Was da wohl im neuen Buch passieren wird?

Bald ist es soweit. Im Herbst erscheint endlich der lang ersehnte Teil 2 von Kathy, das freche Schlossgespenst von Schloss Freiland. Was da wohl im neuen Buch passieren wird?Wer Kathy kennt, weiß das es da sicher auch wieder turbulent zugeht. Denn Kathy hat ein besonderes Talent, in Missgeschicke zu tappen.Falls Sie Kathy noch nicht kennen, sollten Sie das schnell ändern!Es war einmal ...So ganz stimmt das nicht, denn es ist ja noch ...dort im Schloss Freiland, in den Bergen von Niederösterreich, da lebt ein Schlossgespensterfräulein. Kathy, so heißt die junge Dame, will immer das Beste für ihre ‚Mitbewohner' und so kommt es wie es kommen muss, denn Kathy kann in ihrem Übermut schon so manches durcheinanderbringen. Direktor Christian und seine Gäste erleben da eine Überraschung nach der anderen.Wozu braucht ein Gespenst Vanillezucker? Was macht ein Lama im Wald, warum blühen Blumen im Winter und wie kommt ein Bild ins Hallenbad? Diese und weitere Geschichten rund um Kathy das freche Schlossgespenst, finden sich in diesem Buch.Taschenbuch: 112 SeitenVerlag: Karina-Verlag; Auflage: 1 (14. Mai 2016)Sprache: DeutschISBN-10: 3903056960ISBN-13: 978-3903056961Trailer:https://www.youtube.com/watch?v=dYL0ZkMBihAJetzt im Karina-Verlag: KATHY, DAS FRECHE SCHLOSSGESPENST, Hardcover & "Kathys Kuschelgespenst"Das beliebte Kinderbuch ist nun in der 2. Auflage und da Kathys Kuschelgespenst bei den Kinder auf den Lesungen so beliebt ist, haben wir es für Euch produzieren lassen. Das Buch wird inklusive Kuschelgespenst ausgeliefert.Das Kuschelgespenst ist 25 cm groß und aus sehr weichem Stoff handgenäht.Mehr Infos: http://www.karinaverlag.at/products/kathy-das-freche-schlossgespenst-hardcover-mit-kathys-kuschelgespenst/Über den Verlag:http://regiowiki.at/wiki/Karina_VerlagGegründet wurde der Karina-Verlag im August 2014 von der Autorin Karin Pfolz. In Anlehnung an den Verein „Respekt für Dich – AutorInnen gegen Gewalt", dessen Vorstandsvorsitzende sie ist.Jedes publizierte Buch des Verlages, jede CD, jedes Kunstwerk, unterstützt die Gewaltopferhilfe in Österreich. Außerdem veranstaltet „Respekt für Dich" und der Karina-Verlag laufend Workshops an Schulen, zu den Themen Gewaltvermeidung, Mobbing, Mentortraining bei Lernproblemen usw.Jährlich erscheinen einige Anthologien unter dem Titel „Jedes Wort ein Atemzug", deren gesamtes Honorar an GewaltfreiLeben geht. Daran beteiligen sich inzwischen über 1.200 AutorInnen weltweit.Für den Karina-Verlag und alle unsere Künstlerinnen und Künstler gilt immer:„Jedes Buch ist eine Träne weniger"Britta Kummer ist Autorin. Sie schreibt Kinder-, Jugend- und Kochbücher, wurde in Hagen geboren und wohnt heute in Ennepetal. Inzwischen ist auch ein Buch zum Thema MS auf dem Markt.Ihr Buch „Willkommen zu Hause, Amy" wurde im Januar 2016 mit dem Daisy Book Award ausgezeichnet. Der Kärntner Lesekreis „Lesefuchs" vergibt in unregelmäßigen Abständen diese Auszeichnung für gute Kinder- und Jugendliteratur.http://brittasbuecher.jimdo.com/http://kindereck.jimdo.com/http://pressemeldungen.jimdo.com/https://www.instagram.com/brittasbuchtipps/