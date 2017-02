Mitteldeutsche Zeitung: zu Auffanglagern auf dem afrikanischen Kontinent

(ots) - Unsere Werte sollten uns schon etwas wert sein.

Freilich ist die Kritik nicht minder wohlfeil. Wer sich dem entgegen

stellen will, muss über die Alternativen reden. Eine Alternative

ist, die Menschen, die übers Mittelmeer kommen, zu uns zu holen. Wer

dafür plädiert, muss sagen, wie sie integriert werden sollen. Die

zweite Alternative ist, viel mehr in die Länder zu investieren, aus

denen die Menschen fliehen. Wir werden also, hier oder dort, teilen

müssen.







