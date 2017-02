Titel „HIMSS 's einflussreichste Frauen in Health IT“ an Rachelle Blake verliehen

Sieben Frauen weltweit wurden für den „HIMSS’s Most Influential Women in Health IT” Award ausgewählt. Die Jury wählte die Preisträgerinnen der einflussreichsten Frauen in Gesundheits-IT/ Health IT für den durch HIMSS verliehenen Preis aus mehr als 140 Nominierungen aus.

Rachelle Blake OMS

(firmenpresse) - Titel „HIMSS 's einflussreichste Frauen in Health IT“ an Rachelle Blake verliehen



Rachelle Blake vom Hamburger Gesundheits-IT Unternehmen Omni Micro wird von HIMMS geehrt





Sieben Frauen weltweit wurden für den „HIMSS’s Most Influential Women in Health IT” Award ausgewählt. Die Jury wählte die Preisträgerinnen der einflussreichsten Frauen in Gesundheits-IT/ Health IT für den durch HIMSS verliehenen Preis aus mehr als 140 Nominierungen aus.



Jede Preisträgerin gilt in ihrem spezifischen Bereich der Gesundheits-IT/ Health IT als führende Expertin. Jede von ihnen unterstützt und forciert in besonderem Maße die verschiedensten Komponenten von Informationstechnologien im Gesundheitswesen und der Gesundheitsversorgung einschließlich Pflege, Pharmazie, Medizin, Regierungen, staatliche Einrichtungen, Industrie und Unternehmensführung. Die Leistungen dieser Frauen zeichnen sich nicht nur innerhalb ihrer jeweiligen Organisationen aus, sondern zeigen in der gesamten Branche der Gesundheitsindustrie nachhaltig Wirkung.



Rachelle Blakes kritische Denkansätze und Problemlösungskompetenz ermöglichen es ihr, Fachleute auszurüsten, um politische, geschäftliche und regulatorische Anforderungen in der alltäglichen Praxis zu erfüllen, die Möglichkeiten in der Gesundheits-IT aufzuzeigen und umsetzbar zu machen.



Frauen bewegen seit Jahrzehnten im Gesundheits-IT Bereich, aber ihre Leistungen und Beiträge werden meist nicht ausreichend gewürdigt. Diese Anerkennung gibt HIMSS mit der Bekanntgabe der sieben Preisträgerinnen gern an die Öffentlichkeit. Die Empfängerinnen des „HIMSS’s Most Influential Women in Health IT” Awards werden auf der HIMSS17 Konferenz am Montag, 20. Februar 2017 bei einem Awards Dinner geehrt. Anmeldungen für die HIMSS Conference sind den gesamten Monat über möglich.



Besuchen Sie Rachelle Blake von Omni Micro Systems/ Omni Med Solutions GmbH auf der kommenden „HIMSS17“ Konferenz und Messe, die vom 19. Februar bis zum 23. Februar 2017 in Orlando, Florida/ USA stattfindet. Wo sich die hellsten Köpfe in Gesundheit und IT treffen, wird natürlich auch Omni Micro vor Ort sein. Vereinbaren Sie einen Termin mit Rachelle und besuchen Sie sie auf dem HIMSS17 Career Fair Stand #11.





Die 2017 HIMSS Annual Conference & Exhibition, 19.-23 Februar 2017 in Orlando, bringt mehr als 40.000 Gesundheits-IT-Profis, Ärzte, Führungskräfte und Hersteller aus der ganzen Welt zusammen. Außergewöhnliche Informationen, erstklassige Referenten, hochmoderne IT-Produkte und leistungsstarke Netzwerke zeichnen diese branchenführende Konferenz aus.







Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.omnimicro.com



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Omni Micro Systems und Omni Med Solutions GmbH sind eine Familie qualitätsorientierter Service-Unternehmen in eHealth/ Gesundheitswesen Informationstechnologie. Wir bieten einfach zu bedienende Technologielösungen für eine manchmal über-digitalisierte Welt mit Beratung, Technologieforschung und Unterstützung bei der Umwandlung von manuellen Papierprozessen zu simplen elektronischen Lösungen im Gesundheitswesen. Wir arbeiten daran, eine internationale, vernetzte und interoperable Gesundheitsinformations- und Technologieinfrastruktur aufzubauen, zu pflegen und zu unterstützen. Unser Ziel ist es, Technologien zu schaffen, die für Gesundheitsdienstleister und Verbraucher nutzbar sind. Wir bieten Sicherheit und Qualität für Patienten und ihre Familien weltweit. Wir sind bestrebt, eine qualifizierte eHealth Workforce aufzubauen.

Dies ist eine Pressemitteilung von

Omni Micro Systems/ Omni Med Solutions GmbH

Leseranfragen:

Omni Micro Systems und Omni Med Solutions GmbH

Rachelle Blake

Valentinskam 24, 20354 Hamburg

Tel: +49 40 3111 2545

Email: rachelle.blake(at)omnimicro.com

Web: www.omnimicro.com



PresseKontakt / Agentur:

Omni Micro Systems und Omni Med Solutions GmbH

Rachelle Blake

Valentinskam 24, 20354 Hamburg

Tel: +49 40 3111 2545

Email: rachelle.blake(at)omnimicro.com

Web: www.omnimicro.com



Datum: 06.02.2017 - 18:53

Sprache: Deutsch

News-ID 1452925

Anzahl Zeichen: 2945

Kontakt-Informationen:

Firma: Omni Micro Systems/ Omni Med Solutions GmbH

Ansprechpartner: Petra Roitsch

Stadt: Hamburg

Telefon: 040 3111 2545



Meldungsart: Erfolgsprojekt

Versandart: Veröffentlichung

Freigabedatum: 06.02.2017

Anmerkungen:



Belegexemplar erwünscht

Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung

Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.