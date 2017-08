S&P Premium-Seminar: Fahrplan für Office Manager

MS-Office Kenntnisse und Assistenz Fachwissen erweitern

Unser Seminar schult Sie u.a. in den Bereichen Selbst- und Zeitmanagement, Büroorganisation, Kommunikation, MS Office und Effizienz./> Geschäftsbriefe ansprechend gestalten mit Word/> Schnell und einfach arbeiten mit Excel & Outlook/> Perfekte Zusammenarbeit mit dem Chef/> Den Chef durch BWL-Basis-Wissen unterstützenUnsere aktuellen Termine zum Seminar:04.10. - 07.10.2017 in Frankfurt & Leipzig21.11. - 24.11.2017 in Stuttgart & HannoverIhr Nutzen:Tag 1:/> Büroorganisation & Selbstmanagement/> Erfolgreich kommunizieren und selbstbewusst auftreten/> Das Team of Two - perfekte Zusammenarbeit mit dem ChefTag 2:/> Word - Geschäftsbriefe und Angebote ansprechend gestalten/> Excel - Zahlen kompakt und verständlich aufbereitenTag 3:/> PowerPoint - Spannende Präsentationen gestalten/> Outlook - Kommunikation und Zeitmanagement optimal organisierenTag 4:/> BWL Basis-Wissen/> Licht ins Dunkel der Zahlen: Budget, Controlling, Bilanz, GuV und Liquidität/> Projekte erfolgreich managenIhr VorsprungNach Teilnahme an diesem Seminar können Sie sich mit unserer Prüfung zertifizieren lassen!Das S&P Unternehmerforum ist zertifiziert nach AZAV, Ö-Cert sowie DIN 9001:2008.Eine Förderung vom europäischen ESF sowie von den regionalen Förderstellen ist möglich.