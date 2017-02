Hildebrandt Immobilien verkauft Zinshaus mit 92 Wohnungen an einen Spezialfonds und vermietet 100 % in kürzester Zeit!

(firmenpresse) - Das Parkend ist voll!

Hildebrandt Immobilien GmbH und die P+B Planen und Bauen Unternehmensgruppe realisieren ein elegantes Ensemble in feiner Lage in Frankfurt am Main. Das Parkend!

Die im letzten Jahr an einen von der Catella Real Estate AG betreuten Spezialfonds verkauften Wohngebäude mit 92 Wohnungen, einer Tiefgarage mit 92 Stellplätzen und einer Wohnfläche von über 7.000 m² im Europaviertel hat die Hildebrandt Immobilien GmbH in kürzester Zeit erfolgreich vermietet. Der Kaufpreis lag bei über 31 Millionen EUR.

Die zwei Mehrfamilienhäuser verfügen über Wohnungen mit 1-4 Zimmern und Wohnflächen zwischen 37 m² und 119 m². Das Objekt wurde vor kurzem an die Käufer und Mieter übergeben.

"Die außergewöhnliche Gesamtkonzeption, die durchdachten Grundrisse, attraktive Ausstattungen und sonnige Loggien überzeugen unsere anspruchsvollen Kunden", sagt Alfred Hildebrandt, Geschäftsführer der Hildebrandt Immobilien GmbH. Hildebrandt Immobilien GmbH ist spezialisiert auf den Verkauf und die Vermietung hochwertiger Immobilien und hat Büros in Stuttgart, Frankfurt am Main, Freiburg, Karlsruhe und Mainz.

Mehr Infos unter www.parkend-living.de

Das Immobilienunternehmen mit Sitz in Stuttgart sowie Niederlassungen in Frankfurt am Main, Mainz, Freiburg und Karlsruhe ist auf die Asset-Klassen Wohnen und Mikro-/Businessapartments spezialisiert und wurde vor über 20 Jahren vom geschäftsführenden Gesellschafter Alfred Hildebrandt gegründet. Die Hildebrandt Immobilien GmbH begleitet und berät Bauträger, Projektentwickler und Investoren in allen Prozessen der Immobilienentwicklung und Vermarktung hochwertiger Immobilien. Alleine im Jahr 2016 konnten über 1000 Einheiten verkauft und vermietet werden.





