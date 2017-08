NOZ: Johannes B. Kerner hat noch nie einen kompletten Tatort gesehen

(ots) - Johannes B. Kerner hat noch nie einen komplettenTatort gesehenModerator ist Krimimuffel und meidet auch Sendungen wie"Aktenzeichen XY...ungelöst" - Reinhold Beckmann ermunterte ihn zumB. im Namen - 52-Jähriger macht der gedruckten Zeitung eineLiebeserklärungOsnabrück. Moderator Johannes B. Kerner kann Krimis im Fernsehennichts abgewinnen: "Ich gehöre vermutlich zu den wenigen Deutschen,die noch nie einen Tatort komplett gesehen haben", sagte der52-Jährige der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Samstag). Sein Leben seiaufregend genug, da brauche er keine künstliche Anspannung, fügteKerner zur Begründung hinzu: "Deshalb gucke ich mir überhaupt keineKrimis an, auch nicht ,Aktenzeichen XY'. Wenn der Film anfängt und esheißt ,Das ist Dorothee M., noch weiß sie nicht, dass dies ihrletzter Donnerstag ist ...', bin ich schon raus. Da hab ich Schiss,ich brauche diese Anspannung nicht." Der Tatort sei dennoch einefantastische Marke, räumte der Moderator ein: "Aber dass er auch ohnemich funktioniert, ist ja auch eine schöne Erkenntnis."Erst im Laufe seiner Karriere habe er sich entschieden, dieAbkürzung B. im Namen zu führen, sagte der ZDF-Moderator, der mitvollem Namen Johannes Baptist Kerner heißt: "Da war Alkohol im Spielund Reinhold Beckmann. Um genauer zu sein: Es war das Ergebnis einerfröhlichen Nacht mit ihm. Als es wieder hell wurde, hatte ich das B.als Unterscheidungsmerkmal ausgemacht, und er hat mich dazu ermutigt.Aber ich will nicht Reinhold als Schuldigen dafür benennen, das binich schon selbst."Obwohl Fernsehmann durch und durch, machte Kerner der gedrucktenZeitung eine Liebeserklärung: "Ich liebe dieses Knistern und Raschelndes Papiers. Da bin ich gern der Letzte von gestern, wenn's dennjemand so sieht. Zum Beispiel im Flugzeug, wo man ja mit denentsprechenden Zugängen und Hotspots auch online lesen könnte, würdeich immer die Zeitung vorziehen. Das hat was Gemütliches, ist einhaptisches Erlebnis, und den Geruch hab ich auch gern. Zeitunglesenist ein Lebensgefühl.Hobbyläufer Kerner kündigte an, dass sein schnellsterMarathon-Lauf noch bevorstehe: "Ich will mal unter vier Stundenlaufen, und das muss ich mir bis heute immer ein bisschenzurechtlügen. Meine Bestzeit ist 4:08, ich sage aber lieber 3:68."Aktuell drehe er zwar seine Alsterrunden in Hamburg, sei aber nichtim Marathontraining.Kerner moderiert vom 17. August bis 2. September insgesamt vierZDF-Shows mit dem Titel "Wir lieben Fernsehen", in denen es um dieHöhepunkte aus 50 Jahren Farbfernsehen in Deutschland geht.