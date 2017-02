Heimspiel für Tidemand: SKODA will in Schweden auf Erfolgskurs bleiben (FOTO)

(ots) -

- Nach Platz zwei im Jahr 2016 visiert SKODA Werksfahrer Pontus

Tidemand mit Navigator Jonas Andersson das oberste Podest bei

der Heim-Rallye an

- Harte Konkurrenz beim zweiten Saisonlauf der FIA

Rallye-Weltmeisterschaft (WRC 2) für Schwedens Motorsportler des

Jahres

- SKODA FABIA R5 erstmals im neuen Look für 2017

- Michal Hrabánek: "Der perfekte Saisonstart ist für das ganze

Team Ansporn für die Rallye Schweden"



Mit der Auszeichnung als Schwedens Motorsportler des Jahres in der

Tasche geht das SKODA Werksduo Pontus Tidemand/Jonas Andersson auf

die Jagd nach dem Sieg beim Heimspiel in der FIA

Rallye-Weltmeisterschaft (WRC 2). Von Donnerstag bis Sonntag will das

Duo bei der Rallye Schweden mit einem SKODA FABIA R5 im neuen Look an

den erfolgreichen Start der Marke SKODA in das Rallye-Jahr 2017

anknüpfen. Andreas Mikkelsen (N) und Jan Kopecky (CZ) hatten dem

Werksteam bei der legendären Rallye Monte Carlo einen Doppelsieg im

SKODA FABIA R5 beschert.



"Der perfekte Saisonstart ist für das ganze Team Ansporn für die

Rallye Schweden", sagt SKODA Motorsport-Direktor Michal Hrabánek.

"Wir werden alles dafür tun, dass Pontus Tidemand und Jonas Andersson

auf heimischem Boden um den Sieg mitfahren können." Auf den Pisten

rund um den Servicepark in Torsby sei höchste Konzentration und

Cleverness gefragt: "Pontus und Jonas haben ja schon bei der Rallye

Monte Carlo gezeigt, dass sie mit diesen schwierigen Bedingungen sehr

gut umgehen können. Es wird aber in jedem Fall ein hartes Stück

Arbeit - wir müssen uns gegen starke Konkurrenz durchsetzen."



Zum Starterfeld gehören der Finne Teemu Suninen, der im letzten

Jahr in einem SKODA FABIA R5 eines Privatteams Platz zwei in der

Gesamtwertung der WRC 2 belegt hatte. Auch Vize-Europameister Alexey

Lukyanuk (RUS) ist mit von der Partie. Dem SKODA Hoffnungsträger



Tidemand ist jedoch nicht bange: "Im vergangenen Jahr haben uns nur

14,7 Sekunden zum Sieg bei unserer Heim-Rallye gefehlt. Diesmal

wollen wir aufs oberste Siegerpodest. Wir wollen unseren zahlreichen

Fans in der Heimat eine gute Show bieten." Dazu gehört auch eine

Premiere: Erstmals wird der SKODA FABIA R5 des Werksteams in der

neuen Lackierung für das gesamte Jahr 2017 zu sehen sein. Das

grün-weiß-schwarze Design wurde noch attraktiver gemacht, dazu kommt

die Aufschrift R5 evo 1.



Weiteres Selbstbewusstsein gibt Tidemand und Andersson die Wahl zu

Schwedens Motorsportlern des Jahres. Ende Januar wurde das SKODA Duo

bei einer feierlichen Gala ausgezeichnet. Nach dem Auftritt im Anzug

sind die beiden nun wieder im Rennoverall gefordert. Gut 330

Wertungskilometer in 18 Wertungsprüfungen stehen bei der

Winter-Rallye im WM-Kalender bei oft eisigen Temperaturen an. Für

bestmöglichen Grip auf dem glatten Untergrund sorgen Spikes auf den

Reifen. Tidemand/Andersson kommen bestens mit komplizierten

Bedingungen zurecht: Trotz zweier Reifenschäden hatten sie zuletzt

mit Platz elf im Gesamtklassement der Rallye Monte Carlo geglänzt.



"Wir sind bereit für die Rallye Schweden. Es ist ja kein

Geheimnis, dass wir um den Titel in der WRC 2 mitkämpfen wollen", so

Tidemand. Die Statistik spricht für das Siegerauto SKODA FABIA R5:

Saisonübergreifend wurden elf der letzten zwölf Rallyes in der WRC 2

in dem Hightech-Allradler aus Tschechien gewonnen. Auch die WM-Titel

in der Fahrer- und Beifahrerwertung gingen durch Esapekka Lappi/Janne

Ferm (FIN/FIN) erstmals an das Werksteam von SKODA Motorsport. Pontus

Tidemand und Jonas Andersson wollen diesen Erfolg für SKODA

wiederholen.



FIA Rallye-Weltmeisterschaft 2017 (WRC 2)



Veranstaltung Datum

Rallye Monte Carlo 19.01.-22.01.2017

Rallye Schweden 09.02.-12.02.2017

Rallye Mexiko 09.03.-12.03.2017

Rallye Frankreich 06.04.-09.04.2017

Rallye Argentinien 27.04.-30.04.2017

Rallye Portugal 18.05.-21.05.2017

Rallye Italien 08.06.-11.06.2017

Rallye Polen 29.06.-02.07.2017

Rallye Finnland 27.07.-30.07.2017

Rallye Deutschland 17.08.-20.08.2017

Rallye Spanien 05.10.-08.10.2017

Rallye Großbritannien 26.10.-29.10.2017

Rallye Australien 16.11.-19.11.2017



Wussten Sie, dass ...



... bei der Rallye Schweden 2017 insgesamt sechs SKODA FABIA R5

starten? Neben dem SKODA Werkspiloten Pontus Tidemand gehen mit Johan

Kristoffersson und Kjell Sandberg zwei weitere schwedische Piloten im

tschechischen Turbo-Allradler an den Start. Außerdem mit dabei im

FABIA R5: Ole Christian Veiby (N), Jukka Ketomäki (FIN) und Federico

Della Casa (CH).



... die Rally Schweden anfangs im Sommer ausgetragen wurde? Bei

ihrer Premiere 1950 hieß sie noch ,Mitternachtssonnen-Rallye'. Seit

1965 findet die Rallye regelmäßig im Winter statt. Im Jahr 1973 wurde

sie in die FIA Rallye-Weltmeisterschaft aufgenommen, seitdem gehört

die Rallye Schweden fast immer zum Programm der WM. Einzige

Ausnahmen: 1974 wurde sie wegen der Ölkrise abgesagt, 1990 wegen

schlechten Wetters und 2009, als sie turnusgemäß wegen des

FIA-Rotationssystems nicht zum Kalender zählte.



... die ,Schweden-Spikes' auf Eis und Schnee mehr Grip bieten als

Schotterreifen auf typischem Schotter? Jeder Pneu ist mit 380

Stahlnägeln ausgestattet, die 20 Millimeter lang sind und vier Gramm

wiegen.



... die Rallye Schweden ein echtes Heimspiel für Fahrer aus den

nordischen Ländern ist? Die einzige Rallye im Kalender, die stets auf

Eis und Schnee ausgetragen wird, wurde bei 64 Auflagen nur viermal

nicht von einem Schweden, einem Norweger oder einem Finnen gewonnen.

2004 siegte Sébastien Loeb (F), Sébastien Ogier (F) war 2013, 2015

und 2016 siegreich.



... die Veranstalter der Rallye Schweden zu Ehren von Colin McRae

den ,Colin's Crest Award' für den längsten Sprung über eine Kuppe auf

der Vargasen-Prüfung verleihen? Bisherige Preisträger seit 2008:

Khalid Al Qassimi (UAE, 36 Meter), Marius Aasen (N, 37 m), Ken Block

(USA, 37 m), Ott Tänak (EST, 32 m), Thierry Neuville (B, 35 m), Juho

Hänninen (FIN, 36 m), Thierry Neuville (B, 44 m) und Rekordhalter

Eyvind Brynildsen (N, 45 m).



... in jedem Rallye-Auto Schneeschaufeln mitgeführt werden müssen?

Sie sind für den Fall an Bord, dass ein Auto bei einem Ausritt

abseits der Piste aus dem Schnee ausgegraben werden muss.



... die Rallye Schweden im vergangenen Jahr die kürzeste Rallye

der WM-Historie war? Mildes, fast frühlingshaftes Wetter sorgte

dafür, dass die Veranstalter letztlich neun der 21 geplanten

Wertungsprüfungen absagen mussten. Die Rallye-Route wurde von 331,21

auf 226,48 Wertungskilometer verkürzt.



... die Fahrer nur WM-Punkte sammeln können, wenn sie sich in die

WRC-2-Klasse eingeschrieben haben? In sieben ausgewählten Rallyes

kann jeder Pilot im Jahresverlauf für die WRC-2-Gesamtwertung

punkten, die sechs besten Resultate gehen in die Wertung. Durch ihren

Doppelsieg bei der Rallye Monte Carlo führen aktuell die beiden SKODA

Piloten Andreas Mikkelsen (N) und Jan Kopecky (CZ) das WRC-2-Tableau

an.







