Die richtigen "Knöpfe drücken": Motivationsstrategien - das Metaprogramm-Seminar

Mit anderen Menschen erfolgreich zu kommunizieren heißt, dass die eigene Botschaft beim anderen ankommt. Um dies zu optimieren, hilft das Verständnis unbewusster Metaprogramme.

"Unter allen Metaprogrammen ist das "Gegenbeispielsortieren" sicher ein selbsterklärendes Bild. Je nach Kontext reagieren wir in bestimmten Mustern und ein Gegenbeispielsortierer ist ein wenig pubertär, protestierend veranlagt und sucht als erstes Gegenbeispiele für eine Sache oder tut schlicht das Gegenteil, von dem, was ihm geraten wurde," erklärt Marc Pletzer, einer der beiden NLP-Master Trainer der fresh-academy."Ist einmal klar, welche Metaprogramme es gibt, hilft es enorm in der Kommunikation, diese Muster zu berücksichtigen. Das gilt im privaten Umfeld und ist mindestens ebenso wichtig für den beruflichen Dialog - wenn zum Beispiel Detail-Interessierte ebenso mit einer Homepage abgeholt werden sollen, wie ein eher global interessierter Mensch, der wenig Wert auf ausführliche Erklärungen legt. Genau das üben wir ganz konkret: Das Erkennen und gezielte Adressieren der verschiedenen Muster, nach denen Menschen tendenziell reagieren oder motiviert sind", ergänzt er.Genau zu diesem Thema bietet die fresh-academy ein kompaktes NLP Seminar an. An drei Seminartagen werden aus insgesamt 60 Metaprogrammen diejenigen vorgestellt, die die höchste Alltagsrelevanz haben. Dazu wird im Seminar ganz praktisch miteinander geübt, um die unterbewussten Motivationsstrategien zu erkennen und zu adressieren. Die Teilnehmer erhalten an diesen Tagen nützliches Wissen im Umgang mit Kollegen, Bewerbern, Kunden, Kindern und Familie.Dieses Jahr gibt es noch zwei Möglichkeiten, dieses Kurzseminar der fresh-academy zu besuchen:Metaprogramm Seminar Sommer 2017 in Hamburg28. bis 30. August 2017 in HamburgMetaprogramm Seminar Herbst 2017 in Feldafing06. bis 08. November 2017 in FeldafingMehr zu diesem Seminar finden Interessierte unter www.fresh-academy.de/kurze-seminare/metaprogramme Ihre Ansprechpartnerin für Rückfragen:Annika Fräsdorffresh-academy GmbHEugen-Friedl-Straße 5D-82340 FeldafingT +49 (0) 81 57-92 69 30E-Mail: marketing(at)fresh-academy.deNLP - das steht für Neurolinguistisches Programmieren. NLP ist mehr als das Erlernen einer Methode für die bessere Kommunikation. Es geht um Lebensziele, es geht darum, dass Sie Ihre Berufung finden und auch im privaten Umfeld besser kommunizieren lernen. Die Sprache ist das zentrale Element unseres Lebens und mit unseren Seminaren lernen Sie, wirklich das in Worte zu fassen, was Sie sagen möchten.Wir bieten Ihnen NLP-Seminare auf höchstem Niveau. Starten Sie mit uns Ihre persönliche Weiterentwicklung. Mehr Freude am Leben, mehr Lust am Kommunizieren und die Fähigkeit, das Leben selbst in die Hand zu nehmen - auch das vermitteln wir in unseren NLP Seminaren.Für Einsteiger bieten wir den NLP Practitioner, weiterführend werden die Seminare NLP Master und NLP Coach angeobten. Lassen Sie sich überzeugen!Eugen-Friedl-Straße 5, 82340 Feldafing am Starnberger See