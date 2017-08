Gartenpools im Trend - Vergleich lohnt sich

ID: 1517816

Neues Webangebot widmet sich einer Auswahl von Pools für den Heimgebrauch und vergleicht deren Vor- und Nachteile. Auch Produkttests, Erfahrungsberichte und weitere Angebote sind vorhanden.

(firmenpresse) - Käufer von Gartenpools stehen einem umfangreichen Produktangebot gegenüber. Doch nicht alle Produkte erfüllen die Erwartungen der Konsumenten und weichen in Puncto Qualität und Kosten/Leistung teils stark voneinander ab. Das neue Angebot von gartenpoolvergleich.de bietet Interessenten nun ein transparentes Informationsangebot und greift für seinen Vergleich auf umfassende Quellen zurück. Neben Erfahrungsberichten von Käufern der einzelnen Produkte arbeitet die Vergleichsseite auch mit konkreten Informationen der einzelnen Hersteller und weiterer Testseiten. Damit kommen die Anbieter von gartenpoolvergleich.de dem eigenen Anspruch, möglichst umfangreicher Produktinformationen und Erfahrungsberichte, nach.Der Zeitpunkt der Veröffentlichung der neuen Internetseite ergibt sich aus der Aktualität des Themas. Gartenpools erfreuen sich immer höherer Beliebtheit und sind derzeit auch saisonal bedingt ein stark gefragtes Produkt. Die Vergleichsexperten verweisen dabei auch auf die klimatische Entwicklung Mitteleuropas. So zeigen sich insbesondere die Sommer zunehmend heiß und trocken, was als weiterer Grund für die steigende Nachfrage an Gartenpools angeführt werden kann.Gartnenpoolvergleich.de bietet mit seinem neuen Angebot, neben dem eigentlichen Produktvergleich, weiteres umfangreiches Wissen für Interessierte. Ein eigens eingerichteter Magazinbereich bietet Besuchern der Seite auch themenverwandte Berichte an. Die Vergleichsseite versucht mit diesem zusätzlichen Angebot den Besuchern der Seite möglichst umfassende Informationen anzubieten und im Zuge des Produktvergleichs angestellte Recherchen im Magazin der Seite nachzulesen. Neben Beiträgen zum richtigen ph-Wert im Pool, einem Berechnungstool für die voraussichtlichen Wasserkosten und einer Vorstellung von Gartenduschen, hat die Vergleichsseite regelmäßige Themenberichte als RSS-Feed angekündigt und bereits eine hohe Anzahl von Beiträgen online gestellt.Gartenpoolvergleich.de geht auf ein Projekt von Gabler Werbung zurück. Die Agentur bietet ihre tiefgehende Expertise und langjährige Erfahrung als Marketing- und Werbespezialist an. Für die Bereiche visuelle Medien und Werbematerial steht dem Unternehmen als kompetenter Dienstleister eine eigene Produktionsstätte zur Verfügung. Dadurch stehen höchste Flexibilität und kundenspezifische Individualisierung als Kernmerkmal des unternehmerischen Handelns im Fokus. Zum umfangreichen B2B und B2C Kundenstamm zählen auch Werbeagenturen, die sich der Produktionsvielfalt bedienen.Als weiteres Kompetenzfeld widmet sich Gabler Werbung dem Online Marketing. Neben der Entwicklung eigener Content Management Systemlösungen bietet das Unternehmen eine Vielzahl von Vergleichsseiten im Internet an. Diese Produktvergleiche stellen Konsumenten umfangreiche Informationsangebote, Produkteinschätzungen und Erfahrungsberichte zur Verfügung.Ziegelweg 5a, 91792 EllingenBereitgestellt von: ConnektarDatum: 05.08.2017 - 12:00 UhrSprache: DeutschNews-ID 1517816Anzahl Zeichen: 2305Kontakt-Informationen:Ansprechpartner: Erwin GablerStadt: Ellingen Telefon: 09141-976414Meldungsart:Anmerkungen:Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.