjong-Khing entlang von einzelnen, bekannten Bildmotiven aus dem Bosch-Kosmos eine durchgehende Geschichte gewebt, die einer Traumdramaturgie folgt. Bunt und aufregend, lustig und gruselig zugleich.

Wie ist dies zusammen zu fassen und am nächsten Morgen zu erzählen?

Es ist die Geschichte vom Kinderalptraum zum Kinderheldentraum: am Ende das Böse überlisten, alle Gefangenen befreien und am Ende gerettet werden. Ein großartiges Buch!

Stüber und Küppers Kreativ-Büro GbR mit Sitz in Kürten hat Denkpulver.org in 2016 gegründet. Ingeborg Stüber ist Theaterregisseurin und Schauspielerin. Sie hat mehrere Hörspiele und Theatertexte veröffentlicht und rezensiert für Denkpulver ausgewählte Kinderbücher.

Christa Küppers hat Typografie studiert und ist diplomierte Buchgestalterin, ergänzt um ein Kunststudium an der freien Akademie der bildenen Künste in Essen. Sie konzeptionierte gemeinsam mit Ingeborg Stüber Denkpulver und entwickelte das Denkpulver-Design.

Stüber und Küppers Kreativ-Büro GbR

06.02.2017

