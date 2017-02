Kölner Stadt-Anzeiger: NRW-Polizei: Tauglichkeits-Erlass stößt auf Widerstand

(ots) - Köln. Ein geplanter Erlass des NRW-Innenministeriums

zur Diensttauglichkeit der Polizisten in NRW stößt auf Widerstand bei

Personalvertretern. Wie der "Kölner Stadt-Anzeiger" (Dienstagausgabe)

berichtet, sollen künftig nur noch Polizisten diensttauglich sein,

die "zu jeder Zeit und an jedem Ort eingesetzt" werden können. Nach

Angaben der Hauptschwerbehindertenvertretung im NRW-Innenministerium

hätte das gravierende Folgen: "Wer zum Beispiel keinen Nachtdienst

mehr machen kann, soll nicht mehr diensttauglich sein. Bei der

angespannten Sicherheitslage benötigen wir jeden Kollegen. Es ist

nicht nachvollziehbar, warum die Polizei sich in dieser Lage selber

schwächen sollte."



Nach Informationen des "Kölner Stadt-Anzeiger" sieht der Erlass

zudem vor, dass sich alle Polizisten, die innerhalb eines halben

Jahres länger als drei Monate krank waren, beim Polizeiarzt

vorstellen sollen. Sebastian Fiedler, Vorsitzender des Bund Deutscher

Kriminalbeamter in NRW, sagte der Zeitung: "Der Erlass sendet ein

völlig falsches Signal. Es entsteht der Eindruck, als ob es bei der

NRW-Polizei Tausende von Drückebergern gebe. Die Polizei braucht die

volle Rückendeckung durch die Politik, nicht volle Wartezimmer beim

Polizeiarzt







